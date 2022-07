เครื่องแน่น! บรรยากาศ COMMART CRAZY OFFER มหกรรมไอทีกลางปี 65

เปิดฉากงานมหกรรมสินค้าไอทีกลางปี “COMMART CRAZY OFFER” จัดโดย บมจ.เออาร์ไอพี ผู้จัดระบุว่าเป็นการรวมตัวกันของแบรนด์สินค้าไอทีในดวงใจครบทุกแบรนด์ ขนสินค้ามารวมกันภายในงาน ทั้งโน้ตบุ๊ก, คอมพิวเตอร์ DIY, สมาร์ทโฮม, เกม, และสินค้าไอที Rare Item ที่มาพร้อมโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม จากทุกแบรนด์ พร้อมดีลเด็ด โค้ดส่วนลดจากแพลตฟอร์มออนไลน์ แบบลดแล้วลดอีกนายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่างาน COMMART CRAZY OFFER ครั้งนี้เป็นงานเทคโนโลยีกลางปี 2565 ที่ถือเป็นการรวมตัวกันของแบรนด์สินค้าไอทีในดวงใจครบทุกแบรนด์และการรวมดีลเลอร์ร้านใหญ่ๆ ในไทยมารวมกันในที่เดียว ทั้ง JIB , ADVICE , IT CITY , BANANA , SPEED รวมถึง iStudio และ Studio7 เชื่อว่ามีโอกาสจะได้เห็นสินค้าไฮเทคโนโลยี หายาก ที่ไม่ถูกวางหน้าร้าน จะมารวมตัวกันในงาน ด้วยความมั่นใจว่า มีคอไอทีตัวจริงรออยู่ อีกทั้งการแข่งขันด้านราคา ส่วนลด โปรโมชั่นแบบสุดคุ้ม ที่มีโอกาสที่ราคาในงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากมีแข่งขันกระตุ้นยอดระหว่างงาน"แม้กระทั่งแพลตฟอร์มเอง ก็เข้าร่วมจัดโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดพิเศษ ที่กดรับคูปองส่วนลดได้จากหน้างาน แค่จ่ายผ่านแอป ซึ่งประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ซื้ออย่างแน่นอน ทำให้อีเว้นท์คอมมาร์ต เป็นช่วงเวลาที่รู้กันของแบรนด์สินค้าไอที ที่ต่างเตรียมความพร้อม อัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นพิเศษในช่วงเวลางาน รวมถึงออกของแถมสุดพรีเมี่ยมเพื่อจูงใจให้กับผู้ซื้อสินค้าที่เป็นคอไอทีตัวจริง นอกจากดีลส่วนลด และโปรโมชั่นสุดปังของบรรดาร้านค้าดีลเลอร์เจ้าใหญ่แล้ว ยังเตรียมสต็อคสินค้ามาลุยขายที่งานคอมมาร์ตอย่างเต็มที่ และยังเป็นจังหวะที่ดี ที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จึงคาดว่าสถานการณ์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมไอซีทีจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ ซึ่งเชื่อว่างานคอมมาร์ตครั้งนี้จะเป็นงานสำคัญในการกระตุ้นตลาดสินค้าไอทีให้คึกคึกได้อย่างดี”นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่างานครั้งนี้แม้มาตรการ Covid จะคลี่คลายแต่คอมมาร์ตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ประสานงานร่วมกับไบเทค ยังคงมาตรการป้องกัน Covid-19 ที่เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข พร้อมเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับแฟนคอมมาร์ตที่เข้าร่วมงานทุกคน เข้างานฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพียงเตรียมหลักฐานวัคซีนให้พร้อม"สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เพียงแสดงหลักฐานการฉีด และผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้แสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. ก็เข้างานได้เช่นกัน และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ภายในงาน”ข้อเสนอ โปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษในงานประกอบด้วย Commart Big Bonus สิทธิ์ลุ้นของรางวัลสุดพิเศษในงานตลอดทั้ง 4 วัน เพียงช้อปสินค้าในงานครบทุก 3,000 บาท ลงทะเบียนลุ้นรางวัลด้วยระบบคิวพิเศษ รวดเร็ว ลดสัมผัส, Commart Voucher คูปองแทนเงินสด รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ แบบไม่มีขั้นต่ำ และ Commart บอกโปร คอมมูนิตี้ออนไลน์ของแฟนคอมมาร์ตตัวจริง ผ่าน LINE Open chat ที่แอดเข้ากรุ๊ปสำหรับแบรนด์สินค้าไอทีชั้นนำที่มาร่วมงานครั้งนี้ อาทิ ACE, Advice, Asus, AMD, Banana, E-Quip, Epson, intel, iStudio by SPVI, IT City, J.I.B, JD Central, MSI, Office Mate, Powerbuy, Power Mall, Speed Computer, Studio7, TOP Computer, WD และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมด้วย Media Partner ด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ Techhub, eLeader, Business+, Beartai, Extreme IT, it24hrs., Major Cineplex, NBS และ Overclockzoneงาน COMMART CRAZY OFFER จัดระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ EH 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เข้าชมฟรี! ตลอดทั้งงาน เดินทางสะดวกด้วย รถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา พิเศษสิทธิ์จอดรถฟรี สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าในงาน.