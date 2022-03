ISS Consulting ก้าวสู่ระดับโลกด้วย Global Brand ‘NTT DATA’ กับการรีแบรนด์สู่ NTT DATA Business Solutions Thailand

ISS Consulting (Thailand) ประกาศรีแบรนด์สู่ Global Brand ‘NTT DATA’ ในนาม NTT DATA Business Solutions Thailand เดินหน้าวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำให้บริการ SAP ที่ครอบคลุม และครบวงจร ด้วยการนำความเชี่ยวชาญจาก NTT DATA มาช่วยเสริมประสบการณ์ในการดูแลลูกค้า พร้อมรุกขยายสู่ตลาดระดับโลกภายใต้มาตรฐานสากลคุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า นับตั้งแต่ ISS Consulting ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ NTT DATA เมื่อปี 2020 เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มองค์กรธุรกิจ นำเสนอโซลูชันให้แก่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดประเทศไทยในการนำเสนอ SAP Solutions ให้แก่ลูกค้า“ที่ผ่านมา NTT DATA ได้เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการในแต่ละภาคอุตสาหกรมที่มีการนำเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งระบบคลาวด์ ศูนย์ข้อมูล การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน การสร้างประสบการณ์ลูกค้า ปรับปรุงระบบการทำงาน และระบบรักษาความปลอดภัยมาให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย”ล่าสุด เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งสู่การทำตลาดระดับโลก (Global) ทาง ISS Consulting จึงได้มีการรีแบรนด์เป็น NTT DATA Business Solutions โดยเริ่มใช้ Global Brand ‘NTT DATA’ ในชื่อบริษัท NTT DATA Business Solutions (Thailand) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 เป็นต้นไป เพื่อให้นำเสนอโซลูชันที่หลากหลายและตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเป็นสมาชิกระดับ SAP Global Partner ร่วมกับทาง NTT DATA ที่มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 12,000 คน ให้บริการลูกค้าในกว่า 57 ประเทศทั่วโลก“การรีแบรนด์เป็น NTT DATA Business Solutions จะทำให้ภาพของ ISS Consulting ก้าวสู่การเป็น Global Partner พร้อมช่วยยกระดับมาตรฐานและบริการของ ISS Consulting ให้สามารถขยายไปยังฐานตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้”มอบบริการระดับโลกให้ลูกค้าในประเทศจากเดิมที่ ISS Consulting มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชัน SAP อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ระบบ Customer Experience สำหรับบริหารจัดการงานด้านการขาย การตลาด การสนับสนุนหลังการขาย ระบบ Employee Experience สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ระบบ SAP Ariba สำหรับแผนกจัดซื้อเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ระบบ SAP Concur สำหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและอื่นๆ ในธุรกิจ ไปจนถึงระบบ RPA สำหรับสร้าง Bot ขึ้นมาช่วยทำงานต่างๆ แบบอัตโนมัติในการจัดการข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน และ Innovation อื่นๆสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปคือ ISS Consulting สามารถเข้าถึงบริการระดับ Global ของ NTT DATA เพื่อนำมาให้บริการในระดับ Local ด้วยการนำองค์ความรู้จากเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาพัฒนาองค์กรธุรกิจในประเทศไทย เมื่อรวมกับขีดความสามารถของ ISS Consulting ที่แข็งแกร่งในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จะช่วยให้สามารถดูแลลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการขยายไปยังตลาดใหม่“ISS Consulting ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมมากว่า 2 ปี ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทำงานให้เป็นในระดับสากลตามแนวทางของ NTT DATA ที่ใช้งานทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการติดตั้ง และทดสอบระบบทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งรวมไปถึงระบบโซลูชันต่างๆ ของ NTT DATA ที่มีทั้งหมด”คุณวิศิษฐ์ กล่าวเสริมว่า การรีแบรนด์สู่ NTT DATA Business Solutions ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำความเชี่ยวชาญ และโซลูชันทั้งหมดของ ISS Consulting จากประสบการณ์ในประเทศไทยมากกว่า 300 โครงการ ไปนำเสนอในอุตสาหกรรมต่างๆ ในตลาดต่างประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ธุรกิจจากต่างประเทศที่สนใจเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยมีพาร์ตเนอร์ที่น่าเชื่อถือ และมาตรฐานเดียวกันในระดับโลกจาก NTT DATA อย่าง ISS Consulting ในประเทศไทยผสมผสานความเชี่ยวชาญกับโซลูชัน ยกระดับบริการลูกค้าทั้งนี้ หลังจากรีแบรนด์เป็น NTT DATA Business Solutions ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NTT DATA เรียบร้อยแล้ว จะทำให้สามารถนำเสนอโซลูชันเข้าไปช่วยยกระดับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่นการนำโซลูชันเกี่ยวกับ Pharma Medical & Healthcare รวมถึง Education Solution มาช่วยให้การดำเนินอุตสาหกรรมอาหารและยา และการศึกษาในไทยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นรวมถึงการที่ NTT DATA Business Solutions มีความพร้อมในเรื่องของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ได้มาตรฐานระดับโลกมาช่วยเสริมธุรกิจที่ต้องการใช้งานศูนย์ข้อมูล จนถึงบริการอย่าง Intelligence Process Optimization เพื่อเสริมศักยภาพให้โรงงานผลิตนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (Operational Technology : OT) อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ หากในอนาคตทาง NTT DATA มีโซลูชันใหม่ NTT DATA Business Solutions Thailand ก็สามารถนำมาช่วยยกระดับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการของ NTT DATA Business Solutions ในประเทศไทย “มั่นใจ และเชื่อมั่น” ได้ว่าในอนาคตจะยังได้รับบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น จากทีมงานเดิมของ ISS Consultingทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจหลังจากรีแบรนด์เป็น NTT DATA Business Solutions จะทำให้มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30% จากที่ก่อนหน้านี้มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องที่ประมาณ 20% โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง เพิ่มเติมด้วยการรองรับกลุ่มประเทศ Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam (CLMV) และการทำงานร่วมกัน NTT DATA Business Solutions ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีการลงทุนทางเทคโนโลยีเพิ่มอย่างต่อเนื่องคุณวิศิษฐ์ ย้ำว่า การรีแบรนด์ ISS Consulting เป็น NTT DATA Business Solutions ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราเป็นองค์กรระดับโลกที่พร้อมที่จะส่งมอบบริการที่ประสิทธิภาพตั้งแต่ “ต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ได้อย่างครอบคลุมทุกส่วนที่ธุรกิจต้องการ และมีทางเลือกในการใช้บริการโซลูชันในลักษณะของการนำเสนอเป็นแพกเกจมากขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับ NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. (เดิมชื่อ ISS Consulting (Thailand) Ltd.)บริษัท NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. ภายใต้กลุ่ม บริษัท NTT DATA ผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก และเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformation และเป็นสมาชิก SAP Global Partner ที่พร้อมคำปรึกษา และบริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโซลูชัน SAP Solution และ IT Solution อื่นๆ ให้ลูกค้าในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรึกษาด้านโซลูชัน SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรให้ดีขึ้น NTT DATA Business Solutions Thailand พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ ติดต่อได้ที่ โทร.0-2237-0553 หรือติดตาม ได้ที่ email: marketing-solutions-th@nttdata.com หรือ www.nttdata-solutions.com.th#NDBS #NDBSThailand #NTTDATABusinesssolutionsthailand