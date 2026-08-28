ปมบัตร ลต.ใส่บาร์โค้ด-ฮั้ว สว. กกต.เสี่ยงเผชิญกรรมคุก

กกต.เริ่มกังวล ปมใส่บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดยันทำถูก แต่ก่อพิรุธ จับตา 28 ก.ย.ศาลตัดสินผล ลต.โมฆะหรือไม่ มึนก่อปัญหายังมากไม่พอ ดองตรวจสอบ สว. 2 ปีจะเอาโทษอาญา ฟาดจ่าย-เรียกเงินโกงสอบท้องถิ่นกับปล้นชาติ ปชช.
เมื่อ 27 ส.ค. 2569 นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน กล่าวในรายการประเทศไทยต้องมาก่อน ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หมกปัญหาไว้มากมายจนกลายเป็นดินพอกหางหมูถึงวันนัดชี้ชะตาในเดือนเดียวกัน จึงมีสภาพเปราะบางเสี่ยงเผชิญกรรมคุก
กรณีปัญหาบัตรเลือกตั้ง 2569 ใส่บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด มีโอกาสผลตัดสินจะออกมา 50 ต่อ 50 คือ ขึ้นอยู่กับศาล รธน.จะวินิจฉัยเป็นความผิดหรือไม่ผิด เพราะถ้าผิดคือไม่ลับ การเลือกตั้ง 2569 ต้องเป็นโมฆะ ซึ่ง สภา 500 สส. คงล้มกันทั้งกระดาน ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ และฝ่ายค้านอาจไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจหากยื่นญัตติชักช้ากว่า ศาล รธน. นัดตัดสินในวันที่ 28 ก.ย.นี้
การเลือกตั้งทั่วไปในอดีตของไทย เคยมีโมฆะถึงสองครั้งเพราะขัด รธน. คือเมื่อปี 2547 เหตุคูหาลงคะแนนเสียงไม่เป็นความลับ และปี 2557 เกิดจากไม่ได้เลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศ และทั้งสองครั้งนี้ลงท้ายถูกรัฐประหาร ดังนั้น ผลการวินิจฉัยของศาล รธน.ในวันที่ 28 ก.ย.นี้ จึงต้องติดตาม เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยในวงกว้างหรืออาจลงท้ายเหมือนการเลือกตั้งโมฆะทั้งสองครั้งที่ผ่านมา
อีกทั้งกล่าวว่า การเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 มีการทักท้วงบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง แต่ กกต.มั่นใจไม่ได้ทำผิด สิ่งน่ากังวลเพราะหลังจากนั้น การเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-สก. และการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.กลับไม่ใส่บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งอีกเลย
"ถ้าตัวเอง (กกต.) เชื่อว่า เป็นความลับ อย่างที่นายแสวง (แสวง บุญมี เลขา กกต.) บอกมั่นใจตั้งแต่วันแรก ทำไมบัตรเลือกตั้งหลังจากนั้นจึงไม่ใส่ (บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด) มองอย่างวิญญูชนว่า ถ้าเรามั่นใจ มันต้องยืนสู้กระต่ายขาเดียวเลย ทำไมต้องสร้างพิรุธให้กับตัวเองด้วย"
พร้อมทั้งกล่าวว่า ในวันไต่สวนพยาน 5 ปาก ศาล รธน. ให้ประธาน กกต.มาร่วมรับฟังด้วย และการเดินเผชิญสืบอาจถูกตีความว่า จะเป็นจุดเปลี่ยนของคดีบัตรเลือกตั้งก็ได้ ซึ่งเริ่มมีความเห็นเชื่อไปในทำนองนี้หนาหูยิ่งขึ้น
นายจตุพร กล่าวว่า ถ้าศาล รธน.วินิจฉัยการลงคะแนนเสียงไม่เป็นความลับ ดังนั้น กกต.จึงอยู่ในสถานการณ์เปราะบางอย่างยิ่ง ต้องรับผิดชอบทางแพ่งซึ่งเสียหายนับพันล้านบาทและอาญา ทั้งที่ไม่มีเหตุผลใดๆ เลยต้องใส่บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง
ส่วนฮั้ว สว. ฝ่ายค้านย้ายจัดเวทีเสวนาเปิดหลักฐานตรวจสอบการเลือก สว. วันที่ 28 ส.ค.ไปที่สภา มี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย มาร่วมอภิปรายด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่า เวทีฝ่ายค้านเปิดโปงเอกสารคณะอนุกรรมการไต่สวนฯ ชุดที่ 26 ซึ่งกระทรวงยุติธรรมให้ดีเอสไอ แจ้งความเอาผิดกับผู้เปิดเผย
อีกทั้งกล่าวว่า ตนมีบทเรียนเปิดเผยเอกสารราชการถึง3 กรณี จนมีโทษจำคุกมาแล้ว ทั้งที่นำความจริงมาเปิด แต่ต้องแลกด้วยการถูกดำเนินคดี ดังนั้น ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานวิปฝ่ายค้านและเป๋า-ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผอ.ไอลอว์ (iLaw) ต้องน้อมรับกันให้ได้เมื่อคดีถึงปลายทาง
อย่างไรก็ตาม กกต.จะปิดฉากกรณีฮั้ว สว.ในวันที่ 7 ก.ย.นั้น ตนเห็นว่ามีแนวตัดสินหลายแนวทาง แบบแนวชุดที่ 26 ส่งศาลการเมืองพิจารณา หรือแนวขุดที่ 36 ไม่ฟ้องสักคน หรือพบกันครึ่งทางฟ้องบางส่วนเท่านั้น
นอกจากนี้ กกต.ยังเปิดตัวเลขผู้ไม่มีสิทธิ์สมัคร สว. 1,767 รายต้องถูกดำเนินคดีอาญ 1-10 ปี และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 20 ปี รวมทั้งมีโทษปรับอีก ซึ่งความเป็นจริงคุณสมบัติผู้สมัคร สว.นั้น ต้องตรวจคุณสมบัติก่อนที่จะมีการเลือก ไม่ใช่ผ่านมา 2 ปีเพิ่งแจ้งขาดคุณสมบัติในฐานะเป็นผู้สมัคร ดังนั้นจึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของ กกต.
"ทั้งที่เรื่องแบบนี้ (ตรวจคุณสมบัติ) ไม่ต้องรอถึง 2 ปี ความจริงใช้เวลาไม่กี่วันก็ตรวจสอบได้ ดังนั้น กกต.ต้องทบทวนอะไรอีกมากมาย เพราะมีปัญหาสะสมยิ่งกว่าดินพอกหางหมู พันกันมัวไปหมดในเดือนกันยายน”
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการโกงสอบท้องถิ่นว่า จะมีทยอยจับกันมากขึ้นเพื่อปราบให้สิ้นซาก โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ ปปช. กำหนดเวลาตรวจสอบไว้ภายใน 6 เดือน สิ่งสำคัญสังคมถือว่า การจ่ายเงินโกงสอบเป็นการปล้นชาติ ประเทศ ประชาชน