Google เปิดระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวให้ใช้งานในไทย

สำหรับบริการระบบการแจ้งเตือนนี้จะให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงบน Google Search เมื่อผู้คนค้นหาคำว่า “แผ่นดินไหว” (earthquake) หรือ “แผ่นดินไหว ใกล้ฉัน” (earthquake near me) ระบบจะแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติหลังจากเกิดแผ่นดินไหวทั้งนี้ ระบบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวของ Android บนอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแสดงการแจ้งเตือน 2 แบบ ขึ้นอยู่กับขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหวแบบแรก Be Aware เป็นการแจ้งเตือนให้ผู้คนเฝ้าระวังสถานการณ์เมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาด 4.5 หรือมีความรุนแรงระดับ 3 หรือ 4 ตามมาตราเมอร์คัลลี่ที่ปรับปรุงแล้ว (Modified Mercalli Intensity scale หรือ MMI scale) โดยการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปพร้อมกับระยะทางของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว และจะใช้การตั้งค่าระดับเสียงในปัจจุบัน การสั่น และโหมดห้ามรบกวนของโทรศัพท์แบบที่ 2 Take Action เป็นการแจ้งเตือนแบบเต็มหน้าจอเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่า 4.5 หรือมีความรุนแรงระดับ 5 ขึ้นไปตามมาตราเมอร์คัลลี่ที่ปรับปรุงแล้ว (Modified Mercalli Intensity scale หรือ MMI scale) โดยระบบจะแสดงคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติแบบเต็มหน้าจอ และโทรศัพท์จะส่งเสียงดังเพื่อช่วยให้ผู้คนเตรียมพร้อมรับมือกับการสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่ผ่านมา ในประเทศไทยเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ซึ่งมาจากทั้งในประเทศ และจากเพื่อนบ้าน การขยายระบบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวของ Android มาสู่ไทยนี้จะช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์ Android ได้รับการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าโดยอัติโนมัติ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที