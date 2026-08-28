“วิเชียร” อดีตนายกสภาทนายความ กางเงื่อนไข พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข ฯ ใครได้-ใครอด เผย 4 ฐานความผิดหมดสิทธินิรโทษกรรม
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2569 ดร.วิเชียร ชุบไธสง อดีตนายกสภาทนายความให้ความรู้กฎหมาย ฐานความผิดต้องห้าม หมดสิทธิได้รับการนิรโทษกรรมว่า พระราชบัญญัติ สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. 2569 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2569 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป สาระสำคัญที่ผู้กระทำความผิดไม่มีสิทธิ ได้รับการนิรโทษกรรมเป็นไปตาม ตามมาตรา 3 ซึ่งได้กำหนดฐานความผิดไว้ดังนี้
1.การกระทำความผิดฐานทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
2. การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
3. การกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297
4. กระทำความผิดต่อส่วนตัว หรือที่เป็นการกระทำที่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่ม
การนิรโทษกรรมในครั้งนี้ ได้กำหนดให้บุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง หรือแสดงออกทางการเมือง อันมีมูลเหตุจากความขัดแย้งทางการเมือง หรือแรงจูงใจทางการเมืองที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2568
ได้กระทำการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายต่างๆ จำนวน 31 พระราชบัญญัติ รวมทั้งความผิดที่เกี่ยวพันกัน ให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดและให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและไม่ถือเป็นผู้เคยกระทำความผิด รวมถึงพ้นจากความรับผิดทางอาญาและทางพินัยเท่าที่ไม่ขัดกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ ถ้าผู้ได้รับสิทธิตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดยังไม่ได้ถูกฟ้องคดีต่อศาล หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการก็ให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการระงับ หรือยุติการสอบสวน หรือการฟ้องคดี หากบุคคลนั้นถูกฟ้องต่อศาลแล้วและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ก็ให้ศาลยุติการพิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความ
ถ้าคดีใดที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดและถ้าผู้นั้นอยู่ในระหว่างการรับโทษให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวผู้นั้นไป
กรณีที่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรมของผู้กระทำความผิด หรือมีการบันทึกไว้ในฐานะเป็นประวัติอาชญากรรม ให้ประวัติอาชญากรรมนั้นสิ้นผลและจะนำประวัติอาชญากรรมนั้นไปใช้ยันบุคคลนั้นในทางที่เป็นโทษไม่ได้
ถ้าการกระทำความผิดนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางแพ่งแก่หน่วยงานของรัฐ ให้การดำเนินคดีแพ่งโดยหน่วยงานของรัฐเป็นอันยุติลงและไม่ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องร้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหายอีก ถ้าศาลมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งให้ผู้ใดชำระค่าเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐก็ให้การชดใช้ค่าเสียหายหรือการบังคับคดีให้หน่วยงานรัฐนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง แต่ไม่กระทบต่อการชำระหนี้ หรือการบังคับคดีที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ แต่ไม่ตัดสิทธิของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้นั้นในการที่จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง
หากผู้กระทำความผิดซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในขณะกระทำความผิดร้องขอไม่ว่าผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ก็ตาม แม้ได้กระทำความผิดที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ตาม เว้นแต่ได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หากคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเห็นเป็นการสมควรให้การจัดแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิดแล้วส่งแผนพร้อมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา หรือให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลที่คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาเพื่อให้ใช้มาตรการและสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษา ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และให้ศาลมีอำนาจรับฟังความเห็นของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขประกอบการพิจารณาสั่งใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาไม่ว่าคดีนั้นจะอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลใด