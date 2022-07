dtac ชวนถอดบทเรียน สื่อโฆษณายุคใหม่ แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์

นายฮาว ริเร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ทุกวันนี้ แบรนด์ เอเยนซี และทีมการตลาด ทีมขายจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าผู้บริโภคโต้ตอบกับช่องทางสื่อ บริบท และเนื้อหาต่างๆ อย่างไร เพื่อสร้างประสบการณ์และผลักดันให้เกิดผลกระทบในอุตสาหกรรมที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้“ดีแทคทำงานร่วมกับพันธมิตรบริษัทเอเยนซีโฆษณา ที่ร่วมจับมือสร้างผลงานโฆษณาด้วยเป้าหมายที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการหาแนวทางใหม่ที่จะสร้างผลงานออกสู่สายตาผู้บริโภคในจังหวะเวลาที่ใช่ในที่ที่ต้องการรางวัลนี้เป็นพลังใจให้ทีมงานดีแทค มุ่งมั่นที่จะช่วยกันผลักดัน สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้ผลงานชิ้นต่อไป เพื่อสื่อสารไปถึงลูกค้าประชาชนด้วยภารกิจของแบรนด์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะช่วยเติมเต็มและติดต่อกับทุกความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ให้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบที่ชอบ”โดยที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดมีความท้าทาย 3 ข้อ คือ 1.พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด 2.ความท้าทายจากความต้องการและวิถีการซื้อและใช้บริการบนโลกออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น 3.ความสนใจในสุขภาพ ความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19ทำให้ออกมาเป็นกลยุทธ์สื่อสารการตลาดที่พลิกเกมดันธุรกิจให้ปัง ที่ประกอบด้วยทดลองหาสินค้า บริการ และกิจกรรมที่ลูกค้าสนใจเข้ามารวบรวมไว้ในดีแทคแอป เป็นช่องทางดิจิทัล เมื่อลูกค้าต้องกักตัวในช่วงโควิด-19 สื่อสารเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ลูกค้าสามารถเติมเงิน ซื้อแพกเน็ตเสริม เช็กยอดการใช้งาน ใช้สิทธิพิเศษส่วนลดจากดีแทค รีวอร์ด ดีแทค แอปเป็นสื่อช่องทางดิจิทัลที่ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด จนปัจจุบันมีผู้ใช้งานดิจิทัลถึง 7 ล้านรายจัดกิจกรรมตอบสนองวิกฤตโควิด-19 เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนมีผู้ใช้งานมากกว่า 2 แสนราย แพกเกจโปรโมชันมีจำนวนผู้ที่สนใจใช้งาน 5 ล้านราย ฟรีประกันโควิด-19 และใช้สิทธิใจดีช่วยค่ายา มีผู้ใช้บริการนี้ 5 หมื่นราย จนทำให้สื่อดิจิทัลดีแทค แอปได้รับ 2 รางวัล Gold : การตอบสนองวิกฤตการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Best response to Covid-19) และ Bronze : ใช้สื่อยอดเยี่ยม (Best use of media)2.Integrate Media Communication and Multi Platforms เจาะฐานผู้ใช้ด้วยความสนใจสุดโดนใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกมิติ จากแคมเปญดีแทค เบอร์มงคล ใช้สื่อผสมผสานรอบตัวเจาะให้เข้าถึงคนสายมู จนสามารถครองความเป็นเจ้าตลาดในเรื่องเบอร์มงคล ดีแทคเข้าใจคนไทยอย่างแท้จริง และสื่อสารอยู่ในทุกช่องทางที่ผู้บริโภคมองหา จากการศึกษาพฤติกรรมของคนไทยที่ชื่นชอบเรื่องเลขมงคล เสริมโชคชะตา ในเชิงลึกและต่อเนื่อง ทำให้รู้ว่าสื่อไหนที่คนติดตาม แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้มียอดผู้ใช้งานเติบโตมากถึง 487% ยอดขายทะลุเป้า 161%วางแผนสื่อและผลิตชิ้นงานครีเอทีฟได้อย่างยอดเยี่ยมรอบด้านครบ 360 องศา ด้วยแนวคิด ผู้ใช้งานที่เปลี่ยนเบอร์มงคลใช้แล้วดีจริง จึงบอกต่อ ตลอดจนกิจกรรมที่โดดเด่นในการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย LIVE Instagram, Facebook ของอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา และความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ LINE ดูดวง เป็นต้น ดีแทคเบอร์มงคลได้รับ 2 รางวัล Gold : การใช้สื่อได้อย่างบูรณาการรอบด้าน ผสมผสานในหลายแพลตฟอร์มได้ยอดเยี่ยม (Integrate Media Communication / Multi Platforms Award) Bronze : การวางกลยุทธ์สื่อยอดเยี่ยม (Best media strategy)3.Use of Branded content ไม่ใช่แค่โฆษณาดีแทค แต่สร้างคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์ร่วมกับคนในคอนเทนต์ชูคอนเทนต์สินค้า บริการจากเจ้าของธุรกิจตัวจริง ช่วยโปรโมตให้ขายสินค้า ช่วยสร้างรายได้สู่ธุรกิจต่างจังหวัดทั่วประเทศ ในแคมเปญ ดีทั่วดีถึง ที่ดีแทคต้องการช่วยเหลือคนตัวเล็ก ธุรกิจค้าขายให้อยู่ได้ โดยมีการ customize ลงไปหา Local Influencers ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวช่วยโฆษณาของดีในท้องถิ่นที่คุ้นเคย ตามความสนใจของคนในแต่ละภาค ซึ่งแคมเปญนี้ได้ผลิตชิ้นงานโฆษณาทั้งหมดกว่า 300 ชิ้นงาน แคมเปญมีคนเห็น (campaign reached) 90% มีคนเห็นโฆษณา (Reached) 50.1 ล้านคน มี engagement ร่วมกับโพสต์ 25 ล้าน แคมเปญดีทั่วดีถึง ได้รางวัล Silver : การใช้แบรนด์คอนเทนต์ยอดเยี่ยม (Best use of branded content)4.Media innovation ใช้นวัตกรรมสื่อยุคใหม่Blink ad innovation ในโฆษณาดีแทค รีวอร์ด สื่อแบนเนอร์โฆษณาแบบ interactive เพียงกะพริบตาก็จะเข้าสู่ข้อมูลในเว็บไซต์ดีแทค รีวอร์ด มีผู้เห็น (user reached) 2.8 ล้านรายในเวลาเพียง 8 วัน มีผู้ใช้งานผ่านแบนเนอร์ 14% (user interacted) มีการแลกรับสิทธิพิเศษมากขึ้น 200% ในกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ ดีแทค รีวอร์ด Blink ad innovation ได้รับรางวัล Bronze : การใช้สื่อยุคใหม่ที่สร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Media innovation)ดีแทคร่วมกับ Tik Tok สร้างชิ้นงาน animation ประแป้งแต่งตัว เล่นน้ำสงกรานต์ออนไลน์กับน้องตัวดี เพื่อสร้างความสนุกสนานที่สอดรับกับพฤติกรรมกับความนิยมในการโพสต์วิดีโอใหม่ๆ ใน Tik Tok ที่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากการกักตัวที่กำลังมาแรงในช่วงนั้น มีคนเห็นวิดีโอ 10 ล้าน view ในเวลาเพียง 5 วัน มีคนเล่นสาดน้ำ 1.2 ล้านคน สร้างการบอกต่อเรื่องสัญญาณการใช้งานเพิ่มขึ้น 10% ดีแทคสงกรานต์ใน Tik Tok ได้รับรางวัล Bronze : การใช้แบรนด์คอนเทนต์ยอดเยี่ยม (Best use of branded content)