ทรูบิสิเนส เคียงคู่ SME สู้โควิด ส่งโปร “ร่วมสู้” สุดคุ้มทั้ง โทร เน็ต ประชุม รวมครบ ทุกบริการ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 399 บาท

ผู้นำบริการและดิจิทัล โซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจ เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ให้ก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ไปด้วยกัน จัดโปรโมชันสุดคุ้มรวมทุกบริการ ทั้งและให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่พลาดทุกการ สื่อสารและการประชุม ตอบโจทย์การ Work from Anywhere ใช้งานสะดวก สบายได้ทุกอุปกรณ์ทั้งมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค และพีซี ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้า SMEs เปิดเบอร์ใหม่หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เพียงสมัครแพ็กเกจจากทรูมูฟ เอช ก็สามารถรับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์และประชุม ในราคาพิเศษได้ทันทีลูกค้า SMEs ที่สนใจสมัครโปรเพียงสมัครแพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง พร้อมเน็ตสูงสุดx3 สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนสูงสุด 100 บาท นาน 12 เดือน(ปกติ 449 บาท) รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจพิเศษเพิ่มความคุ้มค่าอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์จากทรูออนไลน์ รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 12 เดือน เพียงเดือนละ 399 บาท (ปกติ 599 บาท) พร้อมรับสิทธิ์ใช้งานดาต้า 5G ได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด(ความเร็วสูงสุด 4 Mbps)รับสิทธิ์ใช้งาน True VWORK เริ่มต้นเดือนละ 30 บาทต่อผู้ใช้งาน หรือ VROOM เพียงเดือนละ 59 บาทต่อผู้ใช้งานสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ทรูช็อป ทรูพาร์ทเนอร์ และตัวแทนที่ร่วมรายการ หรือ โทร.1239 กด 1 Line Official: @TrueBusiness ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : TrueBusiness