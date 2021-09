ไปรษณีย์ไทยขยายบริการ 'Pick Up Service' ครอบคลุมทั่วประเทศ

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ บริการรับฝากนอกสถานที่ หรือ Pick Up Service ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถนัดหมายเข้ารับพัสดุได้ ณ ที่อยู่ของผู้ที่ต้องการใช้บริการ โดยไม่ต้องเดินทางออกไปส่งสิ่งของ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในช่วงที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทยได้นำร่องเริ่มเปิดให้บริการ Pick Up Service ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลผ่านช่องทาง LINE Official Account ของไปรษณีย์ไทย หรือ LINE@Thailandpost รวมทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดที่สามารถติดต่อไปรษณีย์สาขาใกล้บ้าน รถบริการไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่นำจ่ายในพื้นที่ให้สามารถเข้ารับพัสดุได้ในวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการ Pick Up Service เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จากผลการตอบรับดังกล่าว ทำให้ไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นศักยภาพของช่องทาง LINE ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างสะดวกที่สุด ไปรษณีย์ไทยจึงเดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการเข้ารับ Pick Up Service ผ่าน LINE@Thailandpost ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อตอบรับเสียงคำเรียกร้องจากผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้ได้สัมผัสความสะดวกสบายและมีทางเลือกในการส่งของอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19ด้วยขั้นตอนการใช้บริการที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่ม ทั้งพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าส่งสิ่งของ และรอรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง SMS ได้ทันทีเมื่อมีการรับฝากเข้าระบบ ถือเป็นบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุค New Normal อย่างแท้จริงขั้นตอนสำหรับการใช้บริการรับฝากนอกสถานที่ (Pick Up Service) สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเพิ่มเพื่อน (Add Friend) ใน LINE พิมพ์ @Thailandpost เลือกเมนู “รับฝากนอกสถานที่” ในแถบเมนูด้านล่าง จากนั้นกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร. จำนวนชิ้น และเลือกวันเวลาที่ต้องการให้เข้ารับบริการ เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center โทร.1545 ดร.ดนันท์ กล่าวทิ้งท้าย