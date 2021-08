NT ออกโปรพิเศษสำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เริ่มต้น 300 บาท

NT จัดโปรโมชั่น NT mobile สำหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ NT Government ครบทั้งโทร ทั้งเน็ต เพียง 300 บาท เล่นเน็ตได้ 14 GB พร้อม โทรฟรี 600 นาที (ฟรีทุกโครงข่าย 300 นาที+เบอร์บ้าน 300 นาที) เพียงแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัคร “NT Government” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2564โปร NT Gov. by Volume ...ครบทั้งโทรทั้งเน็ต ด้วยแพ็กเกจ Volume 300 อัตราค่าบริการ 300 บาท ต่อเดือน การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเครือข่าย TOTmobile อย่างต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 14 GB และเมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็จเกจที่เลือกแล้ว ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps. ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต NT Mobile ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน พร้อมรับโทรฟรี 600 นาที ประกอบด้วยโทรฟรีทุกโครงข่าย 300 นาที โทรฟรีไปโทรศัพท์บ้าน 300 นาทีโปรNT Gov. by Speed ...เยอะทั้งเน็ตไม่อั้น+โทรฟรี ราคาเริ่มต้นเพียง 300 บาท ด้วยแพ็กเกจ Speed 300 อัตราค่าบริการ 300 บาทต่อเดือน การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเครือข่าย TOTmobile อย่างต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 3 Mbps (No fup) พร้อมรับโทรฟรี 200 นาที ประกอบด้วยโทรฟรีทุกโครงข่าย 100 นาที โทรฟรี ไปโทรศัพท์บ้าน 100 นาทีสนใจสมัครได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ NT Contact Center 1888 หรือเข้าดูข้อมูลที่เว็บไซต์ https://www.ntplc.co.th/Promotion/pro_ntgov