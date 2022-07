ทรู ดิจิทัลคว้ารางวัล “Telemedicine Platform Initiative of the Year” ตอกย้ำองค์กรนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการด้านดิจิทัลครบวงจร ผงาดโชว์ศักยภาพผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Telemedicine บนเวทีระดับโลก เป็นองค์กรไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล “Telemedicine Platform Initiative of the Year” จาก “Healthcare Asia Medtech Awards 2022” ประเทศสิงคโปร์ โดยทรู ดิจิทัล พัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” ที่โดดเด่นด้วยการเชื่อมโยงบริการด้านสุขภาพทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ ได้แก่ แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) หมอประจำบ้านในมือคุณ ให้หาหมอออนไลน์ได้ทุกที่ และมุมสุขภาพ ทรู เฮลท์ ที่โลตัสและแม็คโครกว่า 31 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤต เช่น ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะท้อนความมุ่งมั่นของทรู ดิจิทัล ในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลล้ำสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยและประเทศไทยดร.อดิภัทร ชัยชนะสกุล กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายภาคเอกชนอย่างทรู ดิจิทัล ต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมบริการและดิจิทัล โซลูชันด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือคนไทยและสังคมไทยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของทรู ดิจิทัลที่การพัฒนานวัตกรรมทรู เฮลท์ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นองค์กรไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล “Telemedicine Platform Initiative of the Year” จาก “Healthcare Asia Medtech Awards 2022” ประเทศสิงคโปร์ อันเป็นผลจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการด้านสาธารณสุขครบทุกมิติ ทั้งสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ตรงไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) หมอประจำบ้านในมือคุณ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว หาหมอออนไลน์ได้ทุกที่โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล สามารถปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากสถาบันชั้นนำได้ง่ายๆ ผ่านวิดีโอคอล โทร. หรือแชต เลือกได้กว่า 500 คน ครอบคลุมกว่า 20 สาขา รวมถึงคลินิกเฉพาะทาง ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้งยังมีฟังก์ชันเทเลเมดิเคลม (TeleMediClaim+) ที่ร่วมมือกับบริษัทประกันชั้นนำให้เคลมประกันได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมบริการส่งยาถึงบ้าน ยิ่งไปกว่านั้น ทรู เฮลท์ ยังเชื่อมโยงบริการด้านสุขภาพทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เปิดมุมสุขภาพ “ทรู เฮลท์” ใกล้บริเวณร้านขายยาที่โลตัสและแม็คโครกว่า 31 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการตรวจเช็กสุขภาพเบื้องต้น ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ และซื้อยาตามแพทย์สั่งที่ร้านขายยาได้ทันที พร้อมมีเภสัชกรให้คำแนะนำเพิ่มเติม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล นอกจากนี้ ทรู เฮลท์ ยังพัฒนาแพลตฟอร์ม Teleclinic ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลอีก 24 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะในภาวะวิกฤต โดยใช้เทคโนโลยีแชตบอทช่วยคัดกรองผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 มีระบบการสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านวิดีโอคอล และระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์ที่ใช้งานง่ายผ่านแดชบอร์ด ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ทรู ดิจิทัล และทีมงานทุกคน เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อส่งมอบบริการให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”ทั้งนี้ รางวัล “Telemedicine Platform Initiative of the Year” จากเวที “Healthcare Asia Medtech Awards 2022” ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Healthcare Asia Magazine เทรดแมกกาซีนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มเจ้าของกิจการโรงพยาบาล นักลงทุน และผู้วางนโยบายด้านสาธารณสุขในทวีปเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบและการใช้งานแพลตฟอร์ม Telemedicine ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1.นวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ (Uniqueness and Innovation) ต้องนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาใช้ประยุกต์ใช้งานได้จริง 2.ประสิทธิภาพและผลที่ได้รับ (Effectiveness and Impact) ต้องบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการวัดผลชัดเจน และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่อุตสาหกรรมในวงกว้าง และ 3.พลวัต (Dynamism) มีกลยุทธ์และการบริการที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างโอกาสเติบโตได้ในอนาคต