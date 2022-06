Garmin Health บุกไทย ชี้คนไทยเผาผลาญแคลอรี่ระหว่างทำกิจกรรมต่ำสุดในเอเชีย

ผลสำรวจจากการ์มิน คอนเน็กซ์พบ คนไทยมีค่าเฉลี่ยการดูแลสุขภาพเชิงรุกต่ำ เร่งเปิดตัวภารกิจ “MONITORING FOR PREVENTIVE HEALTH ISSUE” เพื่อนำร่องในไทย ตั้งเป้าขยายกลุ่มพาร์ทเนอร์ ตอกย้ำความตั้งใจให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ เป็นการต่อยอดเทคโนโลยีบนการ์มิน สมาร์ทวอทช์แบบครบลูปผ่านโมเดลธุรกิจ “การ์มิน เฮลท์” (Garmin Health)สค็อปเพน ลิน Assistant General Manager of Garmin Asia กล่าวว่าจากเดิมที่การ์มินมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี GPS ตั้งแต่อุตสาหกรรมการบินยานยนต์ การเดินทะเล ฟิตเนส และกิจกรรมกลางแจ้ง จนถึงการประกาศรุกตลาดสุขภาพด้วยการต่อยอดเทคโนโลยีบนการ์มิน สมาร์ทวอทช์ วันนี้บริษัทได้เปิดโมเดล “การ์มิน เฮลท์” ในฐานะโซลูชั่นด้านดิจิทัลเฮลท์ เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างแอปพลิเคชั่น Garmin Connect และแพลตฟอร์มอื่นๆ ในการส่งมอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกติดตามผ่านสมาร์ทวอทช์จากการ์มิน โดยการเปิดตัวนี้จะเกิดขึ้นพร้อมภารกิจ “MONITORING FOR PREVENTIVE HEALTH ISSUE” หรือการติดตามแนวโน้มสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคต ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในไทย"นอกจากเรื่อง เทคโนโลยี GPS การติดตามกิจกรรม และการออกกำลังกาย การติดตามสุขภาพก็เป็นอีกเรื่องที่การ์มินให้ความสำคัญ และได้ส่งมอบเทคโนโลยีด้านสุขภาพเข้าสู่ตลาด จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า มีชื่อเสียงเรื่องความแม่นยำ และจากการสังเกตการณ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่องด้วยแพลตฟอร์มการ์มิน คอนเน็กซ์ (Garmin Connect) เราสังเกตเห็นเทรนด์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพเชิงรุกของคนไทยอยู่ในระดับต่ำ โดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดสำคัญ 3 ตัว ได้แก่ อัตราการเผาผลาญแคลอรี่ (Resting calories) ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่เฉลี่ยน้อยที่สุดในเอเชีย และอัตราระดับความเข้มข้นในการออกกำลังกายต่อสัปดาห์ (Intensity Minute) เฉลี่ยน้อยที่สุดในเอเชียรองจากอินเดีย รวมถึงมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ระหว่างทำกิจกรรม (Active Calories) เฉลี่ยต่ำที่สุดในเอเชีย"จากผลสำรวจ กล่าวได้ว่าพฤติกรรมการออกกำลังกายน้อยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังจากภาวะอ้วน (Obesity) ประกอบกับภาคประชาชนและภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงประเทศไทยก็กำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็น Medical Hub ในอาเซียน ดังนั้น การ์มิน ประเทศไทยจึงได้ส่งธุรกิจ “การ์มิน เฮลท์” เข้าสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ โดยมาพร้อมกับภารกิจ ‘MONITORING FOR PREVENTIVE HEALTH ISSUE’ หรือการติดตามแนวโน้มสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคตนำร่องครั้งแรกในไทย โดยตั้งเป้าขยายกลุ่มพาร์ทเนอร์ไปยังหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพเชิงรุกกลุ่มพาร์ทเนอร์ที่การ์มินตั้งเป้าขยายเพื่อการประยุกต์ใช้ในหลากหลายธุรกิจไทย ประดอบด้วยด้านสุขภาพส่วนบุคคล สุขภาพของพนักงานในองค์กร การแพทย์ทางไกล เวชศาสตร์ป้องกัน กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการ และประกันภัย พร้อมตอกย้ำความตั้งใจให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพหนึ่งในตัวอย่างพาร์ทเนอร์ที่การ์มินได้รับความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นั่นคือโครงการ Garmin & Wondercise ในไต้หวัน โดย Garmin ร่วมมือกับ Wondercise เทคโนโลยีโฮมฟิตเนสขั้นสูงที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกกำลังกายได้มากขึ้นโดยไม่ต้องไปยิมและไม่ต้องใช้ผู้ฝึกสอนส่วนตัว แต่ใช้ระบบที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวขณะฝึกด้วยข้อมูลจากสมาร์ทวอทช์ของการ์มิน โดยถ่ายโอนข้อมูลผ่านโซลูชั่น Garmin Health ระบบ Companion SDK ดังนั้น ผู้ที่ใช้จึงสามารถฝึกฟอร์มการออกกำลังกายผ่าน Wondercise ได้แม่นยำยิ่งขึ้นยังมีโครงการ Garmin & Firstbeat Sports Premium ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Garmin ร่วมมือกับ Firstbeat ผู้ให้บริการ และแพลตฟอร์มสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟู และสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถเลือกแชร์ข้อมูลการฝึก และข้อมูลไบโอเมตริกซ์ด้านสุขภาพแบบ 24/7 จากสมาร์ทวอทช์การ์มิน บน Garmin Connect กับแพลตฟอร์ม Firstbeat Sports ผ่านโซลูชั่น Garmin Health ระบบ API ที่ใช้โดยนักกีฬากว่า 23,000 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของทีมมากกว่า 1,000 ทีมทั่วโลก โดยชุดข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ทั้งโค้ชและนักกีฬาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการวางแผนฝึกซ้อมและการฟื้นฟูร่างกายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับด้านสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ โครงการ Garmin & NudgeLabs ในสวีเดน โดย Garmin ร่วมมือกับ NudgeLabs โปรแกรมที่ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายและสุขภาพของผู้ใช้งานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการลดความเครียด และดูแลเรื่องการพักผ่อน โดยการร่วมมือในครั้งนี้ อุปกรณ์สวมใส่ของการ์มินเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้ เช่น ระดับความเครียด การนอน อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ไปยังแพลตฟอร์ม NudgeLabs ผ่านโซลูชั่น Garmin Health ระบบ API ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้งานได้ดีขึ้นยังมีด้านการแพทย์ทางไกล ผ่านโครงการ Garmin & Dexcom ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โครงการนี้ Garmin ร่วมมือกับ Dexcom ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำด้านเทคโนโลยีการตรวจวัดระดับน้ำตาลต่อเนื่อง (CGM) ร่วมส่งมอบ Dexcom ฟีเจอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Connect IQ โดยโซลูชั่น Garmin Health ระบบ API ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล CGM ได้ในที่เดียว ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถมอนิเตอร์ข้อมูลของระดับน้ำตาลในเลือดได้แบบเรียลไทม์บนสมาร์ทวอทช์ของการ์มิน และเพลิดเพลินกับการออกกำลังกายด้วยความอุ่นใจ รวมถึงติดตามสุขภาพของตนเองในเชิงรุกสำหรับ การ์มิน เฮลท์ บริษัทชี้ว่ามีฟีเจอร์จำนวนมากที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ และการดูแลเชิงป้องกัน ทั้งสุขภาพส่วนบุคคล และภายในองค์กร อาทิ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การติดตามการนอนหลับ การวัดออกซิเจนในเลือด ระดับความเครียด ความเข้มข้นเฉลี่ยในการออกกำลังกาย การติดตามสุขภาพผู้หญิงโดยเฉพาะ ทั้งรอบเดือน และการตั้งครรภ์ รวมถึงแบตเตอรี่ร่างกาย อัตราการหายใจ การติดตามการดื่มน้ำ การติดตามกิจกรรมและอื่นๆ.