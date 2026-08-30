ไล่ล่าเดือด! ตร.เชียงราย สกัดรถกระบะขนยาบ้าจนพลิกคว่ำ ยึดล็อตใหญ่เกือบ 5 ล้านเม็ด รวบ 2 ผู้ต้องหา

ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย สกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติด ไล่ล่ารถกระบะจนพลิกคว่ำในคลอง รวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมยึดยาบ้าล็อตใหญ่เกือบ 5 ล้านเม็ด
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2569 พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 2 ราย ประกอบด้วย นายอะเรผะ สงวนนามสกุล อายุ 33 ปี ชาว จ.เชียงใหม่ และนายตะวัน สงวนนามสกุล อายุ 60 ปี ชาว จ.พัทลุง พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 4,990,000 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และรถยนต์กระบะ 1 คัน
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านถนนสาธารณะเลียบคลองบ้านโพธิ์งาม ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย โดยใช้รถกระบะสีขาวติดกรงด้านหลังเป็นพาหนะ
ต่อมาเวลาประมาณ 19.30 น. เจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยมีลักษณะตรงตามข้อมูล ขับผ่านบริเวณสะพานคลองสาธารณะท้ายหมู่บ้านโพธิ์งาม ก่อนขับเข้าไปภายในสวนผลไม้ เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามและวางกำลังตรวจสอบพื้นที่
กระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น. พบรถกระบะคันดังกล่าวบรรทุกกระสอบจำนวนมากเต็มท้ายรถ และกำลังขับออกจากพื้นที่เพื่อเข้าสู่ถนนสายหลัก เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าหญ้ารกทึบ เจ้าหน้าที่จึงติดตามอย่างกระชั้นชิด
ระหว่างการหลบหนี รถกระบะเกิดเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคลองสาธารณะ เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในรถออกมาได้ ทราบชื่อคือ นายอะเรผะ จากการตรวจค้นภายในรถ พบยาบ้าจำนวน 4,990,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในกระบะ จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี
จากการสอบสวน นายอะเรผะ ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่อยู่ในประเทศเมียนมา ให้ลำเลียงของกลางไปส่งมอบให้กับรถบรรทุกที่จอดรออยู่บริเวณถนนสาธารณะเลียบคลองบ้านโพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่จึงขยายผลไปยังจุดนัดหมาย พบรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน จ.แพร่ จอดอยู่บริเวณดังกล่าว โดยมีนายตะวันเป็นผู้ขับขี่ จึงควบคุมตัวมาสอบสวน
นายตะวันให้การรับสารภาพว่า ได้รับงานผ่านกลุ่มไลน์ให้เดินทางมารับของในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยผู้ว่าจ้างส่งพิกัดจุดรับของให้ พร้อมแจ้งว่าจะมีรถกระบะสีขาวนำสิ่งของมาส่งให้
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่พบข้อความสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ รวมถึงพบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่มีการโอนเงินจำนวนมากเข้าออกบัญชี
เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนเชื่อมโยงพฤติการณ์ของผู้ต้องหาทั้งสองรายว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการลำเลียงยาเสพติด จึงแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไป