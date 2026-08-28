ควบคุมได้แล้ว! เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ เร่งสำรวจความเสียหาย ประสานพฐ.หาสาเหตุ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาเกือบ 3 ชม. ควบคุมเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้แล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสากู้ภัยบาดเจ็บ 3 ราย ด้านตำรวจเร่งตรวจสอบความเสียหาย ประสานเจ้าหน้าที่พฐ.หาสาเหตุ
วันนี้ (28 ส.ค.) จากกรณีเมื่อเวลา 20.42 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน คลองถมเซ็นเตอร์ ถนนวรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เบื้องต้นมีรายงานว่า ต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้า และเนื่องจากภายในอาคารมีเชื้อเพลิง วัสดุพลาสติก ร้านแก๊สและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเข้าระงับเหตุ พร้อมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง ล่าสุดเวลา 23.13 น. ศูนย์วิทยุพระราม199 แจ้งว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 2 ราย และอาสากู้ภัย 1 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พลับพลาไชย1 อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย พร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ โดยประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป