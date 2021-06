Huawei กระตุ้นนักพัฒนาแอป จัดประกวด AppsUP 2021 ชิงเงินรางวัล 6 ล้านบาท

เชน ชอน ผู้อำนวยการหัวเว่ย คอนซูเมอร์ คลาวด์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า หัวเว่ยเชื่อมั่นในการสร้างสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมโดยสมบูรณ์ ซึ่งทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ โดยหวังที่จะใช้แพลตฟอร์ม เครื่องมือการพัฒนา และทรัพยากรทางเทคนิคที่เข้าถึงได้ง่ายในการเพิ่มขีดความสามารถของนักพัฒนาในทุกระดับ“การแข่งขัน AppsUP 2021 ในปีนี้จึงได้เพิ่มสาขารางวัลขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรางวัลใหม่ๆ สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมนักพัฒนาที่เป็นนักศึกษา นักพัฒนาผู้หญิง และนักพัฒนารุ่นใหม่ที่ยังไม่คุ้นกับระบบนิเวศ HMS Mobile"สำหรับการแข่งขันในปีนี้จะประกอบด้วยรางวัล 10 สาขา ได้แก่ Best App, Best Game, Best Social Impact Award, Honorable App Award และ Most Popular App Award รวมถึงรางวัลในสาขาใหม่ ได้แก่ AppGallery Rising Star Award, Best Fintech Innovation Award, Best HMS Core Innovation Award, Excellent Student Award และ Tech Women's Award แอปพลิเคชันที่โดดเด่น 20 รายการจะถูกคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณค่าทางสังคม มูลค่าทางธุรกิจ ประสบการณ์ผู้ใช้ และนวัตกรรมนอกเหนือจากเงินรางวัลแล้ว AppsUP 2021 ยังเปิดโอกาสให้เข้าถึงระบบนิเวศอุปกรณ์มือถือที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกได้เร็วขึ้น เพื่อช่วยบรรดานักพัฒนาในการบุกตลาดโลก การเข้าร่วมการประกวดและนำแอปพลิเคชันขึ้น Huawei AppGallery ถือเป็นก้าวแรกสำหรับนักพัฒนาในการเข้าถึงผู้ใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยกว่า 730 ล้านรายทั่วโลก ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผลงานของคุณอยู่ในสายตาของพาร์ตเนอร์และนักลงทุนด้วยนักพัฒนาที่เข้าร่วมการประชุมในเอเชียแปซิฟิก ยังจะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กชอปพร้อมการฝึกสอนอย่างใกล้ชิดจากทีมวิศวกรอันดับต้นๆ ของหัวเว่ย และผู้ที่รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ตัดสิน นอกจากนี้ ผู้ที่เข้ารอบชิงยังจะได้รับโอกาสโปรโมตผลงานผ่านสื่อและร่วมทำการตลาดกับหัวเว่ยทั่วโลกด้วยนักพัฒนาแอปพลิเคชัน และเจ้าของแอปพลิเคชันมือถือสามารถเข้าร่วมการประกวด ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักพัฒนามืออาชีพ สตาร์ทอัป หรือธุรกิจองค์กรต่างๆ นักพัฒนาต้องอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแอปพลิเคชันที่ส่งเข้าประกวดจำเป็นต้องผนวกรวม HMS Core Kit อย่างน้อย 1 รายการ โดยจะสมัครประกวดเป็นรายบุคคล หรือแข่งขันเป็นทีมก็ได้ ซึ่งหนึ่งทีมมีสมาชิกได้สูงสุด 3 คน