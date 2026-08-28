“ปานเทพ” แฉขบวนการปล่อยเฟกนิวส์คดีแตงโม ยัน ดีเอสไอ ส่งสำนวน 54 แฟ้มให้ ป.ป.ช. ฟันเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวบิดเบือนคดี

“ปานเทพ” แฉขบวนการปล่อยเฟกนิวส์คดีแตงโม ตั้งคำถามสื่อหลายสำนักใช้ข้อความตรงกัน หลังดีเอสไอ ส่งสำนวน 54 แฟ้มให้ ป.ป.ช. ฟันเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวบิดเบือนช่วยคนบนเรือ ย้ำคดียังไม่ยุติ จี้ตรวจสอบที่มาข่าวใครอยู่เบื้องหลัง
วันนี้ (28 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน บ้านพระอาทิตย์ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมนายเอกราช นามโภคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ในฐานะโปรแกรมเมอร์ผู้ตรวจสอบ GPS คดีแตงโม และนายคมสัน โพธิ์คง ที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิฯ ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงหลังจากพบว่ายังคงมีการบิดเบือนคดีคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม” ภัทรธิดา หรือ นิดา พัชรวีระพงษ์ ไม่เลิก แม้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้ยื่นสำนวนคดีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.แล้ว
นายปานเทพ เปิดเผยว่า การแถลงข่าวครั้งนี้ เนื่องจากสงสัยว่ามีขบวนการบิดเบือนข้อเท็จจริงปล่อยข่าวการทำงานของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ที่สืบสวนข้อเท็จจริง ตามข้อกล่าวหากรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดตามมาตรา 157 มีการส่งสำนวนกว่า 54 แฟ้ม ให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ต่อมามีการนำเสนอข่าวอ้างคำพูดของนายเกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ว่า อธิบดี ดีเอสไอ สั่งยุติการสืบสวนคดีแตงโม เนื่องจากไม่พบมูลความผิด แพร่ผ่านสื่อมวลชนและเพจข่าวหลายแห่ง สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม ซึ่งนายเกรียงศักดิ์ ยืนยันว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์ข้อความดังกล่าวกับสื่อใด แต่กลับพบข้อความเดียวกันเผยแพร่ในหลายสำนัก ทั้งเพจ “อนุวัต จัดให้” ไทยพีบีเอส The Room 44 และ Bright TV ขณะที่บางสำนักนำเสนอเนื้อหาใกล้เคียงกันโดยอ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อ
ด้าน THE STANDARD นำเสนอข้อมูลโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ดีเอสไอ ไม่สามารถตั้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่ถูกร้องเรียนเรื่องบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในคดีแตงโมได้ เนื่องจากไม่พบมูลเพียงพอ ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเป็นข้อมูลจากฝ่ายใด และเหตุใดจึงสวนทางกับการที่ดีเอสไอ ส่งสำนวน 54 แฟ้มให้ ป.ป.ช.พิจารณา
ภายหลังเกิดกระแสทักท้วง นายอนุวัต เฟื่องทองแดง ได้โทรศัพท์ขอโทษนายเกรียงศักดิ์ พร้อมลบข้อความเดิมและลงข้อมูลแก้ไข โดยชี้แจงว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สื่อข่าวพื้นที่ส่งข่าวมาครบถ้วนถูกต้อง แต่ขั้นตอนการรีไรต์มีเหตุการณ์ 2 อย่าง คือ มีการปิดเสียงนายเกรียงศักดิ์ แล้วเอาข้อความบิดเบือนที่เป็นรายงานข่าวมาแปะว่าเป็นคำพูดของนายเกรียงศักดิ์ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด ตนจึงถามว่ารับงานมาหรือไม่ ซึ่งนายอนุวัต ก็ได้ขอโทษในความผิดพลาดและยืนยันว่าไม่เคยรับงานใคร
"ประเด็นนี้ผมไม่ติดใจ แต่ติดใจว่าข้อความดังกล่าวที่บิดเบือนดังกล่าวว่ามีที่มาอย่างไร ทำไมถึงสอดรับกับวันก่อนหน้าที่มีขบวนการปล่อยข่าวที่ไม่ระบุตัวตนของแหล่งข่าวว่าเจ้าหน้าที่ดีเอสไอไม่รับคดีแล้ว เรื่องทั้งหมดยุติแล้ว ไม่มีฆาตกร ไม่มีการรับเป็นคดีพิเศษ ไม่มีใครมีความผิด จึงไม่มีใครชี้มูล อันนี้เป็นการเต้าข่าวยัดปากเจ้าหน้าที่ดีเอสไอโดยที่เขาไม่ได้พูดเลย"นายปานเทพ กล่าวและว่า นายเกรียงศักดิ์ ยังโทรศัพท์พูดคุยกับตนโดยระบุว่ารู้สึกทุกข์ใจและนอนไม่หลับ เนื่องจากถูกนำชื่อไปอ้างเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เจ้าตัวไม่ได้พูด
นายปานเทพ ได้ตั้งคำถามไปถึงกองบรรณาธิการและทีมรีไรต์ข่าวว่า ข้อความต้นทางมาจากใคร เหตุใดสื่อหลายแห่งจึงใช้ข้อความเหมือนกัน และเป็นเพียงความผิดพลาดในการทำข่าว หรือมีผู้ส่งข้อมูลมาให้เผยแพร่โดยมีเป้าหมายบิดเบือนคดี พร้อมถามตรง ๆ ว่า รับงานมาหรือไม่?
สำหรับไทยพีบีเอส นายปานเทพ กล่าวว่า ตนได้โทรศัพท์ทักท้วง ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออก ขณะที่ The Room 44 และ Bright TV ถูกพบว่าเผยแพร่ข้อความในลักษณะเดียวกัน โดยนายเกรียงศักดิ์อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่นำคำพูดอันเป็นเท็จมาอ้างในชื่อของตน ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ในขณะนี้คือ ดีเอสไอ ส่งสำนวนคดีแตงโมจำนวน 54 แฟ้มให้ ป.ป.ช.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนบุคคลใดจะถูกชี้มูลหรือมีความผิดหรือไม่ ยังต้องรอการตรวจสอบของ ป.ป.ช. จึงไม่ควรสรุปล่วงหน้าว่าคดีไม่มีมูลหรือถูกยุติแล้ว
"ส่วนประเด็นที่ร้องต่อเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ให้ตรวจสอบชุดทำคดีบิดเบือนข้อมูลในสำนวน มีความมั่นใจว่า การส่งสำนวนให้กับ ป.ป.ช. จำนวนมาก ถึง 54 แฟ้ม มีรายละเอียดกว่า 1 หมื่นหน้ากระดาษ แสดงว่ามีข้อมูลสำคัญ แต่เมื่อเป็นเรื่องการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ จึงจำเป็นต้องส่งมอบให้ ป.ป.ช.เป็นผู้พิจารณาชี้มูลความผิด ยืนยันว่าการทำงานของภาคประชาชนเป็นไปตามเป้า"นายปานเทพ กล่าวและว่า ได้พูดคุยกับพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ที่ไปส่งสำนวนให้ ป.ป.ช. ระบุว่าในสำนวนมีการระบุชื่อเจ้าหน้าที่ และหากมีหลักฐานเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาในสำนวนได้ แสดงให้เห็นว่าสำนวนมีมูลความจริงตามคำร้อง
ด้านนายคมสัน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบข้อพิรุธหลายประเด็น ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การนำเรือซึ่งเป็นของกลางออกจากการควบคุม รวมถึงข้อมูลเรื่องบาดแผลของแตงโมที่ปรากฏในเอกสารบางส่วนไม่ตรงกัน ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเจ้าพนักงานสืบสวนและสอบสวนในคดีนี้ ได้ร่วมกันบิดเบือนคดีความ สร้างพยานหลักฐานเท็จ ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือไม่
ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ หากพบว่ามีส่วนร่วม สนับสนุน หรือช่วยเหลือในการกระทำความผิด ก็ต้องพิจารณาความรับผิดตามกฎหมายเช่นกัน
สำหรับ ดีเอสไอ การส่งสำนวน 54 แฟ้มให้ ป.ป.ช. เป็นการส่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ ไม่ได้หมายความว่าทุกประเด็นถูกยุติ และหากพบว่าต้องสอบสวนต่อ ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปได้
นายปานเทพ ยังตั้งข้อสงสัยเรื่องของขบวนการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนี้ เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนอาจเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นนายพล ที่จะมีการพิจารณาในวันนี้ เนื่องจากมีตำรวจที่อยู่ในชุดทำคดีนี้ เข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแถลงข่าววันนี้ได้มีการนำภาพถ่าย คำให้การ และหลักฐานในชั้นพิจารณาคดี ถูกนำมาเปรียบเทียบกับลำดับเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุที่แตงโมเสียชีวิต และการตั้งข้อสังเกตุ ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการแถลงข่าววันนี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่า ทางมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ที่ยื่นคำร้องให้ดีเอสไอ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำสำนวนคดีมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยไม่ได้ระบุตัวผู้ถูกกล่าวหา พร้อมยืนยันว่าการระบุตัวบุคคล 40 ราย เป็นการดำเนินการโดยดีเอสไอ ไม่ได้มาจากภาคประชาชน พร้อมย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่เป็นการหาว่าใครเป็นฆาตกร แต่เป็นการหาว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนคดีนี้บ้าง