Transform ธุรกิจของคุณ ปรับกลยุทธ์สู่ยุคดิจิตอล ในงาน “ISS & SAP User Virtual Conference 2021”

การนำดิจิทัลโซลูชั่นเข้ามาใช้ในการทรานฟอร์มธุรกิจได้กลายเป็นทั้งกลยุทธ์และช่วยสร้างโอกาสครั้งสำคัญแก่ องค์กรธุรกิจ เพื่อให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งรูปแบบการทำงานและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้หลายธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนจากการทำตลาดแบบ B2B มาสู่ B2C ระบบ ERP จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่หลายองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมต้องการนำมาปรับใช้ เพื่อก้าวเข้าสู่การทำ Business Transformationหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือหรือโซลูชั่ในการก้าวสู่ Intelligent Enterprise วันนี้ ISS Consulting มีโมเดลทางธุรกิจใหม่ที่จะช่วยทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล สร้างความเติบโตครั้งใหม่รวมถึงรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต กับงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี ISS & SAP User Virtual Conference 2021 ISS Consulting (Thailand) ผู้ให้บริการด้านการปรึกษาและติดตั้งซอฟแวร์ SAP ระดับ Platinum Partner ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดของ SAP กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 22 ปี การันตีความเชื่อมั่นด้วยรางวัล Partner of The Year 5 ปีติดต่อกันจนปัจจุบันมีลูกค้าองค์กรธุรกิจทั่วประเทศไทยมากกว่า 430 บริษัทจากความสำเร็จที่ผ่านมา ISS Consulting และ SAP Thailand ได้จับมือร่วมอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆของ SAP ให้กับกลุ่มลูกค้าและผู้ที่สนใจผ่าน งานสัมมนา ISS & SAP User Conference (เป็นประจำทุกปี) และในปีนี้ ISS & SAP User Virtual Conference 2021 จัดขึ้น ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อให้องค์กรธุรกิจที่ใช้งานระบบของ SAP รวมถึงองค์กรธุรกิจที่ยังไม่มีระบบ ERP มาร่วมแลกเปลี่ยน และอัปเดตข้อมูลโซลูชั่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับใช้งานกับองค์กรธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจในปัจจัน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Virtual Event จำลองสภาพแวดล้อมของงานอีเวนต์มาอยู่บนโลกออนไลน์ ผู้เข้าร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมและสัมผัสเนื้อหาและประสบการณ์เสมือนกับงานอีเวนต์เสมือนจริงคุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า องค์กรธุรกิจทุกแห่งควรเห็นความสำคัญของการนำระบบ ERP มาปรับใช้ในองค์กรเป็นลำดับแรกๆ เพราะที่ผ่านมาหลายบริษัทเมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจแบบที่ไม่มีระบบบริหารจัดการ เมื่อมีธุรกรรมมากขึ้น ความจำเป็นในการนำระบบ ERP มาใช้จึงสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเกือบครึ่งไม่มีการนำระบบ ERP มาใช้ทำให้การขยายธุรกิจในบางจังหวะเกิดความล่าช้า ขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการนำระบบไปใช้งานก็จะมีโอกาสในการนำทำโซลูชั่นในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ไปช่วยรับกับยุคดิจิทัลมากขึ้น“ในอดีตหลายองค์กรธุรกิจจะโฟกัสกับการลงทุน Digital Core ที่เป็นระบบ ERP เพื่อพัฒนาการทำงานภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอแล้ว เพราะการทำธุรกิจไม่ได้เป็นแค่ B2B แล้วแต่กลายเป็น B2C ที่สามารถเข้าหาผู้บริโภคได้โดยตรง”เมื่อรวมกับแนวโน้มของธุรกิจที่ขยายไปเน้นสร้างประสบการณ์ลูกค้า พนักงาน และซอฟต์แวร์ที่เป็นคลาวด์มากขึ้น จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถขยายได้เร็วขึ้น มีระบบที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และช่วยให้เห็นผลจากการลงทุนได้เร็วขึ้นประกอบกับที่ผ่านมา เมื่อทุกคนต่างปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่มากขึ้น การติดตั้งระบบที่ปัจจุบันสามารถทำผ่านออนไลน์ได้ จึงช่วยให้การนำโซลูชั่นต่างๆ ไปใช้งานได้เร็วขึ้น และช่วยให้บริหารจัดการการทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นด้วยคุณวิศิษฐ์ เล่าให้ฟังเพิ่มเติมถึง จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า อยากให้องค์กรธุรกิจที่ใช้งานระบบของ SAP เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งาน รวมถึงการอัปเดตความสามารถของโซลูชั่นในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งทางบริษัทจะได้มีโอกาส ขอบคุณพันธมิตร และคู่ค้าที่ทำงานร่วมกันตลอด 22 ปีที่ผ่านมา ในงานครั้งนี้เช่นเดียวกันโดยภายในงาน ISS & SAP User Virtual Conference 2021 นอกจากกิจกรรมหลักในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทรานฟอร์มธุรกิจแล้ว ยังมีการแบ่งหัวข้อที่น่าสนใจครอบคลุมถึง 5 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วยเป็นการนำเสนอข้อมูลความสามารถใหม่ของระบบ ERP อย่างการอัปเดตข้อมูล SAP S/4HANA แบบเจาะลึก พร้อมให้คำแนะนำในการอัปเกรดใช้งานแก่ลูกค้าเดิม โดยเฉพาะการนำ AI มาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน ผ่าน RISE with SAP ด้วยการนำโซลูชั่นทางธุรกิจมาช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Intelligent Enterprise นอกจากนี้จะนำเสนอ ERP อีกรูปแบบคือ SAP Business ByDesign ซอฟต์แวร์บริหารจัดการภายในองค์กรที่รองรับการเชื่อมต่อในลักษณะของ Hybrid Cloud ทำให้สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนำเสนอประสบการณ์ทำ Digital Transformation ในอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยให้เลือกใช้งาน โซลูชั่นที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา ISS ได้เข้าไปติดตั้งระบบให้ภาคสาธารณสุขอย่าง Healthcare เพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จนถึงในภาคการศึกษา และวิจัย (Higher Education and Research) ที่ต้องปรับตัวสู่การเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้มีประสบการณ์มาแชร์ให้แก่ผู้เข้าร่วม รวมไปถึงในส่วนของภาคการผลิตที่ใช้งานโซลูชั่นต่างๆ ที่นำ SAP Solution for Manufacturing Discrete เข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต จนถึงในภาคค้าปลีก และค้าส่ง ที่มี SAP Solution for Wholesale and Retail มาช่วยเสริมการทำตลาดให้ครอบคลุมทั้ง B2B และ B2Cให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Intelligent Enterprise ด้วยการนำโซลูชั่นอย่าง SAP SuccessFactors เพื่อให้องค์กรเข้าใจความต้องการของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้ตอบสนองการทำงานของพนักงาน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุด ตามด้วย SAP Ariba โซลูชั่นเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อให้เป็นดิจิทัล และสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน CRM นั้น SAP Customer Experience จะช่วยให้เข้าใจลูกค้า สร้างประสบการณ์ร่วมได้มากขึ้น จนถึงการนำโซลูชั่น SAP Qualtrics ในการทำแบบสำรวจ และรายงานผล และ SAP Litmos มาช่วยจัดการการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ของพนักงานในองค์กรผ่านระบบเวอร์ชวลเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจเกี่ยวกับการนำระบบ SAP iRPA (Intelligent Robotics Process Automation) เข้าไปช่วยแก้ Pain Point ในธุรกิจ เสริมด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax ที่ปัจจุบันใช้งานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น และช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับกรมสรรพากร หรือระบบภายนอกได้ทันที จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน SAP Analytics Cloud ในการรวบรวมข้อมูลมาแสดงผลเป็นรายงานให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ และ SAP Concur โซลูชั่นที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในธุรกิจต่างๆ ผ่านระบบคลาวด์พร้อมแนะนำเวอร์ชั่นล่าสุด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและ SMEs ที่สนใจนำระบบ ERP เข้าไปช่วยให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง และมีข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเติบโตในอนาคต รวมถึงลูกค้าที่ใช้ ERP อยู่แล้วว่าจะสามารถเชื่อมโยงระบบเข้ามาอย่างไร นอกจากนี้ในช่วง Panel Discussion จะเป็นการนำเสนอวิศัยทัศน์และประสบการณ์ในการใช้ระบบ SAP Business One กับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาร่วมแลกเปลี่ยน และหาคำตอบของการนำระบบ SAP ไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้กลายเป็น Intelligent Enterprise กันได้ภายในงาน ISS & SAP User Virtual Conference 2021 ที่จัดขึ้นในลักษณะออนไลน์เป็นครั้งแรกได้ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้นอกจากนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนามีสิทธิ์ลุ้นรับ Samsung Galaxy Z Flip3 พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่ทาง ISS Consulting เตรียมไว้ขอบคุณพันธมิตร และคู่ค้าทุกรายที่ทำงานร่วมกันในช่วงปีที่ผ่านมาISS Consulting บริษัทให้คำปรึกษา และบริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโซลูชัน ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ SAP ในระดับ Platinum และ SAP Global Partner รวมถึงการที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท NTT DATA ที่เป็นผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก ทำให้ ISS Consulting มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอ SAP โซลูชั่น เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรปัจจุบัน ISS Consulting (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมเป็นบริษัทในกลุ่ม NTT DATA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก ทำให้บริษัท มีความสามารถในการนำเสนอ SAP Solution และ IT Solution อื่น ๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทยในขอบเขตที่กว้างยิ่งขึ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทางด้าน SAP Partner นั้น ISS Consulting (Thailand) Ltd. ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม SAP Global Partner ทำให้บริษัทมีศักยภาพมากขึ้นในการนำเสนอ SAP โซลูชันธุรกิจระดับโลกผู้ที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรให้ดีขึ้น ISS Consulting พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ ติดต่อได้ที่ โทร 02 237 05553 หรือติดตาม ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ Link ด้านล่างนี้• Website: bit.ly/ISSConsultinbwebsite • Facebook: bit.ly/issconsultingfb • Instagram: bit.ly/ISSInstagram • YouTube: bit.ly/issconsulting