‘Here’ จับตลาด EV พัฒนาแผนที่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เจาะค่ายรถ-ธุรกิจนำไปต่อยอด

เจสัน เจมสัน รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป HERE Technologies ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า การที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกในภูมิภาค ประกอบกับการเติบโตที่เพิ่มขึ้นต่อความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ประเทศไทยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการขับเคลื่อนตลาดรถยนต์ EV“ในอนาคตรถยนต์ที่มีการเชื่อมต่อ (Connected Car) จะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะสร้างโอกาสสำคัญให้แก่ธุรกิจในภาคยานยนต์ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระบบนำทางที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน”ที่ผ่านมา Here ถือเป็นผู้พัฒนาแผนที่ที่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกเลือกใช้งาน และนับเป็นผู้ให้บริการแผนที่ในรถยนต์อันดับ 1 ในโลก จากความเชี่ยวชาญในการทำแผนที่ทั่วโลกกว่า 35 ปี รวมถึง 16 ปี ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีสำนักงานสาขา 7 แห่งในอาเซียน รวมถึงกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ปัจจุบัน รูปแบบการทำธุรกิจของ Here จะเน้นในลักษณะของ B2B ด้วยการนำแพลตฟอร์มที่เปิดให้องค์กรธุรกิจที่สนใจสามารถเชื่อมต่อ API เพื่อนำระบบแผนที่ไปให้บริการ พร้อมกับแนะนำ 2 บริการเด่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้ และมีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่าง Here EV Charge Points และ Here Last Mileโดยจากฐานข้อมูลของ Here ที่รวบรวมข้อมูลจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากผู้ให้บริการต่างๆ ทั่วประเทศไทย และทั่วโลก ทำให้รองรับการแนะนำเส้นทางเดินทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเหมาะกับผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องการนำไปให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงบรรดาแอปพลิเคชันที่ให้บริการจุดชาร์จ ซึ่งสามารถนำแผนที่ของ Here ไปต่อยอดใช้งานได้ในส่วนของการพัฒนาแผนที่สำหรับการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์ที่ต้องการนำระบบแผนที่ไปใช้ในการส่งสินค้าในเมือง (Last Mile) ที่จะช่วยคำนวณข้อจำกัดทั้ง ระยะเวลาการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ ล่าสุด Here ยังได้นำระบบ HERE ISA Map หรือระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะไปใช้ติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้า SUV ของ VinFast รุ่น VF 8 และ VF 9 ที่จะทำตลาดในยุโรป ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยเป็นผลมาจากกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ด้วยการติดตั้งระบบ ISA ในรถยนต์ทุกคัน