บุกจับสมาชิกรายสุดท้าย แก๊งเสือปุ่น ยึดปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ หนีเกือบปีซุกบ้านเช่ากับลูก-เมีย

ตร.นนทบุรี ตามรวบลูกน้องเสือปุ่่นได้พร้อมอาวุธปืนเถื่อน หลังหนีคดีปล้นทรัพย์นานกว่า 1 ปี ไปหลบซ่อนบ้านเมียที่จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่28 ส.ต. 2569 เวลาประมาณ 09.30 น. พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชาผกก.สภ.บางศรีเมือง พ.ต.ท.เอกพล ดีผลิผล รอง ผกก.สส.สภ.บางศรีเมือง และ พ.ต.ท.สมพร โพธิ์ศรี สว.สส.สภ.บางศรีเมือง นำโดย ร.ต.อ.ปองพล จันทรปรางกูร รอง.สว.สส.สภ.บางศรีเมือง พร้อมกำลังชุดสืบสวน สภ.บางศรีเมือง ได้เข้าทำการจับกุมตัว นายรุ่งนิรันดร์ โฉมพัตร หรือโบ้ อายุ 33ปี บ้านเลขที่ 111 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีที่ ค.951/2569
สืบเนื่องจาก นายรุ่งนิรันดร์ โฉมพัตร หรือโบ้ อายุ 33 เป็นผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุปล้นทรัพย์ในเครือข่ายเดียวกับ "เสือปุ่น" ซึ่งหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่มานานเกือบ 1 ปี โดยพบพฤติการณ์กบดานด้วยการแอบไปเช่าบ้านพักอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกวัยไม่เกิน 2 ขวบ เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่กระทั่งสืบทราบเบาะแสจากสายลับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้นำหมายศาลเข้าตรวจค้นและจับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าเลขที่ 33/1351 หมู่ที่ 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตรวจค้นพบของกลางประกอบด้วยอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์ (ปืนลูกซองสั้น) ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 1 กระบอก
เครื่องกระสุนปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 3 นัด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา "มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" โดย นายรุ่งนิรันดร์ หรือ โบ้ ถือเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายของแก๊งเสือปุ่นที่ยังหลบหนีอยู่ ทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหามีคดีเก่า คือ 1. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย เมื่อปี 2558 2. ทำอาวุธปืนหรือกระสุนปืนโดยมิได้ได้รับอนุญาติ เมื่อปี 2558 3. มียาเสพติดไว้ครอบครองประเภทหนึ่ง เมื่อปี2555 4. มียาเสพติดไว้ครอบครองประเภทหนึ่ง เมื่อปี 2556 5.ลักทรัพย์ เมื่อปี2550 6. มียาเสพติดครอบครองประเภท 5 เมื่อปี 2564 7. รวมกันในข้อหาปล้นซับเป็นเหตุได้รับอันตรายแก่จิตใจใช้ปืนยิงใช้วัตถุระเบิดหรือกระทำทรมาน, พยายาม ฆ่าในข้อหามีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อปี 2567 8. ปล้นซับชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป เมื่อปี2568