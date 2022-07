dtac ขยายจุดรับทิ้งซากขยะมือถือที่ IT City และ CSC 30 สาขา

น.ส.ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาดีแทคมียอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนผ่านช่องทาง IT CITY และ CSC เติบโตขึ้น 123% ยอดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นั่นหมายถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นด้วยดีแทคจึงกำหนดเป้าหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีความรับผิดชอบร่วมกับ IT CITY และ CSC ให้ได้ 420,000 ชิ้นภายในสิ้นปีนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือจากการเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ตเนอร์รายใหญ่ในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย สู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสัดส่วนยอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ IT CITY มาจากสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็น 97% ของยอดขายทั้งหมด เติบโตมากกว่า 2 เท่า เมื่อหมดอายุการใช้งานหากขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ถูกทิ้งและจัดการอย่างไม่ถูกวิธี จะกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อชุมชนและสังคมในระยะยาวได้“ทาง IT CITY เล็งเห็นความสำคัญถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อม จึงมีความยินดีและพร้อมสนับสนุนโครงการดีแทค ทิ้งให้ดี และขอเชิญชวนคนรักสินค้าไอทีทุกคนมา #ทิ้งให้ดีมีแต่ได้ ที่ IT CITY และ CSC 30 สาขาทั่วกรุงเทพฯ”พร้อมกันนี้ ดีแทค IT CITY และ CSC ยังได้ทำแคมเปญ #ทิ้งให้ดีมีแต่ได้ เพียงลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account: @dtacThinkHaiD บรรจุซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น มือถือเก่า หูฟัง เพาเวอร์แบงก์ สายชาร์จ (โปรดระบุรหัสสมาชิก DTxxxxxx ของคุณบนกล่องพัสดุทุกครั้ง) ทิ้งได้ที่ศูนย์บริการดีแทค 25 สาขา หรือที่ IT CITY และ CSC 30 สาขาทั่วกรุงเทพฯ หรือส่งพัสดุมาที่โครงการทิ้งให้ดีมีแต่ได้ 496 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120หลังจากทีมงานได้รับพัสดุและตรวจสอบขยะที่ท่านส่งมาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับคะแนนตามประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี LINE ที่ลงทะเบียนไว้ (ทุกๆ 5 คะแนนที่คุณได้รับ เท่ากับ 1 สิทธิในการลุ้นรางวัล)มือถือปุ่มกด สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ได้รับ 10 คะแนน อุปกรณ์เสริม เช่น เพาเวอร์แบงก์ ลำโพงบลูทูธ ที่ชาร์จ ได้รับ 5 คะแนน หูฟังและสายชาร์จ ได้รับ 1 คะแนนโดยจะสามารถลุ้นรับของรางวัลทุกเดือน รวม 1,197 รางวัล มูลค่ากว่า 270,000 บาท ไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy A22 5G บัตรกำนัล Bic C ราคาใบละ 500 / 200 / 100 รวมมูลค่า 210,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 นี้