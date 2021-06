คุ้มสุด ๆ ‘ย้ายค่ายเบอร์เดิมมา my’ ลดค่าบริการรายเดือน 50% เริ่มต้น 200 บาท เน็ต 20 GB

ซิมมือถือ my ดึงลูกค้าย้ายค่าย จ่าย 50% เน็ต 20 GB เพียง 200 บาทNT ออกแคมเปญเชิญชวนลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมมา my รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% เริ่มต้น 200 บาท เล่นเน็ตได้ 20 GB โทรฟรีทุกเครือข่าย 200 นาที พร้อมรับสิทธิพิเศษ CAT Privilege แลกรับของรางวัลมากมายmy ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ออกโปรโมชันเขย่าตลาดรายเดือนด้วยส่วนลด 50% เมื่อย้ายค่ายมาใช้ my หรือเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน ภายใน 31 สิงหาคมนี้ชูแพ็กเกจแบบรายเดือนราคาสุดคุ้มจ่ายครึ่งราคา แต่ได้เน็ตเต็มสปีด พร้อมโทรได้ทุกเครือข่ายโดยแพ็กเกจเริ่มต้นหลังได้รับส่วนลดอยู่ที่ 200 บาท เล่นเน็ตได้ 20 GB โทรทุกเครือข่าย 200 นาที หรือจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดในราคา 300 บาท รับเน็ตเต็มสปีดมากถึง 40 GB โทรทุกเครือข่าย 300 นาที หลังจากใช้เน็ตครบตามแพ็กเกจแล้ว ก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384 Kbps อีกด้วยสำหรับปริมาณการใช้งาน 20 GB ต่อเดือนนั้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานสมาร์ทโฟนในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแชทต่าง ๆ เช็กอีเมล ท่องเว็บไซต์ พร้อมใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างเพียงพอ แต่ถ้าต้องการรับชมวิดีโอสตรีมมิ่งแบบต่อเนื่อง แนะนำให้เลือกใช้แบบเล่นเน็ตได้ 40 GB ดังนั้น จึงควรเลือกแพ็กเกจให้ตรงกับรูปแบบการใช้งานด้วยนอกจาก ได้รับส่วนลดค่าบริการายเดือน 50% นาน 1 ปี แล้ว ผู้ใช้งาน my ยังสะสมพอยท์ เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษจาก CAT Privilege ที่จะเปลี่ยนยอดค่าใช้จ่ายทุก 25 บาท เท่ากับ 1 คะแนน เพื่อแลกรับของรางวัลต่างๆลูกค้าที่เพิ่งย้ายค่ายมา my เมื่อแอดไลน์ @cattelecom เลือก CAT Privilege และเข้าไปลงทะเบียนครั้งแรก รับฟรี Welcome Point 50 คะแนน เพื่อเข้าไปแลกรับส่วนลด ของรางวัล และสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ตามคอนเซปต์ “ใช้ชีวิตแบบ my ยังไงก็คุ้ม”ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mybycat.com สอบถามโทร 02-401-2222