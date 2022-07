ทรูคอฟฟี่ชูแบรนด์ “Innovative Roastery & Bakery” ที่งาน Thailand Coffee Fest 2022

เพราะทุกแก้วสำคัญเสมอ ทรูคอฟฟี่ ย้ำแบรนด์ผู้นำกาแฟไทยที่มากกว่าร้านกาแฟ ด้วยนิยามแห่งเอกลักษณ์ “Innovative Roastery & Bakery” สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนารังสรรค์เมนูคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมดึงศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่าให้แก่ชาวไทยมาตลอด 15 ปี และเปิดให้บริการกว่า 120 สาขาทั่วประเทศ ล่าสุด ยกระดับเพิ่มคุณค่าให้ทุกแก้วโปรดของคุณได้ร่วมสร้างโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Cup of Change” ใน 5 มิติ ได้แก่ Cup of Future, Cup of Discovery, Cup of Caring, Cup of Inspiration และ Cup of Innovation พร้อมพิสูจน์ความเหนือชั้นได้แล้ววันนี้ที่บูททรูคอฟฟี่ ในงาน “Thailand Coffee Fest 2022 : The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย” ปี 6 ระหว่าง 14-17 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00-20.00 น. ณ IMPACT Exhibition Center Hall 5-7 เมืองทองธานีกล่าวว่า สิ่งที่ทรูคอฟฟี่ยึดมั่นในทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด นั่นคือการสร้างคุณค่า และมุ่งยกระดับร้านกาแฟไทยให้เป็นมากกว่าร้านกาแฟ สอดคล้องกับแนวคิด “Innovative Roastery & Bakery” ที่ผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมสร้างสรรค์เมนูคุณภาพ รวมถึงพัฒนาบริการที่เป็นเลิศให้คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ขณะเดียวกัน ให้ความสำคัญกับสร้างระบบนิเวศในห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นให้ทุกแก้วในการดื่มกาแฟสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันผ่าน 5 คุณค่า “Cup of Change” อันประกอบด้วย...เพิ่มคุณค่าให้กาแฟทุกแก้วดียิ่งขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด พัฒนาวงการกาแฟไทยในทุกด้านให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งตรงจากโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนทั้ง จากสบขุ่น จ.น่าน และแม่กำปอง จ.เชียงใหม่...คิดค้น คัดสรร และพัฒนากาแฟทุกแก้วให้มีคุณภาพ พิถีพิถันใส่ใจทุกกระบวนการให้มีรสชาติถูกใจทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงรังสรรค์ทุกเมนูที่ชวนค้นหาความแปลกใหม่ ให้ดื่มด่ำกาแฟชั้นเลิศตั้งแต่จิบแรก...ส่งมอบสุดยอดบริการทุกการเสิร์ฟกาแฟที่เปี่ยมไปด้วยความใส่ใจ และคำนึงถึงความสุขของลูกค้าคนสำคัญ พร้อมดูแลด้วยความจริงใจให้ประทับใจทุกครั้งที่มาเยือน....กาแฟไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลิน แต่ต้องมอบพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกชีวิตได้มีโอกาสสร้างสรรค์ และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ...กาแฟจะเป็นได้มากกว่า เมื่อนำมาสร้างให้เกิดคุณค่า สร้างสรรค์เป็นสุดยอดนวัตกรรมควบคู่กับการรักษ์โลกตามแนวทาง Zero Waste พร้อมอวดโฉม “Coffee Ground T-shirt” ครั้งแรกของเมืองไทยดร.ปพนธ์ กล่าวสรุป#truecoffee #cupofchange #cupoffuture #CoffeeGroundT-shirt #ThailandCoffeeFest 2022 #coffeelover #coffeefest