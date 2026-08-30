สั่งย้าย 5 เสือ สน.ห้วยขวาง เซ่นมหาดไทยจับผับเถื่อนทุนจีน

MGR Online-ผู้การ 1 สั่งย้าย 5 เสือ สน.ห้วยขวาง เข้า ศปก.บก.น.1 หลังมหาดไทยบุกจับผับเถื่อน 577CLUB ของทุนจีน ในซอยประชาอุทิศ 11 ตั้ง พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รรท.ผกก.สน.ห้วยขวาง
วันนี้ (30 ส.ค.) พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 ลงนามคำสั่ง บก.น.1 ที่ 188/2569 ลงวันที่ 29 ส.ค.2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความว่า เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม ม.68 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการแทนและรักษาการแทน ภายในสังกัด บก.น.1 ดังนี้
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง พ.ต.ท.เอกราช มาละวรรณโณ รองผกก.ป.สน.ห้วยขวาง พ.ต.ท.ธเนศ ศรีจำปา รองผกก.สส.สน.ห้วยขวาง พ.ต.ท.ธนวัฒน์ กมลธรรม สวป.สน.ห้วยขวาง พ.ต.ท.อัครเจตต์ วันแจ้ง สว.สส.สน.ห้วยขวาง ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (ศปก.บก.น.1)
มอบหมายให้ พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.น.1 รักษาราชการแทน ผกก.สน.ห้วยขวาง และให้พิจารณามอบหมายหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจจสังกัด สน.ห้วยขวาง รักษาราชการแทนในตำแหน่งว่างตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สืบเนื่องจาก นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย และ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย สนธิกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (DOPA S.W.A.T.) เปิดปฏิบัติการจู่โจมเข้าตรวจค้นสถานบันเทิง "577CLUB" ตั้งอยู่ภายในซอยประชาอุทิศ 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หลังได้รับการร้องเรียนว่าลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาถึงช่วงเช้ามืด และตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการแต่อย่างใด
จากการสืบสวนและหลักฐานหน้างานค่อนข้างชัดเจนว่า เจ้าของที่แท้จริงน่าจะเป็นชาวจีน เนื่องจากสัดส่วนนักท่องเที่ยวภายในร้านสูงถึงราว 70% เป็นชาวจีน รวมถึงระบบการชำระเงินที่แคชเชียร์นำมาแสดงเพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่าย ล้วนใช้แอปพลิเคชันยอดนิยมของจีนอย่าง WeChat และ Alipay ทั้งสิ้น.