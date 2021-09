ไปรษณีย์ไทยสรุป 10 จุดเด่น “ฟิ้วซ์ โพสต์”

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า การร่วมทุนทางธุรกิจ Cold Chain Express ภายใต้แบรนด์ฟิ้วซ์ โพสต์ ในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกรูปแบบการดำเนินงานครั้งใหญ่ของทั้ง 3 องค์กร ที่ผสานความร่วมมือในการนำจุดแข็งของแต่ละองค์กรมายกระดับคุณภาพการขนส่งและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิให้มีความแข็งแกร่งร่วมกัน เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตในยุค New Normal ให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสกับบริการที่สะดวกและมีคุณภาพจากฟิ้วซ์ โพสต์ รวมไปถึงเพื่อการเดินหน้าเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและบนช่องทางอีคอมเมิร์ซโดย 10 จุดเด่นที่ทำให้ฟิ้วซ์ โพสต์ สามารถขึ้นเป็นผู้นำการขนส่ง Cold Chain Express ประกอบไปด้วย1.เป็นขนส่งที่เข้าถึงทุกพื้นที่ จากการที่ไปรษณีย์ไทยมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ฟิ้วซ์ โพสต์จึงได้เปรียบในข้อดีเรื่องการกระจายสินค้า ที่มีศูนย์คัดแยกและจุดรับส่งสินค้าอย่างทั่วถึง ส่งผลให้มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย ฟิ้วซ์ โพสต์ ก็ไปส่งให้ลูกค้าได้ถึงมือ2.มีบริการที่ครอบคลุมทั้ง B2B B2C และ C2C ไม่ว่าลูกค้าของฟิ้วซ์ โพสต์จะเป็นกลุ่มไหน จะองค์กรใหญ่ ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจ Market Place หรือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยแบบ e - Commerce หรือ Social media อย่างกล่องสุ่มก็สามารถใช้บริการฟิ้วซ์ โพสต์ ในการจัดส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้าให้ไปถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคในกลุ่มที่แตกต่างกันได้ทั้งสิ้น3.รู้ใจทุกความต้องการ ฟิ้วซ์ โพสต์เป็นบริการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากอินไซด์ของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาของการจัดส่งในปัจจุบันจากปัจจัยทางด้านสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงจากพฤติกรรมการบริโภคที่คนนิยมสั่งอาหารสดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่มักต้องพบเจอปัญหาสินค้าเน่าเสียเกิดขึ้นตามมาจากปัญหาในการจัดส่งต่างๆ เช่น ทรัพยากรการขนส่งที่อาจขาดแคลนและการเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ ซึ่งฟิ้วซ์ โพสต์ จะมาช่วยอุดช่องโหว่ของปัญหาเหล่านี้ให้4.เพิ่มช่องทางในการหารายได้ ด้วยข้อจำกัดในการปิดให้บริการของสถานที่ต่างๆ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จึงทำให้การค้าขายได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าสด รวมถึงร้านอาหาร ดังนั้น “ฟิ้วซ์ โพสต์” จะเป็นทางออกให้คนค้าขายได้มีโอกาสทำการค้าไม่ว่าจะในระยะใกล้ หรือในระยะไกล หรือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็สามารถกระจายสินค้าผ่าน “ฟิ้วซ์ โพสต์” ได้เช่นเดียวกัน5.ระบบบริการครอบคลุมที่สุด ฟิ้วซ์ โพสต์ประกอบไปด้วยระบบ Drop off และ Booking ที่มีจุดให้บริการอย่างครอบคลุมในพื้นที่สำคัญหลายแห่ง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลในตลาด e-Commerce ของ Flash Express พร้อมกับไปรษณีย์ไทยที่มีทั้งจุดรับส่ง ศูนย์กระจายสินค้า รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิขนาด 6 ล้อ 7 เมตร และขนาด 4 ล้อ 1.5 ตัน บุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน เตรียมอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทุกคน ตลอดจนมีบริการรับส่งสิ่งของถึงร้านค้า (Pick Up Service) ซึ่งจะทำให้ผู้ค้าขายมีทางเลือกที่มากขึ้น6.ได้ของสดเหมือนเลือกด้วยตัวเอง ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งสินค้าประเภทใดก็ไม่ต่างจากการไปเลือกซื้อสินค้าในสถานที่จริง ทั้งเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป หรือเครื่องดื่ม ได้สินค้าที่สดใหม่เหมือนได้คัดเลือกจากแหล่งผลิต รวมถึงสามารถสั่งซื้อและรอรับสินค้าที่อยู่ไกลข้ามหลายจังหวัดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเอง เช่น หากลูกค้าอยู่กรุงเทพฯ แต่ต้องการรับประทานอาหารจากสุราษฎร์ธานี ฟิ้วซ์ โพสต์ก็สามารถนำมาส่งให้ได้ถึงมือในเวลาอันรวดเร็วเหมือนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน7.รวดเร็ว "ฟิ้วซ์" สมชื่อ ไกลแค่ไหนก็ส่งได้เร็วและคงคุณภาพเหมือนใหม่ เพราะมีศูนย์พักกระจายสินค้าระยะไกล ที่ทางไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express ได้ร่วมกันจัดสรรพื้นที่จัดส่งภายใต้แบรนด์ ฟิ้วซ์ โพสต์ ช่วยลดความกังวลของผู้บริโภคในเรื่องปัญหาระยะทางและการเน่าเสียของสินค้าที่ต้องรอการจัดส่ง โดยระยะเวลาการจัดส่งอยู่ที่ 1-2 วันทำการ8.สร้างสัมพันธ์ ร่วมมือพันธมิตร ฟิ้วซ์ โพสต์ เป็นการขนส่งและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน ในรูปแบบการร่วมทุนธุรกิจกับพาร์ตเนอร์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขนส่งควบคุมอุณหภูมิให้แข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมกันยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะได้สัมผัสถึงความเชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่ของไปรษณีย์ไทย ที่พร้อมส่งมอบความสดใหม่ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จุดแข็งในด้านการเป็นผู้นำตลาดของ JWD ที่เข้าถึงและตอบสนองทุกความต้องการกลุ่มลูกค้า รวมทั้งเทคโนโลยีสุดล้ำด้านอีคอมเมิร์ซของ Flash Express ที่จะพลิกโฉมภาคการค้าวิถีใหม่ให้ก้าวกระโดดในทุกโซลูชัน9.ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท ไม่เพียงแค่สินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นที่ ฟิ้วซ์ โพสต์ ให้บริการ แต่ในอนาคตรวมถึงยา เวชภัณฑ์ วัคซีน และสินค้าอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล หรือ Healthcare & Wellness ด้วย เนื่องจากตลาดเหล่านี้ก็มีการเติบโตที่สูงขึ้นตามสภาวะของสังคม ส่งผลให้มีความต้องการในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าทั้งในการจัดเก็บและขนส่ง ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการควบคุมไม่แพ้ตลาดของอาหารและเครื่องดื่ม10.เชื่อมไทย เชื่อมอาเซียน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบริโภคในอาเซียนคาดว่าจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเป้าหมายของฟิ้วซ์ โพสต์ที่จะเชื่อมโยงธุรกิจในภูมิภาคให้สามารถทำการค้าขายระหว่างกันได้ โดยแนวทางการดำเนินงานในด้านนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการในมิติของการขยายตลาด ส่วนในมิติของผู้บริโภคจะมีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งผลิต เช่น ผลไม้ตามฤดูกาลของนานาประเทศ อาหารพื้นเมือง และยังทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนเติบโตได้พร้อมกันอีกด้วย