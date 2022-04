‘เอสซีที สแควร์ฯ’ นำโซลูชัน SAP ลดงานซ้ำซ้อน ช่วยธุรกิจเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจภายใต้ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก NTT DATA Business Solutions Thailand

ในช่วงปีที่ผ่านมา NTT DATA Business Solutions Thailand (เดิมชื่อบริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd.) บริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโซลูชัน SAP แบบครบวงจร ได้เข้าไปวางระบบ SAP S/4HANA ให้แก่ บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ (SCT SQUARE HOLDINGS COMPANY LIMITED) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน จนถึงการเชื่อมต่อระบบให้ทำงานแบบอัตโนมัติ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตเมื่อประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจระดับโลกที่เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาด และการติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP เข้าไปช่วยบริหารจัดการทำให้ปี 2021 เอสซีทีฯ สร้างรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าในปีนี้จะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 30%คุณสมัคร เหล็กกล้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ตัดสินใจลงทุนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความต้องการให้การทำงานทุกอย่างเกิดขึ้นในระบบที่สามารถติดตามข้อมูลได้ รองรับการขยายตัวที่รวดเร็ว ขณะเดียวกัน เนื่องจากไม่ได้ต้องการทีมงานที่มีขนาดใหญ่มาก แต่ต้องการทีมงานที่เล็ก เคลื่อนที่เร็ว ทำให้เริ่มมองหาเครื่องมือที่จะเข้ามาตอบโจทย์การทำงานภายในบริษัทที่จะช่วยเพิ่มโปรดักทิวิตี้ของพนักงานให้ดีขึ้น ลดการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน และตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้น จึงเริ่มมองหาซอฟต์แวร์ ERP เข้ามาช่วย เพียงแต่ด้วยธุรกิจของเอสซีทีฯ ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ประกอบกับลูกค้ามีความต้องการหลากหลาย เนื่องจากชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละชนิด แต่ละชิ้นส่วน ทำให้ถ้าระบบไม่ดีพอก็จะทำให้ทำงานยาก"ด้วยลักษณะธุรกิจของเอสซีทีฯ ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่การออกแบบ จัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบ จนถึงการนำเสนอโซลูชันให้แก่ลูกค้าที่เป็นโรงงานผลิต ทำให้ต้องมีการติดต่อกับโรงงานจำนวนมาก ทำให้ต้องการระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นถ้าสามารถตอบสนองงานของลูกค้าได้เร็วขึ้นก็จะสามารถปิดงานได้มากขึ้น”เมื่อเห็นถึงโจทย์ที่เกิดขึ้นแล้ว ทาง NTT DATA Business Solutions Thailand จึงได้เข้ามาแนะนำให้ใช้งาน SAP S/4HANA ซึ่งเป็นโซลูชัน ERP ที่จะเข้ามาช่วยจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรธุรกิจ พร้อมลดขั้นตอนในการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และยังสามารถเชื่อมต่อระบบเข้าหาลูกค้าที่ใช้งานแพลตฟอร์มเดียวกันคุณสมัคร ให้ข้อมูลถึงการที่เลือก NTT DATA Business Solutions Thailand มาเป็นผู้ติดตั้งระบบให้ โดยที่ก่อนหน้านี้เกิดจากความประทับใจหลังจากที่ได้มีการพูดคุยและทำความเข้าใจในความต้องการของการนำระบบ ERP มาใช้ ทำให้มั่นใจ จากการพูดคุยและนำเสนอ แนวคิด และแนวทางการ Implement ที่มีความเป็นมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่เข้ามารับฟังความต้องการของลูกค้า ก่อนนำไปปรับให้เข้ากับโซลูชันที่เลือกนำมาใช้งาน ซึ่งจากการที่ซอฟต์แวร์ของ SAP สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย การที่มีทีมงานที่เชี่ยวชาญอย่าง NTT DATA Business Solutions Thailand มาช่วยดูแลถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเน้นย้ำ และเป็นส่วนที่สำคัญ ไม่ใช่แค่การได้ซอฟต์แวร์ที่ดีเท่านั้นในการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่ผ่านมา จุดแข็งของเอสซีทีฯ ในการทำธุรกิจคือการมีทีมงานที่พร้อมเข้าไปให้คำปรึกษากับลูกค้าในกลุ่มของโรงงานผลิตที่ต้องการหาชิ้นส่วนมาใช้งาน ซึ่งมักจะพบเจอปัญหาหลักเกี่ยวกับความหลากหลายของสินค้ามีจำนวนมาก พร้อมทีมงานเทคนิคที่เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขในส่วนของงานประกอบ จนถึงการเข้าไปดูแลเกี่ยวกับปัญหาซัปพลายที่มีความต้องการเร่งด่วน ก็สามารถดูแลได้อย่างรวดเร็วโดยหลังจากที่มีการนำซอฟต์แวร์ของ SAP มาใช้งาน ระบบได้เข้ามาช่วยในแง่ของการออกเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) ช่วยลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนในการทำงาน ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการปิดการขาย ทำใบเสนอราคาได้รวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายขั้นตอน เหลือเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น หรือเทียบได้ว่าสามารถเพิ่มโปรดักทิวิตี้เพิ่มขึ้นถึง 50%ขณะเดียวกัน เมื่อเปลี่ยนมาใช้งานระบบของ SAP ก็ช่วยปรับให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดีขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้าจากต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ใช้งานกันอยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตจะสามารถต่อยอดการใช้งานระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการนำระบบออโตเมชันมาใช้งานนอกจากนี้ ในอนาคตเอสซีทีฯ ยังวางแผนที่จะนำระบบ ERP เข้าไปช่วยในส่วนของการจัดการคลังสินค้า เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้เห็นได้ว่าแม้เป็นองค์กรธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานในระดับเล็กก็สามารถนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพของทีมงานให้เพิ่มขึ้น จนสร้างรายได้ที่เติบโตให้แก่บริษัทได้ด้วยบริษัท NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. ภายใต้กลุ่ม บริษัท NTT DATA ผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก และเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformation และเป็นสมาชิก SAP Global Partner ที่พร้อมคำปรึกษา และบริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโซลูชัน SAP Solution และ IT Solution อื่นๆ ให้ลูกค้าในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรึกษาด้านโซลูชัน SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรให้ดีขึ้น NTT DATA Business Solutions Thailand พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ ติดต่อได้ที่โทร.0-2237-0553 หรือติดตามได้ที่ email : marketing-solutions-th@nttdata.com หรือ www.nttdata-solutions.com