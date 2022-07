True 5G สนับสนุนคนรุ่นใหม่กล้าแสดงออก ฉลองสยามโฉมใหม่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “BE YOU BY TRUE 5G”

เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้สยามสแควร์ที่คุ้นเคย ได้เปิดพื้นที่เป็น Walkimg Street ทุกๆ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเหล่าวัยรุ่นที่มีความฝัน ได้ออกมาแสดงความสามารถ ทั้งร้อง และเต้น ซึ่งทำให้บรรยากาศทุกสุดสัปดาห์กลับมาคึกคัก และเต็มไปด้วยพลังของวัยรุ่นและเพื่อเป็นการตอกย้ำ และส่งเสริมความเป็นตัวตนของเหล่าวัยทีน ทรูอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะคอยผลักดัน และอยู่เคียงข้าง พร้อมสนับสนุนทุกความฝันให้เป็นจริง สอดคล้องกับ Campaign “YOU by True” ที่มอบความคุ้มค่า และสิทธิพิเศษสำหรับวัยทีน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งได้ปล่อยไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่าลืมและมาถ่ายภาพชิคๆ กับใบเฟิร์น เพื่อเก็บเป็นโมเมนต์ประทับใจในแบบของคุณได้ที่จอ “True 5G ILLUMI-TECH LED Billboard” ทรูแบรนดิ้งชอป สยามสแควร์ ซอย 2 ทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น. เริ่มวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และติดตามกิจกรรมสุดพิเศษที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ได้ทางทางเฟซบุ๊ก True Together