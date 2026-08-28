อสส.ร่วมประชุมเสวนา การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน ที่สิงคโปร์

อัยการสูงสุด นำคณะร่วมประชุม CLAF 2026 หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอกลไก การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน
นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม Chief Legal Advisors Forum (CLAF) 2026 ตามคำเชิญของนายลูเซียน หว่อง (Mr. Lucien Wong) อัยการสูงสุดสิงคโปร์ และนายเอ็ดวิน ตง (Mr. Edwin Tong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
สำหรับหัวข้อการประชุมในปีนี้ คือ “State and Investment Disputes - What lies ahead” โดยอัยการสูงสุดได้เข้ารับฟังการเสวนา พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับวิวัฒนาการและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากลในกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน การแก้ปัญหาที่ภาครัฐประสบในการระงับข้อพิพาทกับนักลงทุน พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอเพื่อปฏิรูปกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนโดยคำนึงถึงดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับนักลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือร่วมกันกับอัยการสูงสุด ผู้บริหารระดับสูงของประเทศต่างๆ ผู้แทนของศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน และผู้แทนของศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย