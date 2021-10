ทรู เปิดตัว “True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive” รวมสุดยอดแอปฯ AR ลูกค้าทรูเล่นฟรี 7 วัน เริ่ม 1 พ.ย.นี้

ย้ำภาพเครือข่ายอัจฉริยะที่เร็วกว่า แรงกว่า ตัวจริง ...รุกไปอีกขั้น เดินหน้าผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากลผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ" บน http://press.nonvoice.com/ แหล่งรวม 5G AR Application ระดับโลก เอาใจคนยุคดิจิทัล ครั้งแรกก่อนใครในไทย ให้สัมผัสโลกเสมือนจริง ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ ทั้ง แอปเพื่อการเรียนรู้ ความบันเทิง ให้สนุกกับเกม AR การแข่งขันอีสปอร์ตสุดมัน รวมถึงแพลตฟอร์มตลาดของสะสมดิจิทัล ที่กำลังเป็นที่นิยมของเหล่านักลงทุนในโลกโซเซียล ประเดิม 9 แอปสุดฮอต อวดโฉมพร้อมกัน 1 พ.ย. นี้ ได้แก่สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าทรู เล่นฟรีเลย 7 วัน ทุกแอป! สนุกยิ่งขึ้นแบบ Non Stop เพียงสมัครสมาชิกรายสัปดาห์ 29 บาท และรายเดือน 99 บาทเท่านั้น สนใจคลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://press.nonvoice.com/ กล่าวว่า "ด้วยความมุ่งมั่นของทรู 5G ที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้นำศักยภาพของเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ที่เร็วกว่า แรงกว่า ครอบคลุมสูงสุดทั่วไทย และสร้างประสบการณ์ของ ทรู 5G Innovative Cloud Services ซึ่งมาผนึกกับ Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และ AR เสมือนจริงชั้นนำของโลกจากประเทศอเมริกา สร้างสรรค์บริการ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive" ศูนย์รวมแอปพลิเคชัน 5G AR ระดับโลกที่แรกที่เดียวในไทย ให้คนยุคดิจิทัลได้สัมผัสโลกเสมือนจริง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ขณะเดียวกันก็ยังเอาใจเหล่าเกมเมอร์ให้เลือกสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมมือถือหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแนว FPS (First Person Shooter) หรือ AR Sport Game และยังสามารถให้ประลองการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ต รวมถึงยังตรงใจเหล่านักลงทุนในโลกโซเซียลให้ได้สะสมสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยได้คัดสรร 9 แอปพลิเคชันยอดนิยมที่พร้อมให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งล้วนมีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ทั้งด้านความเป็น Social Gaming เชื่อมโยงผู้เล่นพร้อมกันได้ถึง 7 คน อีกทั้งยังสามารถ Streaming ผ่านโซเซียล อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูป และพูดคุยระหว่างเล่นได้ นอกจากนี้ ยังมีความเป็น Active Augmented Reality ซึ่งผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหว โต้ตอบระหว่างภาพเสมือนจริงกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างอิสระ ตลอดจนมีความเป็น Innovative Augmented Reality ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาสร้างแพลตฟอร์มอีสปอร์ตเกม ทำให้ผู้เล่นสามารถจัดแข่งขันได้ด้วยตัวเองอีกด้วย"กล่าวว่า “Nonvoice เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากอเมริกา และเป็นแห่งเดียวในโลกที่ให้บริการ Application 5G และ AR (Augmented Reality) หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยเราเป็นที่รวมของนักพัฒนาแอประดับโลก มีการเชื่อมต่อกับนักพัฒนาแอป จัดสร้างและให้บริการแพลตฟอร์ม Application 5G AR ซึ่งสนับสนุนแนวคิด "Local to Global" และมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อเสริมสร้างโอกาสสำหรับนักพัฒนาแอปที่เป็นนวัตกรรมใหม่และผู้ให้บริการโซลูชั่นผ่านโปรแกรมการตลาดของ Nonvoice Agency, Nonvoice Ventures, Nonvoice Alive และ AdCoop การได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับทรู 5G ในครั้งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้น และถือเป็นเรื่องที่วิเศษมาก เพราะทรูมีกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่มีชีวิตชีวา หลากหลาย ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นบันเทิง กีฬา อีกทั้งทรู 5G ยังมีเน็ตเวิร์กที่แข็งแกร่งและครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทำให้การเปิดตัวนวัตกรรมคลาวด์ AR ที่ ทรู 5G ได้ร่วมกับ Nonvoice Alive ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลก ซึ่งยังไม่มีใครในโลกนี้เคยได้รับบริการเช่นนี้มาก่อน และทาง Nonvoice Alive เองยังไม่ได้เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือในครั้งนี้ ลูกค้าทรูจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้ 5G AR แอปพลิเคชันบนเครือข่ายที่ดีที่สุดจากทรู 5G”สำหรับ 9 แอปพลิเคชัน ได้แก่- เกมยิงสุดล้ำ! พร้อมโหมด PVP สุดมันส์ ที่จะยกสมรภูมิรบเสมือนจริงมาไว้ตรงหน้าด้วยรูปแบบ AR- เกมแข่งขันฟุตบอลในรูปแบบ AR ที่เชื่อมต่อผู้เล่นได้ทั่วโลก- เกมจำลอง Air Hockey รูปแบบ Active AR สนุกสนานและสัมผัสประสบการณ์ Immersive Experience- สัมผัสเกมการแข่งขันบาสเกตบอลในรูปแบบ Immersive Experience- สนุกสนานไปกับภารกิจปกป้องบ้านมังกรในรูปแบบ AR- แพลตฟอร์มสำหรับจัดการแข่งขันอีสปอร์ตด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน- เสริมสร้างพัฒนาการด้านคำศัพท์ของเด็กๆ ด้วยเทคโนโลยี AR- เสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้วยการถ่ายภาพกับ AR Technology- เพลิดเพลินกับ Authentic Digital Collectible ที่หลากหลายจาก GFTเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าทรู รับสิทธิพิเศษ เล่นทุกแอปพลิเคชันในโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนาน 7 วัน และให้สนุกต่อเนื่องยิ่งขึ้น สามารถสมัครสมาชิกรายสัปดาห์เพียง 29 บาท และรายเดือน 99 บาทเท่านั้น พร้อมให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ สนใจคลิกเลยที่ http://press.nonvoice.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://5g.truemoveh.com/