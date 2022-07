Westcon Group ควง EfficientIP เขย่าตลาด DDI ไทย รับเทรนด์ซอฟต์แวร์ความปลอดภัย DNS โตเท่าตัวใน 7 ปี

เวสต์คอนกรุ๊ปไทยแลนด์ หรือ Westcon Group (Thailand) ประกาศพร้อมจัดจำหน่ายโซลูชันของเอฟฟิเชียนต์ไอพี (EfficientIP) เขย่าตลาดโซลูชันการจัดการ DNS, DHCP และ IP Address (DDI) ไทยหลังบุกตลาดโลก รับเทรนด์แรงซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัย DNS ที่คาดว่าจะเติบโตจาก 1,200.41 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 เป็น 2,314.56 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2571นายแพทริค อารอนสัน ประธานบริหารฝ่ายการตลาดและรองประธานบริหารประจำภูมิภาค APAC ของ Westcon-Comstor กล่าวถึงความเชื่อมั่นในการบุกตลาดไทย ว่าสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย จำนวนอุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มขึ้น การโยกย้ายไปสู่คลาวด์ และการทำงานแบบไฮบริด ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามและผลกระทบต่อระบบเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายขององค์กรมีจำนวนเพิ่มขึ้น การตรวจสอบติดตาม IP Address ของอุปกรณ์เหล่านั้นอาจกลายเป็นงานที่ยุ่งยาก“บริการ DDI ของ EfficientIP ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กระบวนการต่างๆ และยังช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการปกป้องเครือข่ายได้อย่างมาก การเพิ่มความคล่องตัวและลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการเครือข่ายแบบเรียลไทม์นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ โซลูชัน 360° DNS Security ของ EfficientIP ยังสามารถช่วยปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคาม DNS ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การนำเอาโซลูชันของ EfficientIP เข้ามาเสริมทัพให้ Westcon-Comstor โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Cyber Security จะช่วยให้พาร์ตเนอร์ของเรามีเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับการแก้ไขปัญหาด้าน Cyber Security ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการปกป้องเครือข่ายขององค์กรอีกด้วย”สำหรับโซลูชัน DDI และ DNS Security ของ EfficientIP นั้นทำตลาดทั่ว APAC ยุโรป และแอฟริกา รวมถึงประเทศไทย โดย Westcon-Comstor เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริษัท เอฟฟิเชียนต์ไอพี (EfficientIP) โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้โซลูชันการจัดการ DNS, DHCP และ IP Address (DDI) และ DNS Security ของ EfficientIP รุกเข้าสู่ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกทั้งหมด รวมถึงยุโรปและแอฟริกา รวมถึงประเทศไทยทั้ง 2 บริษัทอธิบายว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บุคลากรที่ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การบริหารจัดการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยเกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้น ขณะที่องค์กรต่างๆ เร่งดำเนินการปรับใช้เทคโนโลยี Cloud IoT พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล และอัปเกรดระบบไปสู่ Next Generation Software ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบเครือข่ายขององค์กรการขยายตัวดังกล่าวเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์เข้าโจมตีระบบได้ง่ายขึ้น และผลที่ตามมาคือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น โดยระบบ DNS กลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตี จากการสำรวจล่าสุดของ IDC ซึ่งดำเนินการในนามของ EfficientIP ชี้ว่า เกือบ 90% ขององค์กรที่ถูกโจมตีผ่าน DNS โดยการโจมตีแต่ละครั้งสร้างความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 924,240 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญอย่างมากของการรักษาความปลอดภัยให้ DNS ทั้งในแง่ที่เป็นช่องทางการโจมตีและเป้าหมายของการรักษาความปลอดภัยปัจจุบัน โซลูชันการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเดิมไม่สามารถครอบคลุมทุกแง่มุมของสถานการณ์ภัยคุกคามสำหรับ DNS ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ที่แฮกเกอร์สามารถใช้ในการโจมตี หากไม่มีอินเทอร์เฟซของระบบรักษาความปลอดภัยที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมอย่างรอบด้าน บริษัทอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการเข้าถึงบริการและทรัพยากรที่สำคัญ โซลูชัน 360° DNS Security ของ EfficientIP จะช่วยแก้ไขปัญหาช่องโหว่ดังกล่าวด้วยแนวทางที่รอบด้านและครอบคลุมสำหรับการปกป้อง DNS โดยโซลูชันนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามพฤติกรรมของคนร้ายในแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนในทันทีเพื่อปกป้องบริการสำคัญให้ปลอดภัยนอกเหนือจากการรับมือกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทต่างๆ ยังจำเป็นต้องเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยไม่ควรที่จะมองข้ามความสำคัญของระบบไอทีและอุปกรณ์ IP เนื่องจากปัจจุบันบริษัทต่างๆ ปรับใช้อุปกรณ์ IP เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคุณภาพสูง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โซลูชัน Network Automation ของ EfficientIP จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อความยืดหยุ่นในการดำเนินงานตลาดซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัย DNS คาดว่าจะเติบโตจาก 1,200.41 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 เป็น 2,314.56 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2571 ความร่วมมือระหว่าง Westcon-Comstor และ EfficientIP จะช่วยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ DDI ระดับชั้นนำ เพื่อให้ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการเติบโตของตลาดดังกล่าว ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเครือข่าย ซึ่ง Westcon-Comstor เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนายสมนึก สุนทรเพ็ชรพันธุ์ ผู้บริหารประจำประเทศไทย (Country Manager) บริษัท เวสท์คอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Westcon และ EfficientIP ได้ร่วมมือกันในระดับเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทาง Westcon ได้มีการเพิ่มทีมงานที่มาดูแลสินค้าตัวนี้โดยเฉพาะ โดยในประเทศไทยมี Engineer และ Product Manager เพื่อมาทำตลาดและทำงานร่วมกับทีมงานขายในปัจจุบัน ด้วย EfficientIP เองมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับลูกค้าทั้งเรื่อง DDI และ DNS Security โดยเฉพาะ DNS Security มีจุดแข็งที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพราะเรื่อง Security เป็นเรื่องที่สำคัญมากกับทุกองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การปกป้องข้อมูลขององค์กรเป็นสำคัญสำหรับจุดแข็ง เวสท์คอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็น Value Added Distributor ในการทำธุรกิจ โดยเป็นการทำธุรกิจผ่านบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ดังนั้นจึงมีมุมมองในการทำธุรกิจโดยการ 1.พัฒนาตัวแทนจำหน่าย ให้มีความรู้ในเรื่องของ Solution และ Product ทั้งเรื่องการขายและเรื่องการซัปพอร์ตสินค้าให้ลูกค้า 2.สามารถพัฒนากลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการการใช้โซลูชัน DDI ซึ่งคือกลุ่มบริษัท Enterprise ขนาดกลางที่มี User ตั้งแต่ 500 User ขึ้นไปกับตัวแทนและทาง EfficientIP 3.การลงทุนในเรื่องของการ Demo เพื่อพัฒนาทีมงานและการสาธิตการใช้งานว่าโซลูชันจะมาช่วยลูกค้าในการทำงานในองค์กรอย่างไร และ 4.การทำ Workshop ให้กลุ่มลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความสำคัญในโซลูชันที่เข้าไปช่วยลูกค้าได้อย่างไร เช่นเรื่องของ DNS Security เป็นต้นนายลีโอนาร์ด ดาฮาน รองประธานฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายทั่วโลกของบริษัท เอฟฟิเชียนต์ไอพี EfficientIP กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ Westcon-Comstor และใช้โอกาสนี้ในการขยายธุรกิจในเอเชีย-แปซิฟิก การแต่งตั้งให้ Westcon-Comstor เป็นตัวแทนจำหน่ายใน APAC จะช่วยให้บริษัทนำเสนอโซลูชัน DDI และ DNS Security แก่เครือข่ายพาร์ตเนอร์และ reseller รายใหม่ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้นเมื่อองค์กรต่างๆ เข้าใจถึงคุณประโยชน์ของโซลูชัน EfficientIP สำหรับโครงการด้านไอทีที่สำคัญๆ บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามขององค์กรเหล่านั้นในการปรับปรุงเครือข่ายให้ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอแอป และบริการใหม่ๆ ร่วมกับ Westcon-Comstor