บอร์ดไปรษณีย์ไทยมีมติตั้ง “ดนันท์ สุภัทรพันธุ์” นั่ง กจญ. มีผล 17 พ.ค.นี้

คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีมติแต่งตั้ง นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีวาระ 4 ปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2564 เป็นต้นไปสำหรับ นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมากว่า 25 ปี ที่ได้รับการยอมรับในวงการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงมีบทบาทด้านการพัฒนาและบริหารธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ของบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ก่อนที่บริษัทจะควบรวมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายดนันท์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผลิตภัณฑ์ใน 6 กลุ่มหลัก ทั้ง Datacom, Voice, Internet, Cloud& Data Center, IT Security และ e-Business รวมถึงเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยด้านไอที ระบบคลาวด์และบิ๊กดาต้า การให้บริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนเคยรับผิดชอบงานทางด้านวิศวกรรมและวางแผนระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้ว ระบบเคเบิลใต้น้ำ และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในช่วงแรกๆ ที่ประเทศไทยเริ่มมีการวางระบบโครงข่ายด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับการสื่อสารในยุคใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2539ทั้งนี้ นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (เกียรตินิยม) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Telecommunications Engineering) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Electrical and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Electrical and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา