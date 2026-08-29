รับทัพเรือสหรัฐ 5,000 นาย! USS Abraham Lincoln เยือนไทย 2–6 ก.ย. ตม.3 ชวนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี

โฆษก ตม.3 เผยพร้อมรับกำลังพล USS Abraham Lincoln กว่า 5,000 นาย เยือนไทย 2–6 ก.ย.นี้ ชวนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย
วันนี้ (29 ส.ค.) เวลา 13.00 น. ที่ บก.ตม.3 พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.3 ในฐานะโฆษก บก.ตม.3 เปิดเผยว่า พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้กำชับและสั่งการให้ ตม.จว.ชลบุรี และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของกำลังพลกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา จากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมเรือร่วมขบวน ซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,000 นาย มีกำหนดแวะจอดบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2–6 กันยายน 2569 เพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูกำลังพล (Shore Leave) รวมถึงรับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุง ภายหลังปฏิบัติภารกิจในทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนาน
พ.ต.อ.ปริญญา กล่าวว่า ได้กำชับให้หน่วยในสังกัดเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านกำลังพล ระบบและอุปกรณ์สำหรับการตรวจบุคคล รวมถึงการประสานข้อมูลกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ กองทัพเรือ ท่าเรือแหลมฉบัง ตำรวจภูธร ตำรวจท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง สำหรับการแวะเยือนประเทศไทยของเรือกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานั้น มีมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยเรือ USS Abraham Lincoln เคยเดินทางมาแวะท่าเรือแหลมฉบังเมื่อปี 2555 ซึ่งในครั้งนั้นกำลังพลได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชนไทย ทั้งการพัฒนาโรงเรียน ทำความสะอาดวัด รวมถึงเยี่ยมเยียนเด็กและประชาชนในพื้นที่ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
โฆษก ตม.3 กล่าวต่อว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแล้ว ยังถือเป็นโอกาสสำคัญต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากกำลังพลจำนวนหลายพันนายจะออกมาพักผ่อนและท่องเที่ยว มีการใช้จ่ายด้านอาหาร ที่พัก การเดินทาง สินค้า ของที่ระลึก สถานที่ท่องเที่ยว และบริการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระจายเม็ดเงินไปสู่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้ให้บริการ และประชาชนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรี ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการเกินสมควร ไม่หลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรง เพราะพฤติกรรมของผู้ให้บริการและประชาชนที่ผู้มาเยือนได้พบเจอ ล้วนมีส่วนต่อความรู้สึกและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ ทั้งนี้ยังได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารให้กำลังพลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรรับทราบว่า ระหว่างพำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย เคารพขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสถานที่ต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั่วไป เพื่อให้การพักผ่อนและท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่