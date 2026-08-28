สถาบันคู่อริยกพวกตีกันบนสกายวอล์คเจ็บ 4 - ตร.ปทุมวันรวบ 8 ผู้ก่อเหตุดำเนินคดี

MGR Oonline - เดือดกลางกรุงแต่เช้า! นักศึกษา 2 สถาบันชื่อดัง ยกพวกตะลุมบอนบนสกายวอล์คแยกปทุมวัน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย ประชาชนแตกตื่นหนีตายวุ่น ตำรวจคุมตัว 8 ราย ไปสอบสวนดำเนินคดี
วันนี้ (28 ส.ค.)เมื่อเวลา 07.50 น.ตำรวจ สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาสองสถาบันคู่อริก่อเหตุยกพวกทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันบริเวณบนสกายวอล์ค แขวงและเขตปทุมวัน กทม. จึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและสายตรวจ สน.ปทุมวัน รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชื่อดังย่านดังกล่าวจำนวนหลายราย กำลังยกพวกทำร้ายร่างกายกันชุลมุนวุ่นวาย มีการใช้สิ่งของเป็นอาวุธและชกต่อยกันอย่างหนัก ส่งผลให้ประชาชนที่กำลังเดินทางไปทำงานและเรียนหนังสือในบริเวณดังกล่าว พากันแตกตื่นตกใจ หวาดกลัวจะได้รับอันตราย และต้องวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุอย่างอลหม่าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนและสายตรวจ สน.ปทุมวัน ได้รีบเข้ามาระงับเหตุ และสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด 8 ราย ในที่เกิดเหตุยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายจำนวน 4 ราย เจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยกู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิฯ เข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน
เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาจากทั้งสองสถาบันที่ก่อเหตุ ไปยังสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียด และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป