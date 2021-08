ไปรษณีย์ไทยนำ 4 บริการอำนวยความสะดวกช่วงล็อกดาวน์

ไปรษณีย์ไทย เปิดแนวทางอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ภายใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ได้แก่ บริการฝากส่งพัสดุที่บ้าน Pick up Service การจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทย จากแหล่งผลิตทั่วประเทศบนแพลตฟอร์ม Thailandpostmart.com การพัฒนารถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า รวมถึงบริการส่งยาให้ถึงที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการสื่อสารและการขนส่งภายใต้การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ที่มีทั้งความรวดเร็ว สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ รวมถึงการอำนวยความสะดวกภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่ยังคงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 พฤติกรรมหลายรูปแบบของคนไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ที่ต้องเปลี่ยนจากการทำกิจกรรมนอกบ้านมาสู่ในบ้าน เนื่องด้วยมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อจำกัดการรวมตัวและประกอบกิจกรรม ทำให้หลายๆ ธุรกิจต้องปรับแนวทางในการดำเนินงานและการให้บริการให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) มากขึ้นทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการขนส่งหลักของชาติ ได้มีการปรับแนวทางการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาคประชาชนเช่นเดียวกัน โดยมีทั้งรูปแบบงานบริการสื่อสาร การขนส่ง รวมถึงระบบดิจิทัล ที่ทำให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจวัตรประจำวันในช่วงที่ต้องอยู่บ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย· ฝากส่งพัสดุได้ที่บ้านกับบริการ Pick up Service ซึ่งเป็นบริการรับฝากสิ่งของนอกสถานที่ ผ่านไลน์ @ThailandPost รองรับทั้งผู้ที่มีพัสดุจำนวนมาก หรือมีขนาดใหญ่ โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้น และไม่คิดค่าเข้ารับสิ่งของ สามารถส่งได้ทั้งรายย่อยและรายใหญ่· การจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทยจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ ด้วยแพลตฟอร์ม Thailandpostmart.com ซึ่งเป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล ของดีทั่วไทย สินค้าชุมชน ของใช้ในบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด่นจากทั่วประเทศกว่า 17,000 รายการ นอกจากนี้ ยังได้ใช้ความโดดเด่นของช่องทางดังกล่าวดำเนินโครงการ “พี่ไปรฯ ชวนแปลงร่าง ทางรอดในยุคโควิด ชวนคนไทยขายของออนไลน์” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ค่า GP) ซึ่งครอบคลุมสินค้าทุกประเภท รวมถึงกลุ่มสินค้าเพื่อผู้ป่วย COVID-19 ที่ต้องรักษาตัวเองที่บ้าน หรือ Home - Isolation· บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ไปรษณีย์ไทยได้พัฒนารูปแบบการขนส่งดังกล่าวเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารทะเลให้สามารถคง ความสดใหม่ และลดการเสียหาย ด้วยรถที่มีศักยภาพในการควบคุมอุณหภูมิได้ถึง -18 องศาเซลเซียส ตอบโจทย์กับสินค้าประเภทอาหารสด ผลไม้ อาหารทะเล และอาหารแช่แข็งที่เริ่มมีการซื้อขายกันบนช่องทางออนไลน์ในช่วงที่มีการจำกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยมีสินค้าที่ได้รับความนิยม เช่น แหนมเนือง หมูยอ กุ้ง เนื้อปลากะพง เนื้อวัว นอกจากนี้ ยังได้เตรียมยกระดับประสิทธิภาพบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิร่วมกับพันธมิตรเอกชน เพื่อร่วมกันเสริมความเเข็งแกร่งและความครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้นในเร็วๆ นี้· บริการส่งยาให้ถึงที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาล เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเผชิญความเสี่ยงจากการรับยาตามนัดหมาย โดยจะจัดส่งถึงที่อยู่ผู้รับภายในวันทำการรุ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ตลอด 24 ชม. ทางแอปพลิเคชัน Track&Trace หรือ www.thailandpost.co.th“ในช่วงที่หลากหลายกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินได้ตามปกติ การขนส่งสิ่งของและพัสดุต่างๆ ได้ทวีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ซึ่งในส่วนของไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งและสื่อสาร ทั้งด้วยการพัฒนารูปแบบการนำจ่ายที่มีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ มีการยกระดับการขนส่งกับการเชื่อมต่ออีคอมเมิร์ซ รวมถึงการอำนวยความสะดวกภายใต้มาตรการความปลอดภัย ที่ไปรษณีย์ไทยยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ รวมถึงในที่ทำการทุกขั้นตอน” ดร.ดนันท์ กล่าวสรุป