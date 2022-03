กระหึ่ม vPro แพลตฟอร์มผลผลิต 15 ปีของอินเทล สินค้า 150 ดีไซน์พร้อมวางจำหน่ายปีนี้

อินเทลเปิดตัวแพลตฟอร์ม vPro พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel Core เจเนอเรชัน 12 เพื่อปฏิวัติธุรกิจประสิทธิภาพสูง การันตีวิวัฒนาการกว่า 15 ปี ดันให้ Intel vPro มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบ ตอบโจทย์การใช้งานด้านเทคโนโลยี และตัวเลือกด้านคอมพิวติ้ง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้ธุรกิจในทุกระดับ ประเมินผลิตภัณฑ์มากกว่า 150 ดีไซน์ ในทุกฟอร์มแฟกเตอร์จากผู้ผลิตชั้นนำจะออกวางจำหน่ายในปีนี้สเตฟานี ฮอลฟอร์ด รองประธานบริษัท Intel และผู้จัดการทั่วไปสำหรับแพลตฟอร์มธุรกิจ กล่าวว่า แพลตฟอร์ม Intel vPro เจเนอเรชันใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสามารถในการจัดการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจในทุกระดับ โดยการเปิดตัวโปรเซสเซอร์ Intel Core เจเนอเรชัน 12 เป็นเหมือนการพลิกโฉมวิธีการใช้งานระหว่างผู้ใช้ กับสถาปัตยกรรมไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ"นอกจากนี้ เรายังออกแบบแพลตฟอร์มนี้ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย”อินเทลระบุว่า แพลตฟอร์ม Intel vPro รุ่นล่าสุดขับเคลื่อนโดย Intel Core เจเนอเรชัน 12 ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ที่ดีที่สุดในโลก โดย Intel vPro Enterprise for Windows เป็นแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจที่ต้องการการจัดการ จุดเด่นคือการมีชุดเทคโนโลยีที่ครอบคลุม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามด้านความปลอดภัย ขณะที่ Intel vPro Essentials จะเน้นขยายขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการจัดการอุปกรณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้มุ่งเป้าไปที่องค์กรขนาดใหญ่ ไปยังกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดย Intel vPro Essentials ยังรวม Intel Hardware Shield เพื่อช่วยปกป้องแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อีกด้วยนอกจากนี้ ยังมี Intel vPro Enterprise for Chrome ซึ่งจะสร้าง Chromebook รุ่นใหม่สำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วยประสิทธิภาพ ความเสถียร และเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ธุรกิจต้องการ โดยแพลตฟอร์มใหม่นี้ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถจับคู่อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่เหมาะสมได้ รวมถึง Intel vPro, An Evo ที่ออกแบบอุปกรณ์ให้ตอบโจทย์ทั้งเกณฑ์การออกแบบ Intel vPro และ Intel Evo ซึ่งรวมถึงโน้ตบุ๊กที่นำประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่น่าสนใจมาสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบโมบายอินเทลระบุถึงความสำคัญของ Intel vPro ว่าคือการก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core เจเนอเรชัน 12 โดยแพลตฟอร์ม Intel vPro ใหม่พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel Core เจเนอเรชัน 12 ซึ่งใช้กระบวนการของ Intel 7 มาพร้อมประสิทธิภาพในด้านการออกแบบอัจฉริยะที่จับคู่ Efficient-cores (E-cores) และ Performance-cores (P-cores) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระ และไว้วางใจว่าเครื่องพีซีจะจัดการแอปพลิเคชันทั้งสำหรับด้านผู้ใช้งานและสำหรับด้านไอทีได้ขณะเดียวกัน โมบายโปรเซสเซอร์ Intel เจเนอเรชัน 12 มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณภาพการดำเนินงานของธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเมนสตรีมที่เร็วขึ้นสูงสุด 27% เมื่อเทียบกับเจเนอเรชันก่อนหน้า และมอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเมนสตรีมที่เร็วขึ้นสูงสุด 41% เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยอ้างอิงจากคะแนน CrossMark ยังมีเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel เจเนอเรชัน 12 ซึ่งมอบประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณภาพการดำเนินงานของธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเมนสตรีมที่เร็วขึ้นสูงสุด 21% เมื่อเทียบกับเจเนอเรชันก่อนหน้า และมอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเมนสตรีมที่เร็วขึ้นสูงสุด 44% เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยอ้างอิงจากคะแนน CrossMarkด้านโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel Core i9-12900 เจเนอเรชัน 12 ซึ่งอินเทลย้ำว่าให้ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่เร็วขึ้นสูงสุด 23% เมื่อเทียบกับคู่แข่งในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระหว่างการประชุมทางวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม Zoom และเร็วขึ้นสูงสุด 46% ด้วย Power BI ขณะสนทนาผ่าน Zoom และ Intel Wi-Fi 6E (Gig+) และ Intel Connectivity Performance Suite ที่มอบประสบการณ์การเชื่อมต่อที่เหนือชั้น เปรียบเสมือนการมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในตัวที่คอยรับประกันประสบการณ์เชื่อมต่อไร้สายที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้งานขณะที่โปรเซสเซอร์ Intel Core เจเนอเรชัน 12 ได้รับการพัฒนาผ่านการรองรับหน่วยความจำ DDR5 บนโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป รวมถึงทั้ง DDR5 และ LPDDR5 บนโปรเซสเซอร์โมบาย นอกจากนี้ เวิร์กสเตชันระดับเริ่มต้นของ Intel vPro Enterprise ยังสนับสนุนหน่วยความจำ ECC ด้วยชิปเซ็ต Intel ที่สอดคล้องกัน รวมถึง Thunderbolt 4 ที่มอบโซลูชันการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลเส้นเดียวอันทรงพลังเพื่อช่วยขยายพื้นที่ทำงานเคลื่อนที่ด้วยจอภาพ 4K หลายจอ พร้อมอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสะดวกสบายขณะชาร์จแล็ปท็อปพร้อมกัน"ผลิตภัณฑ์มากกว่า 150 ดีไซน์ ในทุกฟอร์มแฟกเตอร์ (form factor) จากผู้ผลิตชั้นนำจะออกวางจำหน่ายในปีนี้ โดยมาพร้อมกับความปลอดภัยและความสามารถในการจัดการของแพลตฟอร์ม vPro และประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมของผู้ใช้งานจาก Intel Evo ที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์แบบพกพาโดยเฉพาะ" อินเทลระบุในแถลงการณ์