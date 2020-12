ส่องประโยชน์ AI ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น กับคลิปโฆษณาล้ำๆ โดย “AI ไทยสามารถ by AI for All”

ปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกยุคปัจจุบันกำลังมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยี AI หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence) เข้ามาตอบสนองการใช้ชีวิตของคนมากขึ้นทุกวัน และเชื่อได้ว่า ในอนาคต AI จะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ชอบอะไร ทำอะไร หรือต้องการอะไร AI ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ดังเช่นที่คลิปโฆษณาชิ้นนี้ที่โครงการ “AI ไทยสามารถ by AI for All” ผลิตขึ้นมา โชว์ให้เห็นถึงความสามารถของ AI ได้อย่างน่าสนใจความน่าสนใจสุด ๆ ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เป็นเด็ดขาดของคลิปโฆษณาชิ้นนี้ก็คือ การออกแบบโฆษณาเรื่องนี้ให้มีหลายเวอร์ชั่น โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางซีน ที่ทำให้แต่ละคนเมื่อเห็นโฆษณานี้ จะได้รับชมสถานการณ์ในโฆษณาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคนมาดูกันดีกว่าว่าซีนที่ต่างกันตามความสนใจของแต่ละคนนั้นจะมีซีนอะไรบ้างถ้าคุณเป็นสายเกาที่ชอบแนวหวานซึ้งโรแมนติก AI ก็จะทำการเลือกซีนซีรีส์เกาหลีให้คุณเห็น แต่ถ้าคุณชอบหนังแนวแอคชั่นมันส์ๆ ตื่นเต้นระทึกใจ AI ก็จะเลือกซีนหนังแอคชั่นให้คุณได้รับชมถ้าคุณเป็นสายลุย สายธรรมชาติ AI ก็จะเลือกซีนแผนที่บางกระเจ้าให้กับคุณ แต่ถ้าคุณเป็นสายกินชอบหาคาเฟ่ชิคนั่งพักผ่อนนั่งทำงาน AI จะเลือกแผนที่สามย่านให้กับคุณหรืออีกหนึ่งซีน ถ้าคุณเป็นสายเฟียซ รักสวยรักงาม AI จะเลือกซีนChat bot ที่ช่วยแม่ค้าขายลิปสติกออนไลน์ให้กับคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงAI จะเลือกซีนซื้อหูฟังออนไลน์ให้กับคุณรับชมโฆษณาโครงการAI ไทยสามารถby AI for Allแน่นอนว่า ทั้งหมดนี้คือความสามารถอันน่าสนใจของระบบ AI ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างตรงจุด เป็นความสามารถสุดล้ำที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่ในด้านของการใช้ชีวิตที่ AI เข้ามาเติมเต็มความสะดวกสบายให้เท่านั้น แต่คนที่ทำธุรกิจออนไลน์ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้แบบเต็ม ๆ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ เมื่อมี AI Chatbot เข้ามาเป็นผู้ช่วย ทั้งในการตอบคำถามลูกค้าหรือแม้แต่รับออเดอร์ เวลาที่เราไม่ว่าง ก็ช่วยรักษาโอกาสในการสร้างรายได้ไว้อย่างไม่มีตกหล่น เรียกว่าธุรกิจก็สามารถรันไปได้แม้ในเวลาที่เรากำลังนอนหลับอยู่เลยทีเดียวสุดท้ายแล้ว คงต้องยอมรับว่า ในอนาคต เราคงหนีวิถีชีวิตที่จำเป็นต้องพึ่งAI ไปไม่พ้น และผลงาน VDO โฆษณาชิ้นนี้ที่ปล่อยออกมา ก็นับว่าสื่อสะท้อนอัจฉริยภาพสุดล้ำและประโยชน์ของ AI ให้คนได้รู้จักและเข้าใจอย่างชัดเจนนอกจากนั้น โปรดักชั่นโฆษณานี้ยังมีความเท่และเก๋ไก๋สไตล์ไทยนิยม ทั้งคาแรคเตอร์ตัวละครที่แต่งชุดไทยและใช้การขับเสภานำพาเนื้อหาเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจเชื่อว่า ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ คงเข้าใจ AI กันมากขึ้นแล้ว และหากต้องการเพิ่มเติมความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.aiforall.or.th หรือ Facebook : AI ไทยสามารถby AI for All กันได้เลย #AIไทยสามารถbyAIFORALL#AIFORALL #AIไทยสามารถAdvertorial