ทรูดึงพลัง 2 ฮีโร่โอลิมปิก 2020 “น้องแต้ว” และ “โค้ชเช” สู่ครอบครัวทรู ย้ำชัดความเป็น “King of Sports”

ทรูดึง 2 ฮีโร่โอลิมปิก 2020 “น้องแต้ว” กำปั้นแกร่งสาวไทย เจ้าของเหรียญโอลิมปิกแรกกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง และ “โค้ชเช” โค้ชหัวใจไทยผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาเทควันโดไทยเกือบ 20 ปี เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ สร้างพลังบวกแบบฉบับนักสู้ ตอกย้ำ King of Sports ที่เป็นที่สุดของกีฬา ทั้งปั้นเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพนักกีฬา ส่งเสริมคนไทยก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาระดับสากล และรวบรวมหลากหลายคอนเทนต์ประเภทกีฬาฮิต ครบที่สุดในไทย ผ่านทุกแพลตฟอร์มชั้นนำของกลุ่มทรู ด้วยเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5Gนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มทรู รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำศักยภาพขององค์กรเอกชนไทย ในฐานะผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร มาสนับสนุนด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการแก่นักกีฬาทีมชาติ โค้ช และเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันโอลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020 ซึ่งนำความภาคภูมิใจและสร้างความสุขแก่คนไทยทั้งประเทศ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จครั้งนี้ อันเกิดจากพลังใจของคนไทยทุกคนที่เชื่อมโยงถึงกันและกัน “TRUE POWER IS THAI POWER” และครั้งนี้ กลุ่มทรู มีความยินดีอย่างมากที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวทรูอย่างเป็นทางการ ทั้ง “น้องแต้ว” สุดาพร สีสอนดี และ “โค้ชเช” ชเว ยอง-ซอก ผู้สร้างประวัติศาสตร์แก่วงการกีฬาไทย ในฐานะฮีโร่ ทรู 5G คนล่าสุดเพื่อเป็นตัวแทนส่งต่อพลังบวกและแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคม สอดคล้องกับความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มทรู ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อผู้บริโภคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง และการให้ความสำคัญด้านกีฬา ตอกย้ำภาพ King of Sports ที่สุดของกีฬา ด้วยเชื่อว่ากีฬา เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ เติมพลังใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งกลุ่มทรู ให้ความสำคัญ ตั้งแต่การปั้นเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพนักกีฬา สนับสนุนนักกีฬาไทยทุกรูปแบบ ส่งเสริมคนไทยให้ก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาระดับโลก และเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์ทุกประเภทกีฬาที่ครบสุดในไทย ให้คนไทยได้รับชมอย่างเต็มอิ่มผ่านทุกแพลตฟอร์มชั้นนำของกลุ่มทรู ทั้งทรูวิชั่นส์ ทรูไอดี ทรูสปอร์ต ผ่านความเร็วกว่า แรงกว่าของเครือข่ายทรู 5Gนายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร กลุ่มทรู กล่าวว่า ความสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิก เกมส์ 2020 นี้ คือการได้เห็นพลังใจของนักกีฬา โค้ช ทีมงานที่ต่างทุ่มเท ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างเต็มที่ และที่สำคัญมากกว่าชัยชนะที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งนี้ คือการได้เห็นพลังใจของคนไทยทุกคนที่เชื่อมโยงถึงกันและกัน ซึ่งเป็นพลังที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงยิ่งกว่า จึงเป็นที่มาของแนวคิด “TRUE POWER IS THAI POWER” สะท้อนภาพกีฬาเชื่อมโยงผู้คนทุกกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวการนำ 2 ฮีโร่จากกีฬาโอลิมปิก 2020 ทั้งผู้อยู่เบื้องหน้าอย่าง “น้องแต้ว” สุดาพร สีสอนดี ตัวแทนพลังนักสู้ ผู้สร้างประวัติศาสตร์ไทยให้มวยสากลสมัครเล่นหญิงไทย และผู้อยู่เบื้องหลังอย่าง “โค้ชเช” ชเว ยอง-ซอก ซึ่งเป็นพลังสู่ชัยชนะให้แก่นักกีฬาเทควันโดไทยมาเกือบ 20 ปีนั้น ได้ตอกย้ำภาพแบรนด์ทรู ที่เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้เมื่อมีกันและกัน ทั้งพลังของผู้อยู่เบื้องหน้า เบื้องหลัง รวมทั้งพลังของคนไทยทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างสังคมให้เกิดมิติบวก สามารถสร้างความสุขให้คนไทยได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ ทั้ง 2 สมาชิกใหม่ของครอบครัวทรู ยังจะร่วมขับเคลื่อนกลยุทธ์ Sport Marketing ที่กลุ่มทรู มีความโดดเด่น เป็นผู้นำคอนเทนต์ด้านกีฬาระดับเวิลด์คลาสมาโดยตลอด ทั้งคอนเทนต์อันดับหนึ่ง อย่าง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และลีกแถวหน้าของยุโรปจากช่องบีอิน สปอร์ตส์ (beIN Sports) ที่ทำให้ทรู มีครบทุกบอลรายการดังและมากที่สุดในไทยถึง 7 ลีก 11 ถ้วย กว่า 1,700 แมตช์ ตลอดจนกีฬาอื่นๆ มากถึง 21 ช่องรายการ เช่น ซูเปอร์โบว์ล, กอล์ฟ รายการเมเจอร์, เทนนิส รายการแกรนด์สแลม, แบดมินตันชิงแชมป์โลก, สนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก, สุดยอดมอเตอร์สปอร์ต โมโตจีพี และเอ็นบีเอ ไฟนัลส์ ทั้งนี้ สำหรับแฟนๆ ชาวไทยที่ชื่นชมน้องแต้ว และโค้ชเช เตรียมติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลและส่งต่อพลังบวกให้ทุกคนก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เข็มแข็งผ่านภาพยนตร์โฆษณาซึ่งจะได้รับชมพร้อมกันเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน