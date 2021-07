จัดตัวท้อป! HUAWEI MateView GT จอมอนิเตอร์สเปกเทพเกินต้าน เพื่อความจัดจ้านในการเล่นเกม

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแวดวงไอทีทุกวันนี้มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในเรื่องของสเปกผลิตภัณฑ์ที่ต้องพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของบรรดาเกมเมอร์ เพราะเกมรุ่นใหม่ๆ ที่ถูกนำเสนอล้วนต้องการสเปกอุปกรณ์ในระดับที่ไม่ธรรมดา ผู้เล่นจึงจะสามารถเต็มอิ่มกับอรรถรสและสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งล่าสุดกมมิ่งมอนิเตอร์จอโค้งรุ่นแรกจากหัวเว่ยที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ นี้ อัดแน่นด้วยคุณสมบัติมากมายที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจคนรักเกมโดยเฉพาะ ทั้งจอแสดงผลแบบโค้งพิเศษ กว้าง 34 นิ้ว มอบความคมชัดสูงถึง 3K พร้อมเอนจอยไปกับระบบเสียง 360 องศาด้วยลำโพง SoundBar 5W จำนวน 2 ตัว รองรับเสียงสเตอริโอ 2.0 แถมเพิ่มลดเสียงได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้วสัมผัส One click and touch ผ่าน SoundBar ไร้กังวลกับเรื่องความหน่วงของภาพด้วยอัตราการรีเฟรช 165Hz นอกจากนี้ยังมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งเรื่องภาพ เสียง และการเชื่อมต่อการใช้งานแบบครบจบในจอเดียว รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คลิก ที่นี่ เป็นหน้าจอมอนิเตอร์โค้งรุ่นแรกของหัวเว่ยที่มีจอแสดงผลแบบโค้งพิเศษกับอัตราส่วน 21:9 ขนาดกว้างถึง 34 นิ้ว รองรับความละเอียด WQHD 3440 x 1440 ดีไซน์มาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเล่นเกมอย่างเหนือชั้น และมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่สมจริงยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่น ส่วนในแง่ของประสิทธิภาพสี HUAWEI MateView GT ช่วยเพิ่มความแม่นยำของเฉดสีสำหรับเกมและการตัดต่อวิดีโอ เนื่องจากรองรับขอบเขตสีกว้างถึง 90% DCI-P3 ขณะที่ค่า Delta E <2 ทำให้ภาพที่แสดงผลออกมามีคุณภาพสูง ผู้ใช้งานจะได้อรรถรสเต็มอิ่มและได้เสพความงามของภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไม่ต่างจากการดูหนังในโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว นอกจากนี้ HUAWEI MateView GT ยังรองรับความสว่างระดับ HD ได้สูงสุด 350 nits และมีอัตราส่วนคอนทราสต์ที่ 4000:1 รวมถึงรองรับเทคโนโลยี HDR10 เพื่อทำให้เนื้อหาดูมีมิติ สีสวย สมจริงยิ่งขึ้น มั่นใจในความสว่างแบบจัดเต็มทุกครั้งที่ใช้งาน ด้านมุมมองการใช้งานสามารถปรับระดับความสูงได้ถึง 110 มม. ปรับมุมหน้าจอไปข้างหน้าได้ 5 องศาและถอยหลังได้ถึง 20 องศา ทั้งยังถอดตัวยึดออกได้อย่างสะดวกทำให้ติดตั้งบนผนังได้ง่าย และรวดเร็วในฐานะจอแสดงผลแบบเกมมิ่งมอนิเตอร์รุ่นแรกของหัวเว่ย HUAWEI MateView GT พร้อมมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งการเล่นเกมและความบันเทิง แถมมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลัง ใต้กรอบด้านล่างมีจอยสติ๊กห้าทิศทาง เมื่อใช้ร่วมกับเมนู On Screen Display (OSD) ที่ออกแบบมาอย่างประณีต ทำให้การโต้ตอบกับจอภาพทำได้ง่ายกว่าที่เคย นอกจากนี้ยังผ่านการรับรอง TÜV Rheinland และรองรับ DC Dimming ซึ่งช่วยลดแสงสีฟ้าและการกะพริบซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาขณะเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแถบเสียงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในคือผลลัพธ์ของการผสมผสานลำโพงและตัวยึดเข้าไว้ด้วยกันอย่างพิถีพิถัน ประกอบด้วยลำโพงขนาด 5W จำนวน 2 ตัว รองรับเสียงสเตอริโอ 2.0 ไม่ว่าจะเกมหรือวิดีโอ ผู้ใช้ก็สามารถดื่มด่ำไปกับเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางอันน่าทึ่งได้ ขณะที่แผงสัมผัส RGB บน SoundBar ไม่เพียงแต่ใช้ในเอฟเฟกต์แสง Vibrant Mood Lighting ที่ปรับแต่งแสง ช่วยขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกขณะเล่นได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้งานปรับระดับเสียงได้อย่างง่ายดายด้วยนิ้วเดียว One click and touch และหาก double click จะเป็นการปิดเสียง เรียกได้ว่าผสานความสวยงามและการใช้งานได้อย่างลงตัว ยกระดับประสบการณ์การใช้งานเดสก์ท็อปที่สนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับผู้ใช้งานโดยเฉพาะ ส่วนไมโครโฟนที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องนั้นเป็นไมโครโฟนคู่ซึ่งมีระบบตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางในระยะ 4 เมตร รวมถึงมีระบบ AI อัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เสียงมีความคมชัดมากขึ้นอีกด้วยอัตราการรีเฟรชที่สูงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหน้าจอแสดงผลเกม ดังนั้นด้วยประสิทธิภาพการรองรับอัตราการรีเฟรชที่ 165Hz ทำให้ปลดปล่อยความสามารถในการประมวลผลกราฟิกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้มั่นใจได้ถึงภาพที่ราบรื่นและชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ แต่ยังช่วยลดความเสียหายต่อสายตาของผู้ใช้งานระหว่างเล่นอีกด้วย เหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายหมดกังวลเพราะ HUAWEI MateView GT มาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษ Dark Field Control ช่วยปรับความสว่างของจอแสดงผลในฉากที่มีแสงน้อยและเปิดรับแสงมากเกินไปให้สมดุล ช่วยให้ผู้เล่นมองเห็นศัตรูได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงคุณสมบัติ Crosshairs ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเกม FPS ที่แม้ว่าขอบเขตของเกมจะปิดอยู่ก็ตาม แต่ HUAWEI MateView GT จะมอบขอบเขตให้กับผู้เล่นและช่วยให้พวกเขาเล็งและยิงได้อย่างง่ายดาย HUAWEI MateView GT ขยายขีดความสามารถขึ้นไปอีกขั้นกับพอร์ตการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ทั้งแจ็คเสียง ขนาด 3.5 มม. สำหรับหูฟังและไมโครโฟน, พอร์ตแสดงผล HDMI 2.0 สองพอร์ต, พอร์ต DisplayPort 1.4, USB Type C สำหรับชาร์จและเชื่อมต่อดีไวซ์อื่นๆ ครบถ้วน สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวมอนิเตอร์จอโค้งกับคุณสมบัติสุดล้ำเพื่อที่สุดของประสบการณ์และความจัดจ้านในการเล่นเกมทั้งด้านความคมชัดของภาพและความกระหึ่มของเสียง เปิดตัวอย่างเป็นทางการและวางจำหน่ายในประเทศไทยในราคาเพียง 17,990 บาทเท่านั้น โดยมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่จับจองเป็นเจ้าของตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 23 กรกฎาคม 2564 รับฟรี Razer Basilisk Gaming Mouse มูลค่า 1,690 บาท เมื่อซื้อผ่าน HUAWEI Experience Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ หรือรับฟรี HUAWEI FreeBuds 3i มูลค่า 3,290 บาท เมื่อซื้อผ่านร้าน HUAWEI Store และร้านค้าอย่างเป็นทางการของหัวเว่ย HUAWEI Online Store และ JD Central Lazada และ Shopee ##########ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของ หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้ที่:Website: http://consumer.huawei.com/th Facebook: http://www.facebook.com/HuaweiMobileTH LINE: HuaweiMobileThailand, IG: Huawei.TH