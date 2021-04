TikTok LIVE กระหึ่มฟีเจอร์ใหม่รับสายไลฟ์สด

ติ๊กต่อก (TikTok) ต่อยอดกระแสความนิยมไลฟ์สด สร้างเทรนด์ TikTok LIVE หวังยกระดับประสบการณ์แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไปอีกขั้น พร้อมเปิดตัว 3 ฟีเจอร์ใหม่ตอกย้ำกลยุทธ์สร้างสุดยอดประสบการณ์ ยกระดับประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นผ่านการไลฟ์สดที่กำลังเป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่กำลังมาแรง1 ใน 3 ฟีเจอร์ใหม่คือ LIVE Match ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ครีเอเตอร์สามารถใช้ co-host function เพื่อให้ผู้ชมส่งของขวัญให้แก่ครีเอเตอร์แต่ละคนที่ร่วมไลฟ์สดได้ ยังมีฟีเจอร์ Multi-Guest ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถชวนเพื่อนมาร่วมไลฟ์พร้อมกันได้สูงสุด 3 คน และฟีเจอร์ LIVE Countdown Sticker ที่จะแสดงเวลานับถอยหลังก่อนเริ่มไลฟ์TikTok ระบุว่า ปัจจุบัน Live Streaming เป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในทั่วโลกและประเทศไทย สะท้อนได้จากจำนวนคอนเทนต์ Live Streaming ทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 99% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา (ผลสำรวจจาก StreamElements, 2020) และคิดเป็นสัดส่วนถึง 82% ของจำนวนคอนเทนต์ทั้งหมดบนออนไลน์ (ข้อมูลจาก Cisco’s Visual Networking Index (VNI) Forecast, 2020) และมากไปกว่านั้นพบว่าผู้คนใช้เวลากับการดู Live Streaming เพิ่มขึ้น 47% ทั่วโลกในปี 2020 เมื่อเทียบปี 2019 (ผลสำรวจของ Interactive Advertising Bureau, 2020)"จากเทรนด์ความนิยมนี้ส่งผลให้ TikTok ได้เห็นโอกาสของคอนเทนต์ Live Streaming และมีความตั้งใจที่จะยกระดับประสิทธิภาพการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น จึงได้เปิดตัว TikTok LIVE ซึ่งเป็นการ Live Streaming บน TikTok เมื่อช่วงปลายปี 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้ใช้แพลตฟอร์ม ผู้ชม ครีเอเตอร์ ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ และแบรนด์สินค้าต่างๆ เพราะด้วยความโดดเด่นของ TikTok LIVE ที่ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหรือผู้ติดตามได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารแบบ Multi-way Communication ที่สามารถอ่านและตอบคอมเมนต์ได้ในทันที ซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างใกล้ชิดได้มากขึ้น และล่าสุดได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่อย่าง LIVE Match ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ครีเอเตอร์สามารถใช้ co-host function เพื่อให้ผู้ชมส่งของขวัญให้แก่ครีเอเตอร์แต่ละคนที่ร่วมไลฟ์สดได้ Multi-Guest ผู้ใช้สามารถชวนเพื่อนมาร่วมไลฟ์พร้อมกันได้สูงสุด 3 คน และฟีเจอร์ LIVE Countdown Sticker ที่จะแสดงเวลานับถอยหลังก่อนเริ่มไลฟ์"สำหรับ LIVE Match คือ การแข่งขันไลฟ์ระหว่างครีเอเตอร์ 2 คน โดยใช้ co-host function ซึ่งครีเอเตอร์สามารถส่งคำเชิญการแข่งขันไปยัง Host หรือครีเอเตอร์คนอื่นได้ โดยการแข่งขันจะเริ่มต้นโดยครีเอเตอร์ทั้งสองฝั่งสามารถตอบโต้กันหรือพูดคุยโน้มน้าวให้ผู้ชมร่วมส่งของขวัญ หรือ Virtual Gift ให้แก่ครีเอเตอร์ทั้ง 2 คนได้ ซึ่งใครที่ได้เยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะ โดยฟีเจอร์นี้จะทำให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่สนุกสนานในอีกรูปแบบกับผู้ชม อีกทั้งยังทำให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงความสนุกที่ลุ้นไปกับครีเอเตอร์ที่ตนเองชื่นชอบยังมีฟีเจอร์ Multi-Guest นับเป็นการเพิ่มประสบการณ์การไลฟ์สดให้แก่ครีเอเตอร์และผู้ชม ซึ่งสามารถชวนเพื่อนหรือผู้ชมที่กำลังติดตามชม Live อยู่ในขณะนั้นเข้ามาร่วมไลฟ์พูดคุยเป็นส่วนหนึ่งของการไลฟ์โดยสามารถร่วมไลฟ์พร้อมกันได้สูงสุด 3 คน จากเดิมที่มีฟังก์ชัน Co-host ซึ่งจะสามารถ Live คู่กันได้ 2 คน โดยฟีเจอร์ Multi-Guest นี้จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ครีเอเตอร์และผู้ชมคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี และสร้างความน่าสนใจให้แก่คอนเทนต์ได้มากขึ้นจากการเพิ่มแขกรับเชิญที่จะมาร่วมกิจกรรมการไลฟ์สดขณะที่ LIVE Countdown Sticker เป็นการแสดงเวลานับถอยหลังก่อนเริ่มไลฟ์ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ติดตามได้ทราบว่าการไลฟ์สดที่กำลังติดตามอยู่นั่นจะเริ่มขึ้นภายในอีกกี่นาที เป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมรอติดตามชมการไลฟ์มากยิ่งขึ้น และผู้ชมสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนได้ด้วย อีกทั้งครีเอเตอร์ได้เห็นว่ามีจำนวนผู้ชมที่รอรับชมไลฟ์ของเราอยู่ประมาณกี่คน"ทั้ง 3 ฟีเจอร์จะช่วยเข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การใช้ TikTok LIVE ที่ได้อรรถรส และสร้างประสบการณ์การรับชมที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นและเพื่อทำให้ทุกการไลฟ์โดนใจผู้ชม" แถลงการณ์ระบุเพื่อทำให้ทุกการสร้างสรรค์การไลฟ์บน TikTok สนุกและได้ใจผู้ชม TikTok แนะ 7 แนวทางการสร้างสรรค์คอนเทนต์ไลฟ์สดผ่าน TikTok LIVE ให้ปังและสร้างสรรค์โดนใจผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น โดยแนวทางแรกคือการสร้างคอนเทนต์แนวเกาะติดกิจกรรมชาเลนจ์ต่างๆ เนื่องจาก TikTok ได้ชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มแห่งการทำชาเลนจ์ ที่ในแต่ละวันมีชาเลนจ์ที่เป็นไวรัลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การนำชาเลนจ์และกิจกรรมต่างๆ มานำเสนอผ่าน TikTok LIVE เพื่อให้ผู้ชมได้คอยติดตามร่วมลุ้นกับการทำชาเลนจ์เป็นแนวคอนเทนต์ที่กำลังมาแรง และสามารถสร้าง Engagement ได้ดีตั้งแต่เริ่มการไลฟ์ด้วยการเชิญชวนผู้ชมให้ร่วมลุ้น แสดงความคิดเห็น หรือทายว่าการทำชาเลนจ์นี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างครีเอเตอร์พลอย ชิดจันทร์ @ploychogjun กับเบิ้ม @berm.kanyanan ที่ได้จัดไลฟ์ผ่านแคมเปญ #เชฟมือใหม่ โดยเบิ้มได้แจกโจทย์เมนูเครื่องดื่มให้พลอย ชิดจันทร์ ทำตามผ่านการใช้ co-host function ซึ่งมียอดวิวมากถึงง 1.12 แสนแนวทางที่ 2 คอนเทนต์ถามตอบระหว่างครีเอเตอร์และผู้ติดตาม เพราะการเปิดพื้นที่การสนทนาระหว่างครีเอเตอร์และผู้ติดตามถือเป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่ได้ง่ายที่สุดผ่านการไลฟ์สดและยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยครีเอเตอร์สามารถสร้างสรรค์หัวข้อสำหรับการพูดคุยแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ชมตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความเห็นในมุมใหม่ระหว่างครีเอเตอร์และผู้ชม ซึ่งการไลฟ์สดแนวถามตอบแบบเรียลไทม์จะช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้ชม และผู้ติดตามได้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยหัวข้อการพูดคุยสามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ผู้ชมถามเกี่ยวกับตัวตนของครีเอเตอร์ หรือการนำหัวข้อที่กำลังเป็นกระแส หรือหัวข้อที่เป็นเรื่องที่ครีเอเตอร์มีความเชี่ยวชาญแนวทางที่ 3 คอนเทนต์ Behind The Scene แสดงเบื้องหลังของกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากคอนเทนต์ Behind the scene หรือเบื้องหลังการถ่ายทำยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะคอนเทนต์แนวนี้เป็นคอนเทนต์ที่มีเสน่ห์ชวนติดตาม รวมถึงมีความเรียลที่ผู้ชมบน TikTok ชื่นชอบ โดยอาจจะเป็นการไลฟ์สดพาชมบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานหรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือเบื้องหลังการถ่ายคลิป เป็นต้น ซึ่งคอนเทนต์แนวนี้ผู้ชมจะให้ความสนใจมากเพราะถือเป็นคอนเทนต์ที่มีความเฉพาะตัวหาชมได้ยาก รวมถึงเป็นคอนเทนต์ที่จะนำเสนอความเป็นตัวตนของครีเอเตอร์ได้มากขึ้น และยังสามารถเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมอยากติดตามชมคอนเทนต์วิดีโอที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตของครีเอเตอร์ได้อีกด้วยแนวทางที่ 4 คอนเทนต์แนว Talk Show หรือ การสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษ เพราะหนึ่งในวิธีการสร้างความสนใจและน่าติดตามของคอนเทนต์ไลฟ์สดบน TikTok คือ การสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับครีเอเตอร์ที่น่าสนใจ หรือผู้ทรงอิทธิพล โดยสามารถเพิ่มความน่าสนใจด้วยการเชิญชวนครีเอเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมพูดคุยในรูปแบบ Talk Show หรือการสัมภาษณ์สดในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด เช่น เทรนด์แฟชั่น ภาพยนตร์ อาหาร หรือสิ่งที่กำลังเป็นไวรัล ผ่าน TikTok LIVE ซึ่งนอกจากผู้ชมจะให้ความสนใจกับบรรยากาศการพูดคุยที่แปลกใหม่จากการมีแขกรับเชิญพิเศษแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยขยายฐานผู้ติดตามได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย เห็นได้จากตัวอย่างของกิจกรรมการไลฟ์สดของพิธีกรมากความสามารถ วู้ดดี้ วุฒิธร ที่มีการเชิญชวนครีเอเตอร์มาร่วมพูดคุยบนแพลตฟอร์ม ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และคำแนะนำเพิ่มเติม คือ หลังจบการไลฟ์สดควรทำสรุปสิ่งที่น่าใจและเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สอบถามเพิ่มเติม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชมมากยิ่งขึ้นแนวทางที่ 5 คอนเทนต์แนวทดลอง (Experimental Content) เห็นได้ชัดว่าคอนเทนต์แนวทดลองที่มีลูกบ้า แหวกแนว แปลกไม่เหมือนใคร จะเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บน TikTok เพราะในความเป็นจริงผู้ชมจะชอบติดตามชมสิ่งแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจและชวนให้ผู้ชมติดตามด้วยการใส่ caption ที่ดึงดูดอย่าง “จะเป็นอย่างไรถ้า…” หรือหากครีเอเตอร์มีความสามารถพิเศษหรือทักษะแปลกๆ ที่น่าสนใจก็สามารถเป็นหนึ่งไอเดียในการสร้างสรรค์คอนเทนต์แนวนี้บน TikTok LIVE ได้เช่นกันแนวทางที่ 6 คอนเทนต์แนวแปลงโฉม (Transformation) ไม่น่าแปลกใจที่คอนเทนต์แนวแปลงโฉม หรือ transformation เป็นคอนเทนต์ที่มักจะได้รับความสนใจ เพราะผู้ชมจะได้ร่วมลุ้นไปกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ before / after รวมถึงระหว่างการติดตามผู้ชมก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำมาปรับใช้กับตัวเอง เช่น คอนเทนต์แต่งหน้า แต่งตัว ซึ่งการนำเสนอคอนเทนต์แนวนี้สามารถคิดหัวข้อได้หลากหลายให้เข้ากับกระแสได้ เช่น การแต่งหน้าเลียนแบบคนดัง เป็นต้นแนวทางที่ 7 คอนเทนต์การทำอาหาร หรือการรีวิวเมนูใหม่ๆ ชัดเจนว่าคอนเทนต์อาหารเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมมากบน TikTok โดยครีเอเตอร์สามารถนำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นการทำเมนูอาหาร หรือรีวิวการลิ้มลองเมนูแปลกใหม่ แล้วแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับเมนูผ่านการไลฟ์สด อย่างคอนเทนต์ไลฟ์สดการทำอาหารของครีเอเตอร์ดัง อย่างบี้ เดอะสกา @bietheska ที่ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นจำนวนมากด้วยยอดผู้ชมไลฟ์ในเวลาเดียวกันสูงถึง 1.05 แสน"ถือได้ว่าการไลฟ์สดเป็นคอนเทนต์ที่กำลังมาแรงและน่าสนใจบน TikTok LIVE ที่จะช่วยสร้างความแปลกใหม่ในการนำเสนอคอนเทนต์ การขยายฐานผู้ติดตามกลุ่มใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างครีเอเตอร์และผู้ติดตาม อีกทั้งเป็นหนึ่งทางเลือกของคอนเทนต์ที่สามารถนำมาประยุกต์กับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ครีเอเตอร์อีกด้วย โดยในปัจจุบัน TikTok LIVE เปิดให้ใช้งานแล้วสำหรับแอ็กเคานต์ที่มีผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไป และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป” แถลงการณ์ทิ้งท้าย