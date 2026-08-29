ก.ตร.ถกมาราธอนเกือบ 9 ชม. เคาะโผนายพลสีกากี โยกย้ายระดับผบช.-ผบก.ล็อตใหญ่

ก.ตร.ไฟเขียวแต่งตั้งระดับ "รอง ผบ.ตร.และจตช.-ผบก." หลังถกนานเกือบ 9 ชั่วโมง พร้อมโยกย้ายนายตำรวจระดับ ผบช.-รอง ผบช. ล็อตใหญ่
วานนี้ (28 ส.ค.) เมื่อเวลา 23.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 8/2569ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน โดยมีวาระคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)และจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ลงมาถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2569 ได้เสร็จสิ้นหลังเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 14.30 น. ใช้เวลายาวนานเกือบ 9 ชั่วโมง
มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ บอร์ดกลั่นกรอง นัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่มี รอง ผบ.ตร. และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรอง จตช. ลงมาถึงระดับ ผบก. วาระประจำปี 2569 โดยใช้เวลาในการประชุมยาวนานกว่า 19 ชั่วโมง ซึ่งจะนำรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าที่ประชุมก.ตร.เพื่อลงมติเห็นชอบขั้นสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มการประชุมนายอนุทิน ได้แจ้งว่า วันนี้เจ็บคออาการไม่ดี ไม่สบาย พร้อมกับจับที่บริเวณลำคอ
ขณะที่เวลาประมาณ 17.00 น.หลังผ่านไปเกือบ 3 ชม. นายอนุทิน ได้เรียก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ หารือคาดว่าเกี่ยวกับข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายในบางตำแหน่ง
ต่อมาเวลา 17.57 น. นายอนุทิน ได้เดินทางกลับโดยมอบหมายให้พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ทำหน้าที่ประธานการประชุมต่อ โดยนายอนุทิน กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า การแต่งตั้งเรียบร้อยดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มีรายงานว่าภายหลังนายกฯ เดินทางกลับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ บอร์ดกลั่นกรอง ที่ห้องประชุม 2 เพื่อพิจารณาในบางตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัว
ต่อมาเวลา 21.00 น.นายอนุทิน ได้เดินทางกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง โดยการประชุมแล้วเสร็จในเวลา 23.00 น.
มีรายงานว่าในส่วนของตำแหน่งผู้บังคับการมีผู้ที่ครองตำแหน่ง 4 ปี ได้รับพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 5-6 ราย คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งว่าง
สำหรับปีนี้มีตำแหน่งว่าง 163 ตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 6 ตำแหน่ง ผบช.ว่าง 19 ตำแหน่ง รอง ผบช.ว่าง 41 ตำแหน่ง ผบก.ว่าง 94 ตำแหน่ง
ระดับรอง ผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส ได้แก่ พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และพล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา รองจตช. เลื่อนเป็นจตช. โดยโยกพล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตช. เป็น รอง ผบ.ตร.
ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 6 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส ได้แก่ พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.4 พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พล.ต.ท.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ผบช.สตส. เป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 และพล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เป็นรอง จตช. โดยโยกพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. เป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.
ระดับ ผบช. ตำแหน่งหลักอยู่ที่เดิม ได้แก่ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นรต.รุ่น 46 พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.นรต.รุ่น 47 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. นรต.รุ่น 48 พล.ต.ท.ยศวินท์ หรรษมนตร์ ผบช.ส. นรต.รุ่น 45 พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9
สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 46 มือทำงาน พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ว่าที่ ผบ.ตร. โยกเป็น ผบช.สตม. พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำสนง.ผบ.ตร.นรต.รุ่น 41 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐโยกเป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. นรต.46 มือทำงาน ศอปส. ทีมปราบสแกรมเมอร์ คนสนิท พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เลื่อนเป็น ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.อาทิชา เปาอินทร์ ผบช.สพฐ.ตร. นรต.รุ่น 44 โยกเป็น ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รองผบช.ภ.4 นรต.รุ่น 48 เลื่อนเป็น ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. นรต.46 เลื่อนเป็น ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รองผบช.ภ.6 นรต.รุ่น 44 เลื่อนเป็น ผบช.ภ.6 พล.ต.ท.ศิรัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จตร.(สบ 8) โยกเป็น ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบช.สยศ.ตร. นรต.รุ่น 45 โยกเป็น ผบช.ภ.8
พล.ต.ท.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 52 โยกเป็น ผบช.ปส. พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผบช.ทท. นรต.รุ่น 42 อดีตนายเวร พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ อดีตผบ.ตร. เลื่อนเป็น ผบช.ทท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผบช.สอท. นรต.46 มือปราบอาชญากรรมไซเบอร์ เลื่อนขึ้นเป็น ผบช.สอท. พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 48 มือทำงานปราบ นอมินีต่างด้าว ของ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ว่าที่ผบ.ตร. ที่ได้รับเยียวยาจาก ก.พ.ค.ตร. เป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผบช.สอท. นรต.รุ่น 45 ได้รับการเยียวยาจาก ก.พ.ค.ตร. เลื่อนขึ้น เป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.นรต.รุ่น 48 เลื่อนขึ้นเป็น ผบช.สทส. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รองผบช.ปส. นรต.รุ่น 50 เลื่อนขึ้นเป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ศิวะแพทย์ รองผบช.สยศ.ตร. ขึ้น ผบช.สยศ.ตร. พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบช.ภ.3 นรต.รุ่น 42 โยกเป็น หัวหน้าจเรตำรวจ (สบ 8) พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 เลื่อนเป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. นรต.45 เลื่อนเป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
ระดับรอง ผบช. อาทิ พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ รองผบช.สทส. เป็นรอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 เลื่อนเป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 เลื่อนเป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เลื่อนเป็น รอง ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม. เป็น รอง ผบช.สทส. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 เลื่อนเป็นรองผบช.สอท. พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคม. เลื่อนเป็น รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เลื่อนเป็น รอง ผบช.ภ.2
พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. โยกเป็น ผบก.รน. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. โยกเป็น ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ ผบก.อก.บช.สอท. โยกเป็น ผบก.ทท.1
พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา จากตำเเหน่งเดิม ผบก.ตอท. โยกเป็น ผบก.สอท.5
พล.ต.ต.สุรชัย สุขใส ผบก.ฝรก. โยกเป็น ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พล.ต.ต.เพลิน กลิ่นพยอม เลขานุการ ตร. อดีตนายเวรพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีต ผบ.ตร. โยกเป็นผบก.อก.บช.ส.
พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 โยกเป็น ผบก.ภ จว.ฉะเชิงเทรา พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 โยกเป็น ผบก.สปพ. 191 พล.ต.ต.ทนงศิลป์ มณีโชติ ผบก.กยศ. โยกเป็น ผบก.น.2 พล.ต.ต.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผบก.น.7 โยกเป็น ผบก.น.6 พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5 โยกเป็น ผบก.สส.สตม. พล.ต.ต.ชูตระกูล ยศมาดี ผบก.ศยก. โยกเป็น ผบก.ภ.จว.นครนายก พล.ต.ต.พงศกร รัศมีโรจน์สกุล ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. โยกเป็น ผบก.สส.บช.ภ.5
พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช รอง ผบก.สปพ. นรต.รุ่น 52 นายเวร พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ว่าที่ ผบ.ตร.ขึ้น เป็น เลขานุการ ตร. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. คนสนิทพล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. เลื่อนเป็น ผบก.ทล. พ.ต.อ.จักษ์ ยังให้ผล ผบก.ศพข.บช.ส. เลื่อนเป็นผบก.ส.3 พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี รองผบก.น.9 เลื่อนเป็น ผบก.น.3 พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รองผบก.น.6 เลื่อนเป็น ผบก.น.5
พ.ต.อ.เทพปทาน นิพิวรรณ์ รองผบก.อคฝ. เลื่อนเป็น ผบก.น.7 พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รองผบก.น.2 เลื่อนเป็น ผบก.น.8 พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล รอง ผบก.ตม.5 เลื่อนเป็นผบก.ตม.5 พ.ต.อ.เศรษฐนัณข์ ปิยะสมบูรณ์ รอง ผบก.ปคม. เลื่อนเป็น ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รองผบก.สอท.1 เลื่อนเป็น ผบก.อก.สอท. พ.ต.อ.พัฒน์เชษฐ์ อุ่นอนันต์ รองผบก ฯ ช่วยราชการ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เลื่อนเป็น ผบก.ประจำ บช.ก. พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รองผบก.ภ.จว.ชลบุรี เลื่อนเป็นผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รองผบก.ภ.จว.จันทบุรี เลื่อนเป็นผบก.ภ.จว.จันทบุรี
พ.ต.อ.เธียรธรรม์ กัลยาวัฒนาเจริญ รอง ผบก.อก.ภ.5 เลื่อนเป็น ผบก.ภ.จว.ลำพูน พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5 เลื่อนเป็น ผบก.สส.บช.ภ.3 พ.ต.อ.รณภพ พัฒนา รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เลื่อนเป็นผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รองผบก.ตม.6 เลื่อนเป็น ผบก.สส.บช.ภ.1 พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ รอง ผบก.สอท. เลื่อนเป็น ผบก.สท.