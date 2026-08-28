“อนุทิน” ถก ก.ตร. เคาะโผนายพลสีกากี เจ้าตัวบอกเจ็บคอ ไม่สบาย คาดประชุมยาวหลายชั่วโมง

“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะ ก.ตร. พิจารณาแต่งตั้งระดับ "รอง ผบ.ตร. ถึง ผบก." วาระปี 2569 หลังบอร์ดกลั่นกรองใช้เวลาถกนานกว่า 19 ชั่วโมง ขณะที่นายกฯ ยอมรับเจ็บคอและไม่สบาย คาดประชุมยาวหลายชั่วโมง เหตุมีทั้งตำแหน่งว่าง 169 ตำแหน่ง โยกสลับอีกกว่า 100 ตำแหน่ง
วันนี้ (28 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 8/2569 โดยมีวาระคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)และจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ลงมาถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2569
มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ บอร์ดกลั่นกรอง นัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่มี รอง ผบ.ตร. และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรอง จตช. ลงมาถึงระดับ ผบก. วาระประจำปี 2569 โดยใช้เวลาในการประชุมยาวนานกว่า 19 ชั่วโมง ซึ่งจะนำรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าที่ประชุมก.ตร.เพื่อลงมติเห็นชอบขั้นสุดท้าย
สำหรับปีนี้มีตำแหน่งว่าง 163 ตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 6 ตำแหน่ง ผบช.ว่าง 19 ตำแหน่ง รอง ผบช.ว่าง 41 ตำแหน่ง ผบก.ว่าง 94 ตำแหน่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มการประชุมนายอนุทิน ได้แจ้งว่า วันนี้เจ็บคออาการไม่ดี ไม่สบาย พร้อมกับจับที่บริเวณคอ ทั้งนี้ คาดว่าการประชุมจะใช้เวลาในการพิจารณานานหลายชั่วโมง เนื่องจากมีตำแหน่งที่ว่างจำนวนมากถึง 163 ตำแหน่ง รวมโยกสลับระนาบเดียวกันอีกกว่า 100 ตำแหน่ง
ขณะที่เวลาประมาณ 17.00 น.หลังผ่านไปเกือบ 3 ชม. นายอนุทิน ได้เรียกพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ หารือคาดว่าเกี่ยวกับข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายในบางตำแหน่ง
ต่อมาเวลา 17.57 น. นายอนุทิน ได้เดินทางกลับโดยมอบหมายให้พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ทำหน้าที่ประธานการประชุมต่อ โดยนายอนุทิน กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า การแต่งตั้งเรียบร้อยดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มีรายงานว่าภายหลังนายกฯ เดินทางกลับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ บอร์ดกลั่นกรอง ที่ห้องประชุม 2 เพื่อพิจารณาในระดับผบช.ในบางตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 21.00 น. นายอนุทิน ได้เดินทางกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง ก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้นในเวลา 23.00 น. รวมระยะเวลาการประชุมยาวนานเกือบ 9 ชั่วโมง