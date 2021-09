Salesforce จุดพลุ Dreamforce 2021 ลุยดึง Slack ผสานเข้าผลิตภัณฑ์คลาวด์

เซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) ยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เปิดงานยักษ์ Dreamforce 2021 โชว์กองทัพนวัตกรรมสำหรับบุกตลาดปีนี้-ปีหน้า ระบุผลสำรวจจาก IDC เผยว่า Salesforce Economy จะสร้างงานกว่า 9.3 ล้านตำแหน่งและรายได้ให้กับธุรกิจทั่วโลกกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 ด้านเซลส์ฟอร์ซประกาศบรรลุเป้า Net Zero ทั้งในด้าน Value Chain และพลังงานหมุนเวียน 100% พร้อมร่วมมือ Slack ดันธุรกิจเสริมสร้างการทำงานรูปแบบดิจิทัลภายในบริษัทหลังซื้อกิจการนายกิตติพงษ์​ อัศวพิชยนต์ กรรมการผู้จัดการ เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงาน Dreamforce 2021 ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงไม่มีวี่แววที่จะคลี่คลายลงในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นแนวทางการจัดงานของ Dreamforce ในปีนี้จึงต้องเน้นการนำเสนอประสบการณ์ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีสำหรับผู้เข้าร่วมงานในอาเซียน โดยยังต้องคำนึงถึงเรื่องการเข้าร่วมงานแบบ Virtual จากที่บ้านได้อย่างสะดวกสบาย“ในขณะที่เซลส์ฟอร์ซกำลังมีโมเมนตัมที่ดีในประเทศไทยตลอดปี 2021 และในปีต่อ ๆ ไป เราหวังว่าประสบการณ์ Dreamforce ที่สร้างสรรค์ขึ้นบนบริการสตรีมมิงแบบใหม่ของเราจะช่วยเพิ่มช่องทางให้ผู้ชมชาวไทยมองเห็นภาพว่าเซลส์ฟอร์ซสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับธุรกิจของพวกเขา เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จและการเติบโตในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด ให้สอดคล้องไปกับรูปแบบการทำงานที่ทันสมัยในปัจจุบัน”ไฮไลท์จากงาน Dreamforce 2021 ในปีนี้ คือข่าวใหม่อย่างรายงานผลสำรวจ IDC Salesforce Economy 2021: เซลส์ฟอร์ซประกาศรายงานใหม่จาก IDC ซึ่งพบว่า เซลส์ฟอร์ซและระบบนิเวศของพาร์ทเนอร์จะสร้างงานใหม่ถึง 9.3 ล้านตำแหน่งและได้ใหม่ให้กับธุรกิจทั่วโลกกว่า 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2026นอกจากนี้ รายงานยังพบว่าเซลส์ฟอร์ซกำลังขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศของพาร์ทเนอร์เป็นอย่างมาก โดยจะเห็นว่าพาร์ทเนอร์จะได้รับ 6.19 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับทุก ๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐที่เซลส์ฟอร์ซได้ภายในปี 2026 (ข้อมูลรายงานผลสำรวจของ APAC รวมถึงประเทศไทยจะตามมาช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้)เซลส์ฟอร์ซยังใช้เวทีงาน Dreamforce 2021 บอกเล่าการเดินทางสู่ Net Zero ด้วยการประกาศอัปเดทผลิตภัณฑ์ Sustainability Cloud เพื่อส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าให้สามารถปรับเข้าสู่ net zero ได้อย่างเซลส์ฟอร์ซสำหรับการเข้าซื้อกิจการ Slack เมื่อปีที่แล้ว เซลส์ฟอร์ซระบุในงาน Dreamforce 2021 ว่าได้ต่อยอดด้วยการลงมือพัฒนาและประกาศนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ความสามารถของ Slack มาผสานเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเซลส์ฟอร์ซและอุตสาหกรรมคลาวด์ เพื่อช่วยให้ทีมต่าง ๆ ภายในบริษัทผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือพาร์ทเนอร์ก็สามารถร่วมงานกันบนแพลตฟอร์มเดียวได้ เพื่อมอบการสร้างความสำเร็จจากทุกที่เซลส์ฟอร์ซยังประกาศเปิดตัว Salesforce+ ในงาน Dreamforce 2021 บริการ Salesforce+ ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งรูปแบบใหม่ที่มีเนื้อหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาถ่ายทอดสดหรือ On-demand ที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมในทุกอุตสาหกรรมและทุกสายงาน ซึ่งรวบรวมไว้ทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ Salesforce+ ยังประกอบไปด้วย Live Experience หรือประสบการณ์สด และซีรีส์ต้นฉบับที่ผลิตโดย Salesforce Studios รวมถึงพอดคาสต์และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยพร้อมให้ผู้ชมทั่วโลกได้ใช้งานครั้งแรกที่งาน Dreamforce 2021Dreamforce 2021 เป็นงานแถลงข่าวประจำปีของเซลส์ฟอร์ซและเป็นงานเทคโนโลยีระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2021 พร้อมเปิดให้ผู้ชมจากเอเชียแปซิฟิคสามารถเข้าร่วมงาน Dreamforce 2021 ได้ผ่านรูปแบบ Virtual โดยรับชมโปรแกรม On-Demand จาก Dreamforce กว่า 100 ชั่วโมงถึงจอที่บ้าน บนช่องทาง Salesforce+ ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งใหม่ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากเซลส์ฟอร์ซในปีนี้งาน Dreamforce 2021 ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ชมจากเอเชียแปซิฟิคสามารถเข้าร่วมได้ โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยตอน Asia Pacific Takeover ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ โดยผู้ชมยังสามารถเลือกรับฟังรายการเป็นคำบรรยายภาษาไทยได้อีกด้วยงานประจำปีอย่าง Dreamforce ได้ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2003 โดยเซลส์ฟอร์ซเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและการพัฒนาของแบรนด์ จนในวันนี้ได้กลายเป็นมากกว่างานแถลงข่าวทั่วไป ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าฟัง Keynote รวมถึง session ต่าง ๆ ภายในงานไปยันร่วมรับฟังเรื่องราวจากนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ล้ำ ๆ พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นพบวิวัฒนาการและอนาคตของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกไปพร้อมกัน โดยนอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญจากแบรนด์ดังต่าง ๆ ทั่วโลกที่เป็นลูกค้าของเซลส์ฟอร์ซเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ จากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเซลส์ฟอร์ซงาน Dreamforce 2021 มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 24 กันยายน 2021 สามารถ ลงทะเบียนเข้าชมงานผ่านรูปแบบออนไลน์