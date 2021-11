Realme ลุยเครื่องฟอกอากาศ! แจ้งเกิด GT Neo2 5G ปูทางขายสมาร์ทโฟนทะลุ 100 ล้านเครื่องภายในปี 65

หลังจากขึ้นเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 6 ของโลก “เรียลมี” (realme) เปิดตัวนักฆ่าเรือธงรุ่นใหม่ realme GT Neo2 5G โชว์โฉมพร้อมด้วยสมาร์ตโฟนสุดคุ้มสเปกแรง realme narzo 50i มั่นใจเป็นหนึ่งในเรือธงดันเป้าหมายที่ realme ต้องการส่งมอบสมาร์ตโฟนจำนวน 100 ล้านเครื่องภายในปี 2565 และอีกเท่าตัว หรือ จำนวน 100 ล้านเครื่อง ภายในปี 2566 ล่าสุดเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่ ราคามาดาฟ เชธ (Madhav Sheth) รองประธานบริษัทเรียลมี กล่าวว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในรอบ 14 ปีของการพัฒนาบริษัท โดยจากที่ถูกจัดอันดับเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับที่ 47 ของโลก ล่าสุดบริษัทถูกยกให้เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 6 ของตลาดในเวลาเพียง 3 ปี“เรียลมี ครองส่วนแบ่งตลาด 5% ของตลาดโลก ทำให้บริษัทเป็น 1 ใน 5 แบรนด์สมาร์ทโฟนแอดดรอยด์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดย 16% ของยอดขายสมาร์ทโฟนทั้งหมด ล้วนเป็นสมาร์ทโฟน 5G”สำหรับสมาร์ทโฟนใหม่ที่ถูกเปิดตัวคือ “realme GT Neo2 5G” อัดแน่นด้วยชิปเช็ตทรงพลังที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานแบบเต็มขั้น พร้อมดีไซน์สะดุดตากับสีเขียว NEO GREEN และยังได้เปิดตัวสมาร์ทรุ่นเล็กสุดคุ้มที่อัดสเปกมาเต็มที่ realme narzo 50i โดดเด่นด้วยหน้าจอใหญ่ แบตเตอรี่อึด นอกจากนี้ ยังยกขบวนอุปกรณ์ AIoT สุดล้ำมาเสริมทัพ realme ecosystem แบบจัดเต็มทั้ง realme Buds Air 2 - Closer Green และ realme TechLife Air Purifier Pro และที่พิเศษสุดกับโปรโมชั่นครั้งใหญ่ส่งท้ายปี! กับแคมเปญ 11.11 realme MEGA SALES เอาใจแฟนๆ realme ทั่วประเทศขุมพลังชิปเซ็ต Snapdragon 870 5G, หน้าจอ AMOLED E4 120Hz แบตเตอรี่ขนาด 5,000mAh รองรับ SuperDart Charge สามารถชาร์จไว 65W และชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มในเวลาเพียง 36 นาทีเท่านั้น ขณะเดียวกันสายถ่ายภาพจะไม่พลาดช็อตเด็ดด้วยกล้องความละเอียด 64MP มี 2 สีได้แก่ NEO GREEN และ NEO BLUE ราคา 13,990 บาท มีโปรโมชั่นราคาพิเศษ 12,990 บาท ที่ realme official store บนช่องทาง E-commerceนอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว realme narzo 50i สมาร์ตโฟนสุดคุ้ม สเปกแรง เด่นที่หน้าจอใหญ่ 6.5 นิ้ว แบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่ 5,000mAh สแตนด์บายได้นาน 43 วัน และดู YouTube ติดต่อกันได้ถึง 23 ชั่วโมง มาพร้อมกล้องหลัก 8MP และกล้องหน้า 5MP พร้อมโหมดการถ่ายภาพมากมาย เอาใจวัยรุ่นที่เน้นการถ่ายรูปที่สนุกสนาน หรูหราด้วยดีไซน์แบบ Diagonal Stripe Design หรือในแบบเส้นทแยงมุม และตัวเครื่องมีความบางเพียง 8.9 มม. จับถนัดกระชับมือ พร้อมลุยไปกับคุณในทุกสถานการณ์ สามารถใช้งานได้ 2 ซิม และรองรับ microSD สูงสุดที่ขนาด 256GB าคา 3,999 บาทนอกจากสมาร์ทโฟน realme TechLife Air Purifier Pro คือเครื่องฟอกอากาศรุ่นล่าสุดที่ realme เลือกมาทำตลาดช่วงปลายปีนี้ มาพร้อมกับค่า CADR (Clean Air Delivery Rate) สูง 480 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพการกรอง PM 2.5 สูง 99.98% พร้อมเคลือบสารป้องกันไวรัสแบคทีเรีย และแสง UVC ที่ช่วยหยุดการทำงานของแบคทีเรียและไวรัสบนตัวกรองเพื่อให้คุณและครอบครัวของคุณปลอดภัยจากมลพิษมากที่สุด พร้อมทั้งหน้าจอยังแสดงผล Digital LED แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ ยังโดดเด่นด้วยฟิลเตอร์มัลติฟังก์ชั่นแบบ 3 in 1 ซึ่งได้แก่ ฟิลเตอร์ชั้นที่ 1 - แผ่นกรองหลักสามารถดักจับฝุ่น เส้นผม เส้นใยฝ้าย และอนุภาคขนาดใหญ่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ฟิลเตอร์ชั้นที่ 2 - สารเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้เท่ากับหรือมากกว่า 99.98% และฟิลเตอร์ชั้นที่ 3 - สามารถดูดซับฟอร์มาลดีไฮด์และก๊าซอันตรายอื่นๆrealme TechLife Air Purifier Pro ราคา 6,999 บาท โดยวางจำหน่ายวันแรกในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ realme Brand Shop และช่องทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนอกจากนี้ เรียลมียังเปิดตัว realme Buds Air 2- Closer Green สีเขียวเข้าชุดกับสมาร์ทโฟนเรือธง realme GT Neo2 5G จุดเด่นคือน้ำหนักต่อข้างเพียง 4.1 กรัม ตัดเสียงรบกวน มอบพลังเสียงกระหึ่มสะใจในทุกมิติเสียง ใช้งานได้ยาวนาน 25 ชั่วโมง กันน้ำระดับ IPX5 และสามารถใช้งานร่วมกับ realme Link ตั้งค่าการทำงานของหูฟังได้ตามต้องการ ราคา 2,499 บาท พร้อมวางจำหน่ายวันแรก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กับแคมเปญ 11.11 realme MEGA SALES ราคาพิเศษเพียง 1,699 บาท ที่ realme official store บนช่องทาง E-commerce เท่านั้น