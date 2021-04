ของมันต้องมี! HUAWEI Band 6 สุดล้ำ มาพร้อม Watch Faces สไตล์ไทย และโหมด “กระโดดเชือก-สเก็ตบอร์ด”

เรียกได้ว่าปลดปล่อยขีดความสามารถและสร้างนิยามใหม่ให้กับคำว่า “สมาร์ทแบนด์” ไปแล้วกับ “HUAWEI Band 6” สมาร์ทแบนด์ใหม่ล่าสุดที่ทางหัวเว่ยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับสมาร์ทวอทช์ กับหน้าจอ AMOLED FullView display ที่ใหญ่ถึง 1.47 นิ้ว แถมยังอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ พร้อมโหมดออกกำลังกาย 96 โหมด และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานสูงสุด 14 วัน มอบประสบการณ์ใหม่ของการใช้งานที่เทียบชั้นสมาร์ทวอทช์ แต่มาในราคาสุดคุ้มแบบสมาร์ทแบนด์โดยนอกเหนือจากความโดดเด่นทั้งหมดที่กล่าวมา HUAWEI Band 6 ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายประการ โดยเฉพาะความเอ็กซ์คลูซีฟที่มาพร้อมกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการ “พลิกโฉม” สมาร์ทแบนด์ครั้งใหญ่โดยปกติแล้วผู้ใช้สมาร์ทวอชท์และสมาร์ทแบนด์ของหัวเว่ย สามารถเลือกเปลี่ยนภาพบนหน้าปัดหรือ Watch Faces ได้อย่างอิสระผ่านทางแอปพลิเคชัน HUAWEI Health แต่ที่พิเศษสุดสำหรับ HUAWEI Band 6 คือเป็นครั้งแรกที่หัวเว่ยได้เปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมแสดงความสามารถและปลดล็อคพลังความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบอย่างเต็มพิกัด โดยร่วมมือกับ MZ Team กลุ่มดีไซน์เนอร์ไทยซึ่งนำโดย คุณมนตรี แซ่ซิ้ม ผู้ก่อตั้งกลุ่ม GT WATCHFACE THAILAND พร้อมด้วยคุณสมบัติ จันทะคร คุณรัฐมน รัชตขจรกิจ และคุณรัฐจิตา รัชตขจรกิจ ซึ่งภายใต้การผนึกกำลังในครั้งนี้ MZ Team ได้ร่วมกันรังสรรค์ลวดลายหน้าปัดที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของไทยในมิติต่างๆ อาทิ ธงชาติไทย มวยไทย ลายผ้าไทย หรือรถตุ๊กตุ๊ก เป็นต้น ซึ่งล่าสุดตอนนี้มีถึง 19 แบบ ซึ่งผู้ใช้หัวเว่ยสามารถดาวน์โหลดได้จากทั่วโลก โดยมี Watch Face สไตล์ไทยลายพิเศษ 3 แบบที่ผู้ใช้ HUAWEI Band 6 สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้แบบฟรีๆ อีกด้วยตอบโจทย์ “Workout From Home” แถมอินเทรนด์สุดกับโหมดใหม่อย่าง “กระโดดเชือก-สเก็ตบอร์ด”ช่วงนี้นอกจากจะต้อง Work From Home กันแล้วก็อย่าลืมหาเวลามาพักผ่อนออกกำลังกาย Workout From Home กันเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดย HUAWEI Band 6 เปิดตัวมาพร้อมกับโหมดการออกกำลังกายถึง 96 โหมด ทั้งกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง ซึ่งครอบคลุมโหมดใหม่ๆ อย่างการกระโดดเชือก ที่ไม่เพียงติดตามจำนวนครั้งของการกระโดดได้อย่างแม่นยำ แต่ยังมีข้อมูลของจำนวนการกระโดดแบบต่อเนื่อง (consecutive jumps) รวมทั้งโหมดสเก็ตบอร์ดที่กำลังฮิตติดกระแสอยู่ในช่วงนี้ เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องจะคอยตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างออกกำลังกาย ปริมาณการเผาผลาญพลังงาน รวมถึงจำแนกโซนอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate zone) ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่หักโหมออกกำลังกายจนหัวใจเต้นเร็วจนเกินไป ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรียกว่าถึงแม้ไม่ไปฟิตเนสก็สามารถออกกำลังกายด้วยตัวเองได้ที่บ้านได้เสมือนมีโค้ชส่วนตัว และยังใช้งานได้ต่อเนื่องยาวๆ สูงสุดถึง 14 วันHUAWEI Band 6 รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Android 6.0 หรือใหม่กว่า และ iOS 9.0 หรือใหม่กว่าHUAWEI Band 6 สมาร์ทแบนด์ล่าสุดจากหัวเว่ยที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นคล้ายคลึงกับสมาร์ทวอทช์ มาในดีไซน์โมเดิร์น ผลิตจากวัสดุคุณภาพระดับพรีเมียม แมทช์กับการแต่งกายได้ทุกลุค สวมใส่ได้ทุกโอกาส โดยมีให้เลือกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ Graphite Black, Forest Green และ Sakura Pink จากที่เล่ามาทั้งหมดถึงคุณสมบัติที่ครบครันทั้งดีไซน์และฟังก์ชัน แต่ HUAWEI Band 6 สมาร์ทแบนด์ที่มอบประสบการณ์เสมือนสมาร์ทวอทช์นี้มาในราคาสบายกระเป๋าเพียง 1,899 บาท พิเศษสุดกับช่วงพรีออร์เดอร์ที่ลดเหลือเพียง 1,499 บาท พร้อมรับฟรี HUAWEI Band 6 Silicone Strap มูลค่า 299 บาท (คละสี) เมื่อสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง HUAWEI Online Store Shopee และ HUAWEI High-End Experience Store สาขาสยามพารากอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 9 พฤษภาคม 2564 หัวเว่ยยังจัดแคมเปญ “POWER UP YOUR LIFE WITH A RUN” ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยตัวเองง่ายๆ ที่บ้าน เพื่อต้อนรับการเปิดตัว HUAWEI Band 6 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญได้ผ่านแอปพลิเคชัน HUAWEI Health โดยมีกติกาดังต่อไปนี้• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HUAWEI Health และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม• เดินให้ครบ 3,000 ก้าวภายใน 2 วัน เพื่อรับ "14-DAYS BATTERY LIFE" e-medals และวิ่ง 3 กิโลเมตรภายในระยะเวลากิจกรรมเพื่อรับ "POWER UP" e-medals• หลังจากนั้นให้จับภาพหน้าจอและแชร์ e-medals ทั้งสองแบบในโพสต์ของกิจกรรมนี้ ใส่คำบรรยาย “เป้าหมายที่จะออกกำลังกายในปีนี้” พร้อมทั้งใส่แฮชแท็ก #powerupyourlifewitharunTH, #HUAWEIband6, #HUAWEIhealth และ #HUAWEITH โดยโพสต์ที่มีคนกดไลค์มากที่สุด 5 อันดับแรกจะถูกเลือกเป็นผู้ชนะเพื่อรับ HUAWEI Band 6 จำนวน 5 รางวัล (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)• ประกาศผลทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Huawei Mobile TH วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.ท่านที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญ “POWER UP YOUR LIFE WITH A RUN” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดก่อนใครได้ที่ Huawei Mobile TH https://www.facebook.com/HuaweimobileTH หรือแอปพลิเคชัน HUAWEI Health