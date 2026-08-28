ทีม สว.สำรอง จี้ รมว.ยธ. หยุดฟ้องปิดปาก - ล่าตัวคนปล่อยเอกสารสำนวนลับคดีฮั้ว สว.

MGR Online - สว.สำรอง ร้อง รมว.ยุติธรรม หยุดฟ้องปิดปากพลเมืองดี พร้อมเร่งรัดคดีฮั้ว สว. เตะถ่วงกว่า 2 ปี "พ.ต.อ.มนัส" แฉ กกต. ปัดตกเบาะแสทุจริตขอนำความจริงมาตีแผ่
วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล พร้อมอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ( สว.สำรอง ) และภาคประชาชนจำนวน 20 คน เดินทางเข้าเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หยุดการก้าวก่าย แทรกแซง และฟ้องปิดปากพลเมืองดีผู้ที่ชี้เบาะแสในขบวนการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือขบวนการล้มล้างการปกครอง โดยมี นายกิตติวิทย์ คงบุญรักษ์ หัวหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับมอบแทน
นายอัครวัฒน์ เปิดเผยว่า วันนี้ภาคประชาชนและผู้ที่เคยสมัครสมาชิกวุฒิสภาปี 2567 มายื่นหนังสือถึงรมว.ยุติธรรม สืบเนื่องจากประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีการนำสำนวนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงการเลือกตั้ง สว. มาตีแผ่ให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งสะท้อนถึงการประวิงเวลา เตะถ่วง หรือดึงเรื่องไม่ให้คดีเดินทางไปถึงศาลฎีกา แม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า 2 ปี ทั้งที่เรื่องดังกล่าวถูกส่งไปยังหน่วยงานอิสระอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหน่วยงานดูแลคดีฟอกเงินและอั้งยี่ซ่องโจร แต่คดีกลับยังคงอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและยิ่งนานวันยิ่งพบผู้เกี่ยวข้องลุกลามไปจนถึงประเด็นการล้มล้างการปกครอง ทำให้ข้าราชการผู้ใหญ่หลายคนอาจถูกมองว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือไม่
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า การพบเห็นขบวนการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกภาคส่วน รวมถึง กระทรวงยุติธรรมและองค์กรอิสระต้องร่วมมือกันนำพยานหลักฐานจากผู้ชี้เบาะแสมาเปิดเผยต่อสาธารณชน แต่วันนี้กลับปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีพื้นหลังเป็นข้าราชการตำรวจ กลับมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการติดตามหาตัวผู้ปล่อยข่าวหรือนำเอกสารสำนวนมาลงโทษ แทนที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องคนดีที่นำความจริงมาตีแผ่ ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 ระบุไว้ชัดเจนว่าหากพบการทุจริตคอร์รัปชัน ประชาชนและข้าราชการมีหน้าที่ต้องนำข้อเท็จจริงไปสู่การสืบสวนสอบสวนและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
“พร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสรุปสำนวนคดีของกลุ่มบุคคลที่ถูกออกหมายเรียกกว่า 229 คน ซึ่งประกอบด้วย สว. และผู้สนับสนุนจากพรรคการเมืองหรือบุคคลภายนอก อย่างตรงไปตรงมา โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อประชาชนชาวไทยกว่า 60 ล้านคนอย่างเป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่ง และหยุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดผู้ที่นำเอกสารหลุดออกมาเปิดเผย”
ด้าน พ.ต.อ.มนัส นครศรี อดีตผู้ตรวจการเลือกตั้ง จ.สมุทรปราการ และอดีตที่ปรึกษากฎหมายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตนเคยมีความศรัทธาในองค์กรทั้ง กกต. และกรมคุ้มครองสิทธิฯ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม แต่เมื่อเข้าไปทำงานจริงกลับพบว่าตรงกันข้าม เหตุผลที่มีการนำเอกสารในสำนวนหลุดออกมานั้น เป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่เชื่อมั่นในการทำงานของ กกต. และเลขาธิการ กกต. อย่าง นายแสวง บุญมี โดยตนเคยเป็นผู้พบเบาะแสการทุจริต การฮั้ว และการทำโพยจัดตั้งที่เมืองทองธานี และได้แจ้งให้นายแสวงรับทราบ แต่นายแสวงกลับระบุว่าให้ปล่อยไปเพราะมีการวางแผนกันไว้แล้ว และเมื่อตนรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังผู้บริหาร ประธานกลับเลือกที่จะช่วยเหลือกันและมองว่าตนโกหก
พ.ต.อ.มนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมายกำหนดให้ กกต. มีอำนาจเวลา 1 ปีในการสะสางเรื่องนี้ให้ปรากฏความจริงและส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา แต่เวลาผ่านไปกว่า 2 ปีแล้วเรื่องก็ยังไม่คืบหน้า สร้างความกดดันให้กับประชาชนที่ต้องการเห็นความยุติธรรม พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดหน่วยงานที่ควรมีหน้าที่จับโกงการเลือกตั้ง กลับกลายมาเป็นผู้จัดระบบการเลือกตั้งเสียเอง ซึ่งตนได้เคยประกาศเรื่องนี้ในสภามาแล้ว และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ตนซึ่งเข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากไม่มีเงินจ้างทนาย กลับถูก กกต. ปลดออกจากการเป็นที่ปรึกษาของกรมคุ้มครองสิทธิฯ