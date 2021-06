Cisco ชู Webex ปลอดภัยแซง MS Teams ลุยทำตลาดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครม.ไทย

ซิสโก้ (Cisco) พร้อมโปรโมท “เว็บเบ็กซ์" (Webex) ด้วยฐานะโปรแกรมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยที่สุด เดินหน้าพัฒนาระบบประชุมทางไกลที่ยืนยันตัวตนการลงทะเบียนแบบมีผลตามกฎหมาย ตอบโจทย์เอสเอ็มอีและองค์กรภาครัฐสามารถโหวตได้เต็มรูปแบบจากบ้าน ระบุอยู่ในขั้นตอนการแนะนำเพื่อเสนอให้หน่วยงานรัฐนำระบบไปใช้ประชุม ครม. ออนไลน์ คู่กับแผนรุกตลาดคอนซูมเมอร์ส่วนบุคคลด้วยการเปิดให้ใช้ฟรี 45 นาทีทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทยและอินโดจีน กล่าวในงานเปิดตัวโซลูชันใหม่ All-new Webex Suite ว่าแนวโน้มตลาดระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไทยนาทีนี้ค่อนข้างสดใส เพราะการสำรวจพบว่า 53% ขององค์กรไทยวันนี้กำลังมองหาระบบที่จะทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดที่รองรับการทำงานจากนอกสำนักงาน และแม้ Webex จะถูกออกแบบมาให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ แต่ตลาดที่บริษัทจะโฟกัสคือองค์กรรัฐ ภาคการศึกษา องค์กรเอ็นเตอร์ไพรส์ขนาดใหญ่ และธุรกิจเฮลท์แคร์ซึ่งต้องการระบบไฮบริดเวิร์กกิ้งสำหรับทำงานร่วมกัน"เป้าหมายที่ Webex จะไปคือการทำให้ทุกคนได้ใช้งาน แม้วันนี้แต่ละองค์กรจะมีการใช้งานระบบคอนเฟอเรนซ์ของตัวเองต่างกันไป แต่ซิสโก้จะขอโอกาสเสนอตัวเพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่า เชื่อว่าเอ็นเตอร์ไพรส์ขนาดใหญ่เป็นลูกค้าซิสโก้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะทดลองใช้งาน Webex ได้ง่ายและมากขึ้น"หากรวมสถิติจากผู้ใช้ Webex ที่ยอมเสียค่าบริการราคาเริ่มต้น 13 เหรียญสหรัฐต่อเดือนและฐานผู้ใช้ฟรีทั้งหมดพบว่ามีผู้เข้าใช้ระบบ Webex หลายล้านรายต่อเดือน ตัวเลขนี้ยังมีโอกาสขยายตัวอีกโดยเฉพาะในตลาดองค์กรรัฐบาลไทย ผู้บริหารระบุว่าหน่วยงานภาครัฐมีการย้ายเข้าสู่อาคารใหม่ซึ่งมีการปรับสู่แนวคิดอาคารอัจฉริยะ (smart building) จึงทำให้มีความต้องการใช้งานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อการทำงานที่หลากหลาย จุดนี้ซิสโก้มีการประสานงานกับหลายภาคส่วนเพื่อเสนอ Webex ให้กับภาครัฐ ต่อยอดหลังจากที่ทำงานร่วมกับเอสเอ็มอีเพื่อปรับระบบให้รองรับภาษาไทยมากขึ้น ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการประชุม ครม. ออนไลน์ได้วันนี้ Webex พัฒนาตัวเองให้เป็นมากกว่าระบบประชุมออนไลน์ บนการโฟกัสให้เกิดประสบการณ์การทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นและครบรอบด้าน ไฮไลท์ที่น่าสนใจคือการพัฒนาระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวบุคคลที่มีผลตามกฎหมาย ทำให้ Webex สามารถใช้เป็นระบบโหวตได้เต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันก็ปรับให้มีระบบแปลภาษา รวมถึงขยายให้รองรับงานประชุมที่มีจำนวนคนมากระดับ 1 แสนคนได้ฮาริฮาราน เอส, กรรมการผู้จัดการของซิสโก้ ด้าน ซอฟต์แวร์ คลาวด์ และการทำงานร่วมกัน, ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีน กล่าวว่าวันนี้ Webex ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NSA เป็นบริการเพื่อการทำงานร่วมกันจากระยะไกลที่ปลอดภัยที่สุด โดย Webex ทำคะแนนเบนช์มาร์กเหนือกว่าผู้ให้บริการ Collaboration Services ทั้ง 17 รายในตลาด ซึ่งจากข้อมูลสะท้อนว่า Webex มีการเข้ารหัสข้อมูลที่มากกว่าเจ้าใหญ่อย่างไมโครซอฟท์ทีมส์ สแลค และซูม“ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เราได้เพิ่มฟีเจอร์และอุปกรณ์ใหม่ 800 รายการให้กับ Webex เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการการทำงานแบบไฮบริด และสำหรับพนักงานที่ต้องการทำงานได้จากทุกที่” ฮาริฮารานกล่าวพร้อมแสดงไฮไลท์จากโซลูชั่น All-New Webex Suite ใหม่ล่าสุด เช่นการรวมเทคโนโลยีของ Slido ที่ทำให้ผู้ประชุมบน Webex สามารถทำโพลและดูข้อมูลได้หลากหลายทั่วถึง รวมถึงการเตรียมผนวกรวม Socio Labs ทำให้ Webex เป็นแพลตฟอร์มอีเว้นท์ที่ครบวงจรมากที่สุดสำหรับการจัดกิจกรรมแบบไฮบริด กิจกรรมจริง หรือกิจกรรมเสมือนจริงการเป็น cloud service ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้ฟังก์ชั่นใหม่ทั้งหมดของ Webex ได้เลยโดยไม่ต้องตั้งค่าหรือชำระเงินเพิ่ม ฟีเจอร์ไฮไลท์ที่สำคัญของ All-New Webex คือชุดโซลูชั่นใหม่ Webex Suite ที่ซิสโก้การันตีว่าเป็นโซลูชั่นแรกของอุตสาหกรรมที่รองรับการทำงานแบบไฮบริดอย่างแท้จริง โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของการประชุม การโทรติดต่อ การรับ-ส่งข้อความ การสำรวจความเห็น และกิจกรรมต่างๆ รวมอยู่ในโซลูชั่นเดียว ซึ่งมีราคาถูกกว่าโซลูชั่นแบบ a-la-carte ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ยังมีการพัฒนาระบบปรับปรุงเสียงพูดและตัดเสียงรบกวนอย่างฟีเจอร์ My Voice Only รวมถึงระบบกล้องอัจฉริยะ eople Focus ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ AI เพื่อจับภาพผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ละคนที่นั่งอยู่ตามจุดต่างๆ ในห้องประชุม ทั้งหมดนี้ทำงานบนอุปกรณ์ Webex Desk แบบครบวงจร แถมด้วยระบบป้องกันข้อมูลสูญหายแบบเรียลไทม์ เพราะ Webex จะบล็อกและลบข้อมูลที่เป็นความลับโดยอัตโนมัติในภาพรวม ขณะนี้ Webex มีการปรับภาพการทำตลาด มีการโฆษณามากขึ้น มีการทำแคมเปญกับทีมรถแข่งฟอร์มูล่าวันเพื่อสร้างการรับรู้ในตลาดคอนซูเมอร์ ให้มอง Webex เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงง่ายขึ้น มีการรีแบรนด์มาเป็น Webex by Cisco เพื่อปรับภาพให้สดใหม่ขึ้น ท่ามกลางเป้าหมายของการรีแบรนด์ที่เน้นขายประสบการณ์ทั้งแบบการใช้งานส่วนตัวและไฮบริดเวิร์กสำหรับอนาคต Webex มีแผนเพิ่มจำนวนภาษาให้รองรับการแปลเรียลไทม์ได้หลากหลายขึ้น ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์กลุ่มเซอร์วิสโพรไวเดอร์เช่นโอเปอเรเตอร์เพื่อเปิดตลาดใหม่ โดยขณะนี้มีการร่วมกับพันธมิตรให้สามารถนำ Webex มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี VR และ AR ได้แล้ว ทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในไทยให้เปิดใช้งาน Webex มากขึ้นกว่าในอดีต.