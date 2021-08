ซินเน็คฯ ทุบสถิติกำไรสูงสุด เปิดโปรเจ็กต์ SWOPMART รุกตลาด IT มือสอง

ซินเน็คฯ โชว์กำไรเติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ พร้อมเดินหน้าอัพเดทแผนงานครึ่งปีหลัง และสตอรี่การเติบโตใหม่ๆ ล่าสุด จัดงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 2/64 โบรกฯ ชี้ธุรกิจสินค้าไอทีและเทคโนโลยียังเติบโตต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดตลาดขายสินค้าไอทีมือสอง เปิดโปรเจ็กต์ SWOPMART ผ่านการลงทุนของบริษัทย่อยนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX) ในฐานะผู้นำด้าน IT Ecosystem กล่าวว่า ภาพรวมกำลังซื้อสินค้าไอทีและสินค้าเทคโนโลยียังคงแข็งแกร่ง สนับสนุนธุรกิจหลักให้เติบโต ควบคู่แผนขยายขอบเขตการให้บริการด้านไอทีร่วมกับพันธมิตร โดยจะเริ่มเห็นแผนขยายธุรกิจโดยการจับมือพันธมิตรผ่าน บริษัท ซินเน็ค อินคิวท์เบชั่น จำกัด (Synnex Incubation) ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมของซินเน็คฯ“Synnex Incubation เปิดตัวธุรกิจแรกที่เข้าลงทุน คือ บริษัท สวอป มาร์ท จำกัด (SWOPMART) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รุกตลาดไอทีมือสอง นอกจากนี้ ได้ทำการเปิดรับข้อเสนอในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการรายอื่นๆ ต่อเนื่อง”ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ประกาศ ผลประกอบการไตรมาส 2/64 มีกำไรสุทธิอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 211 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 27% ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 8,382 ล้านบาท และภาพรวมอัตรากำไรขั้นต้นยังคงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 4.8 จากความต้องการสินค้า IT เพิ่มขึ้น สนับสนุนงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ซินเน็คฯ มีกำไรสุทธิ 396 ล้านบาท เติบโตถึง 33% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากรายได้รวมทำได้ 17,018 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6% แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซินเน็คฯ ยังคงสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าเทคโนโลยีไปยังผู้บริโภคได้ดีบริษัท ซินเน็ค อินคิวท์เบชั่น จํากัด ได้เข้าลงทุนในบริษัท SWOPMART โดย SYNEX ถือ 60% และ Partner ถือ 40% เงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ในกรอบไม่เกิน 100 ล้านบาท เฉพาะส่วนของ SYNEX บริษัท SWOPMART ทําธุรกิจ marketplace สําหรับสินค้า IT มือสอง เน้นนําเสนอลูกค้า C2C โดย SWOPMART จะเก็บค่าธรรมเนียม 5% ของ GMV สําหรับสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและออก Certified จาก SYNEX และเก็บค่าธรรมเนียม 7% ของ GMV หากต้องการให้สินค้าผ่านการตรวจสอบ คุณภาพและออก Certificated จาก SYNNEX โดย SWOPMART จะเริ่มให้บริการใน 1-2 เดือนจากนี้ปัจจุบันมูลค่าตลาด IT มือสองอยู่ที่ราว 5 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นตลาดที่ยังไม่มีผู้นําในตลาด บริษัทฯ คาดหวัง Market share 50% ภายใน 3 ปี หรือหมายถึงรายได้ที่ราว 1,250 ล้านบาท (25,000x5%) และมีกําไรราว 250 ล้านบาท (หรือราว 1% ของ GMV) หรือคิดเป็น 150 ล้านบาท เฉพาะส่วนของ SYNEX ถือว่ามีนัยสําคัญหากทําได้สําเร็จ จุดที่น่าสนใจคือมูลค่าของ Market Place ไม่ได้จบที่เพียงส่วนแบ่งกําไร แต่มาจาก platform value ที่เกิดจากคนเข้ามาใช้ระบบมากขึ้น ต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นได้อีกมาก (SYNEX มีธุรกิจปล่อยสินเชื่อในมือผ่านบริษัทฯ NCAP)