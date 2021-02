สมศักดิ์ศรี! "ทรูมูฟ เอช" คว้าเครือข่ายยอดเยี่ยม "ทรูออนไลน์" เน็ตบรอดแบนด์ดีที่สุดในไทย การันตีโดย nPerf

แรงดีไม่มีตกจริง ๆ สำหรับบริการของกลุ่มทรู ทั้ง "ทรูมูฟ เอช" คว้ารางวัลเครือข่ายยอดเยี่ยม และเครือข่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2563 และ "ทรูออนไลน์" กับรางวัลอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ที่ดีที่สุดในไทยประจำปี 2563” และรางวัลไฟเบอร์ดีที่สุดประจำปี 2563 การันตีจากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลก nPerfแม้ช่วงเวลาวิกฤต COVID-19 ที่ประเทศไทยต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น เพื่อตอบรับกับนโยบายทำงานอยู่บ้าน หรือ Work from Home แต่บริการของกลุ่มทรูไม่เคยแผ่วลงเลยแม้แต่น้อย กลับให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังท็อปฟอร์ม สามารถคว้ารางวัลเครือข่ายยอดเยีย่มทั้งเน็ตบ้าน และเน็ตมือถือประจำปี 2563 อีกด้วยในส่วนของเน็ตมือถือ "ทรูมูฟ เอช" ยืนหนึ่งคุณภาพโครงข่ายดีที่สุด เพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนไทยในทุกสถานการณ์ ล่าสุดสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลกอย่าง nPerf ได้ประกาศผลการทดสอบสำรวจความเร็วโมบายล์อินเทอร์เน็ตประจำปี 2563 การันตี ให้ทรูมูฟ เอชเป็นเครือข่ายยอดเยี่ยม และเครือข่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2563 เป็นการครองแชมป์ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2559-2563โดยผลการสำรวจได้รวบรวมจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน nPerf ทั้งหมดในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,902,011 ครั้ง ทรูมูฟ เอชได้คะแนนรวมสูงสุด 70,855 คะแนน และมีคะแนนนำใน 4 หมวดการทดสอบที่สำคัญๆ ได้แก่• ความเร็วดาวน์โหลดที่ดีที่สุด (Best Download Speed) 40.7 Mb/s• ค่าความหน่วงต่ำหรือ Latency ดีที่สุด (Best Latency) 32.1 ms• การเบราว์ซิง หรือคุณภาพในการเปิดเว็บที่ดีที่สุด (Best Browsing Performance) ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 58.8 % โดยพิจารณาจากคุณภาพการเปิด 5 เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยใช้บ่อยที่สุด• การสตรีมมิ่ง หรือคุณภาพการสตรีมมิ่งวิดีโอที่ดีที่สุด (Best Streaming Performance) ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 77.7% โดยพิจารณาจากคุณภาพการรับชมวิดีโอบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยูทูปแม้ว่าตลอดปี 2563 คนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องมาจากการ Work from Home และเรียนออนไลน์ ที่ต้องออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ยิ่งทำให้ทีมงานทรูมูฟ เอช ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนไทยได้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดเวลายิ่งขึ้น ตลอดจนการเปิดให้บริการเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ในต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ทรูมูฟ เอชเป็นผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า และเป็นรายแรก รายเดียว ที่ครบสุดทุกย่านความถี่สำหรับ "ทรูออนไลน์" อินเทอร์เน็ตบ้านอันดับหนึ่งของไทย ตอกย้ำภาพผู้นำบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตหนึ่งเดียวที่เคียงคู่ดูแลชาวไทยมาอย่างยาวนาน ได้คว้า 2 รางวัลจาก nPerf เช่นเดียวกัน ได้แก่ รางวัลอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ที่ดีที่สุดในไทยประจำปี 2563 และรางวัลไฟเบอร์ดีที่สุดในไทยประจำปี 2563nPerf ได้ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านของประเทศไทยประจำปี 2563 (Fixed Internet Performances) ซึ่งผลการสำรวจได้รวบรวมจากผู้ใช้งานแอป nPerf ทั้งหมดในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 เก็บผลการทดสอบทั้งหมด จำนวน 12,130,702 ครั้งทรูออนไลน์ สามารถทำคะแนนรวมได้สูงสุด 174,771 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (ISP) รายอื่น มีคะแนนสูงสุดทั้ง• ความเร็วในการดาวน์โหลด 281.40 Mb/s• ความเร็วในการอัปโหลด 175.96 Mb/sนอกจากนี้ยังได้ทดสอบความเร็วไฟเบอร์ ตลอดปี 2563 (FTTH/Fiber to the home) โดยทดสอบทั้งสิ้น 5,177,367 ครั้ง ทรูออนไลน์ได้คะแนนสูงสุด 199,465 คะแนน• ความเร็วสูงสุดในการดาวน์โหลดที่ 504.66 Mb/s• ความเร็วอัปโหลดสูงสุดที่ 317.88 Mb/sซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทรูออนไลน์ในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดแก่คนไทย ด้วยการสรรหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอินเทอร์เน็ตบ้านของไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลกมาตลอด16 ปีได้สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรฐานความเร็ว 1 Gbps รายแรกในประเทศไทย True Gigatex Fiber ในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม Band Steering ที่รวมทุกคลื่นความถี่เป็นหนึ่งเดียว (2.4GHz และ 5GHz) ซึ่งจะเลือกสัญญาณ WiFi ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอัตโนมัติ และอุปกรณ์เสริม True Gigatex Mesh WiFi อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้แรงทั่วบ้าน สำหรับบ้านขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องเดินสาย LAN เพื่อสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และเพิ่มประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวนอกจากจะย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทรูมูฟ เอช และทรูออนไลน์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นผู้นำเครือข่ายที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า รายแรก รายเดียว ที่ครบสุดทุกย่านความถี่แล้ว ยังเป็นเสมือนคำสัญญาว่าเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะดูแลคุณภาพสัญญาณให้ดีที่สุด ทั้ง 4G /5G/ WiFI เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยได้รับประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดตลอดไปทั้งนี้ nPerf เป็นสถาบันทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับโลก ได้ทำการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี สามารถทดสอบได้ทั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน (Fixed Broadband Internet) และโมบายอินเตอร์เน็ต (Mobile Broadband Internet) ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเอกชนในประเทศฝรั่งเศส บริการมาตั้งแต่ปี 2003 ก่อนจะพัฒนามาเป็นแอปพลิเคชัน ทั้งบน iOS Android และ Windows ถือเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ใช้มากที่สุดในตลาด ได้รับความไว้ในใจหมู่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Comcast, Vodafone, Connected Nation, Telefonica, Orange, Three, Wireless United เป็นต้น