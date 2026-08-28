จับจริง! สามล้อ-แท็กซี่ จอดกีดขวางป้ายรถเมล์หน้า MBK ต้นตอทำจราจรติดขัด

ตำรวจจราจร สน.ปทุมวัน กวดขันวินัยจราจร ลุยจับรถสามล้อ-แท็กซี่จอดกีดขวางป้ายรถเมล์หน้า MBK ทำรถติดยาว
วันนี้ (28 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. พ.ต.ท.เกริก แก้วแสนตอ รอง ผกก.จร.สน.ปทุมวัน สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ปทุมวัน ลงพื้นที่กวดขันวินัยจราจรบริเวณถนนพญาไท หน้าศูนย์การค้า MBK โดยเน้นจับกุมรถสามล้อและรถแท็กซี่ที่จอดรถกีดขวางบริเวณป้ายหยุดรถประจำทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรและการใช้บริการของประชาชน
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุมรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดกำลังประจำจุดควบคุมสัญญาณไฟ และปรากฏกายอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้การสัญจรบริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ปทุมวัน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการจราจรบริเวณดังกล่าวยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี