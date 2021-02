LINE ชวนเรียน! เปิดศูนย์สอนทำธุรกิจดิจิทัล “LINE Study Room”

ไลน์ (LINE) เปิดศูนย์สอนทำธุรกิจดิจิทัล “LINE Study Room” ย้ำภาพเดินหน้ายกระดับการศึกษา เรียนรู้แพลตฟอร์ม เครื่องมือดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบให้ผู้ประกอบการไทย ย้ำเป็นศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ฟรี เปิดกว้างให้ทั้งนักการตลาดแบรนด์น้อยใหญ่ และ บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้อย่างอิสระ มุ่งให้ความรู้คนไทยใช้เครื่องมือดิจิทัลทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพน.ส.ศรีสุภาคย์ อารีวณิชกุล ผู้อำนวยการธุรกิจองค์กร LINE ประเทศไทย เปิดเผยว่า การทำธุรกิจออนไลน์เป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่ไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป โดย LINE ถือเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่คนไทยคุ้นเคย และได้ถูกพิสูจน์จากช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าและทำการตลาดได้เป็นอย่างดี ทำให้มีคนสนใจเข้ามาใช้ LINE สำหรับทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยจำนวนมากยังใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และยังคงแสวงหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้องอยู่เสมอ“LINE ตระหนักถึงความต้องการนี้ ประกอบกับวิสัยทัศน์ในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชีวิตดิจิทัล (Life infrastructure) จึงได้สร้าง “LINE Study Room” ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์นี้ขึ้น เปิดกว้างให้คนไทยทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งานเครื่องมือธุรกิจของ LINE ได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หวังให้ความรู้ด้านดิจิทัลเป็นรากฐานสำคัญทำให้ธุรกิจไทยเติบโต”สำหรับ “LINE Study Room” เป็นศูนย์การเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มและเครื่องมือ LINE ในการทำธุรกิจได้ฟรี โดยเปิดกว้างให้แก่ทุกคนที่สนใจใช้งาน LINE ในการทำธุรกิจ ตั้งแต่บุคลทั่วไป ผู้ประกอบการรายเล็ก รายใหญ่ ไปจนถึงเอเยนซีการตลาด โดยสามารถเรียนรู้ เข้าใจผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ LINE for Business ทั้งหมดได้ในฮับแห่งนี้ รูปแบบการเรียนแบ่งเป็น 2 ระดับระดับแรกคือ ระดับพื้นฐาน (Basic) เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปไปจนถึงนักการตลาด เอเยนซี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการและโซลูชันเบื้องต้นบนแพลตฟอร์ม LINE ที่สามารถต่อยอดได้เชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น LINE Official Account, Sponsored Sticker, LINE Points, LINE TV, LINE TODAY, LINE lDOL, LINE Ads Platform และ Smart Channelอีกระดับคือขั้นสูง (Advanced) เหมาะสำหรับนักการตลาด และเอเยนซี เพื่อเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโซลูชัน เครื่องมือการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์ม LINE ไม่ว่าจะเป็น LINE Official Account: advanced features, Official Account: API, LINE TV และ LINE Ads Platformหากผ่านบททดสอบท้ายบทเรียนครบตามที่กำหนด ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Badge/Certificate) ในรูปแบบออนไลน์ เป็นเครื่องยืนยันความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้งาน LINE สำหรับธุรกิจ นอกจากนี้ LINE Study Room ยังมีคอร์สพิเศษสำหรับเอเยนซีโดยเฉพาะ เพื่อเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของ LINE ในฐานะเอเยนซีในการให้บริการลูกค้า โดยหากเอเยนซีใดผ่านบททดสอบของคอร์สพิเศษดังกล่าว นอกจากจะได้ประกาศนียบัตรเฉพาะแล้ว ยังมีโอกาสได้รับเลือกเป็น Agency Partner อย่างเป็นทางการบนหน้าเว็บไซต์ LINE for Business อีกด้วยนอกจากการให้ความรู้สู่ผู้ประกอบการไทยในทุกระดับผ่าน LINE Study Room แล้ว กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอย่างกลุ่ม SME ไทย ก็ถือเป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่ LINE ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด และพร้อมผลักดัน พัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ด้วยการเปิดตัว LINE Certified Coach ประจำปี 2021 กองทัพกูรูด้านดิจิทัลกว่า 30 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการรับรองจาก LINE ประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ เป็นผู้ช่วยมืออาชีพให้แก่ SME ไทย คอยชี้แนะ ให้คำปรึกษาในการใช้งานแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่างๆ บน LINE สำหรับการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพน.ส.สกุลรัตน์ ตันยงศิริ ผู้อำนวยการธุรกิจ SME บริษัท LINE ประเทศไทย กล่าวว่าวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของ SME ไทยในการตื่นตัว ปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2021 นี้ เชื่อว่าจะเป็นปีที่เราได้เห็นตลาดดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจ SME ไทยคึกคักและหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม การมองหาผู้ช่วยที่คอยชี้แนะการทำธุรกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ SME ไทยเติบโตไปได้อีกไกลในโลกดิจิทัล"ในปีนี้ LINE ประเทศไทยพร้อมเหล่า LINE Certified Coach จัดเตรียมคอนเทนต์และกิจกรรมมากมาย ที่จะมาช่วยปลดล็อก เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยให้เชี่ยวชาญการทำธุรกิจบนโลกดิจิทัลมากขึ้นได้อย่างแน่นอน"