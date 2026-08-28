ด่วน! เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ จนท.เร่งระดมฉีดน้ำสกัด

ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กลางกรุง เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัด หวั่นลุกลามอาคารข้างเคียง
วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 20.42 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเหตุเพลิงไหม้ภายใน คลองถมเซ็นเตอร์ ถนนวรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เบื้องต้นมีรายงานว่า ต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้า และเนื่องจากภายในอาคารมีเชื้อเพลิง วัสดุพลาสติก ร้านแก๊สและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเข้าระงับเหตุ พร้อมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมเพลิงและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์เพิ่มเติม โดยยังไม่มีรายงานข้อมูลความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดเวลา 21.51 น. กันสาดของอาคารเริ่มทรุดตัว เบื้องต้นมีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย นำส่งโรงพยาบาลกลาง
เวลา 22.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ โดยนายสุริชัย รวิวรรณ ผอ.สปภ. รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เวลา 22.16 น. อาคารเริ่มมีการทรุดตัว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลาม
เวลา 22.41 น. เบื้องต้นในที่เกิดเหตุได้รับรายงานมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 3 ราย คือ อาสาสมัคร กู้ภัย,เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสวนมะลิ, เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามเสน มีการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลกลาง
เวลา 22.48 น. เพลิงได้ลุกลามอาคารใกล้เคียง ด้านฝั่งถนนยมราชสุขุม ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นร้านจำหน่ายเครื่องเสียง และอุปกรณ์จำพวก บลูทูธ, แบตเตอรี่, ตู้ลำโพง และสายไฟ
ล่าสุดเวลา 23.13 น. ศูนย์วิทยุพระราม199 แจ้งว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว