ส่องรายละเอียด ‘3BB GIGATainment’ แพ็กเน็ตแรง พร้อมความบันเทิง

ด้วยเหตุนี้การที่จับมือกับทางนำบริการวิดีโอออนดีมานด์เข้ามาเสริมกับจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงคอนเทนต์ความบันเทิงระดับพรีเมียมมากขึ้น ประกอบกับด้วยราคาแพ็กเกจความบันเทิงที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ แพ็กเกจนี้จึงน่าสนใจขึ้นมาทันทีสำหรับแพ็กเกจของคือการนำแพ็กเน็ตความเร็วสูง 1 Gbps / 200 Mbps มาผสมกับบริการสตรีมมิ่งอย่างและมารวมกันกลายเป็นแพ็กเกจที่ให้ทั้งเน็ต และความบันเทิง เริ่มต้นที่ 629 บาท ต่อเดือนโดยผู้ที่ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้น สามารถเลือกได้สูงสุดที่ 1 Gbps / 1 Gbps ในราคา 1,239 บาท ซึ่งที่ผ่านมาถือเป็นผู้ให้บริการเน็ตบ้านที่ได้รับรางวัล “No.1 The Best Fixed Internet Performance 2019 by nPerf” รองรับการใช้งานคอนเทนต์ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 1 Gbps ได้อย่างเต็มสปีด ทางจึงได้มีการอัปเกรดเราเตอร์ให้รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 25%ทั้งนี้ จุดเด่นของคือการเป็นบริการวิดีโอคอนเทนต์สตรีมมิ่งแบบออนดีมานด์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกรับชมภาพยนตร์ และซีรีส์ที่ชื่นชอบได้ตามความต้องการ และยังมีช่องทีวี 6 ช่อง ที่คอยนำภาพยนตร์ระดับพรีเมียมมาให้รับชมกัน ไม่ว่าจะเป็น HBO, Cinemax, HBO Family, HBO Signature, HBO Hitz และ Red by HBOลูกค้าสามารถดูได้ผ่านหลายอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต จนถึงสมาร์ทโฟน และยังสามารถรับชมผ่านจอทีวีที่มี Android TV หรือที่มีฟังก์ชัน Chromecast Built-in เพื่อฉายขึ้นจอจากมือถือ จึงทำให้ได้รับชมภาพยนตร์และซีรีส์อย่างไร้รอยต่อทุกที่ ทุกเวลานอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ และซีรีส์ที่ชื่นชอบมาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเพื่อนำไปรับชมภายหลังได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นมหากาพย์ยอดนิยม Game of Thrones ที่หาดูได้เพียงที่นี่ที่เดียว แบบครบทุกซีซั่นทุกตอน รวมทั้งหนังและซีรีส์ยอดนิยมอื่นๆใน HBO GO เช่น Westworld, Aquaman, Captain America, Fast & Furious Hobbs & Shaw, Blade Runner 2049, Doom Patrol S2, Rambo 5 Last Blood, Godzilla: King of the Monstersส่วนจะมีคอนเทนต์ภาพยนตร์เรื่องดังพร้อมพากย์ไทย และบรรยายไทย สลับสับเปลี่ยนมาให้รับชมกันตลอดเดือนกรกฏาคมผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า Escape Plan2 แหกคุกมหาประลัย 2 Your Secret พลิกซากล่าคดีลับ และ The Golden Eyes ไขปริศนาดวงตามหัศจรรย์ความบันเทิงไม่ได้มีเพียงเท่านี้ 3BB มีแผนจับมือกับพันธมิตรรายอื่นเพื่อเสริมความบันเทิงแบบจัดเต็มให้ถูกใจลูกค้ามากขึ้นอย่างแน่นอนลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งานแล้วต้องการปรับแพ็กเกจเป็นหรือลูกค้าที่ต้องการสมัคร ทำได้ง่ายๆผ่านแอป 3BB Member หรือ www.hbo.3bb.co.th เพื่อนัดเวลาติดตั้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที